Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पाक ही US-ईरान के बीच मध्यस्थ, ट्रंप के सामने विशेष दूत ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड; बताया वीकेंड प्लान

Mar 26, 2026 09:54 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटन
share

यह ऐसे समय में सामने आया है जब उपराष्ट्रपति जेडी वेन्स समेत ट्रंप प्रशासन के दो वरिष्ठ अधिकारी ईरान में युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए इस सप्ताहांत पाकिस्तान में एक बैठक आयोजित करने पर काम कर रहे हैं।

पाक ही US-ईरान के बीच मध्यस्थ, ट्रंप के सामने विशेष दूत ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड; बताया वीकेंड प्लान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने पुष्टि की है कि पाकिस्तान ही अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। यह खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब पश्चिम एशिया में युद्ध के हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। विटकॉफ़ ने कहा कि US, पाकिस्तान के साथ राजनयिक चैनलों के ज़रिए ईरान के साथ बातचीत कर रहा है। वाइट हाउस में कैबिनेट बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से विटकॉफ़ ने कहा, “मैं आज आपको यह बता सकता हूँ कि हमने आपकी विदेश नीति टीम के साथ मिलकर 15-सूत्रीय कार्य-सूची पेश की है, जो एक शांति समझौते का ढाँचा तैयार करती है। इसे पाकिस्तानी सरकार के माध्यम से प्रसारित किया गया है, जो इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभा रही है।”

CNN की रिपोर्ट में कहा गया है कि विटकॉफ़ ने कहा कि इस रूपरेखा के परिणामस्वरूप, अब तक, मज़बूत और सकारात्मक संदेश और बातचीत हुई है। हालाँकि उन्होंने राजनयिक चर्चाओं की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए विशिष्ट शर्तों के बारे में विस्तार से बताने से इनकार कर दिया। पहले की मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि यह योजना तेहरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं और उसके बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम जैसे मुद्दों को हल करने वाली हैं।

ये भी पढ़ें:समझौता करने के लिए भीख मांग रहा ईरान, नौसेना-वायुसेना पूरी तरह तबाह: ट्रंप
ये भी पढ़ें:ईरान ने ठुकराया अमेरिका का शांति प्रस्ताव, युद्धविराम के लिए सुझाया रास्ता
ये भी पढ़ें:क्या है बाब अल-मंडेब स्ट्रेट? क्यों कहलाता है आंसुओं का द्वार; ईरानी मंसूबा क्या

इस सप्ताहांत पाक में बैठक

यह ऐसे समय में सामने आया है जब ट्रंप प्रशासन के अधिकारी, जिनमें उपराष्ट्रपति जेडी वेन्स भी शामिल हैं, दो वरिष्ठ ट्रंप प्रशासन अधिकारियों के अनुसार, ईरान में युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए इस सप्ताहांत पाकिस्तान में एक बैठक आयोजित करने पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भी पुष्टि की कि उनका देश ही मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है; उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि 15-सूत्रीय योजना पर “ईरान द्वारा विचार-विमर्श किया जा रहा है।”

पाकिस्तान की भूमिका क्यों अहम?

इस प्रक्रिया में पाकिस्तान की भूमिका कई कारणों से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दरअसल, ईरान और अमेरिका दोनों के साथ पाक के कूटनीतिक संपर्क हैं। इसके अलावा उसका मुस्लिम वर्ल्ड में भी प्रभाव है और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने की क्षमता भी रखता है। इसी वजह से अमेरिका ने सीधे बातचीत के बजाय पाकिस्तान के जरिए संदेश भेजने का रास्ता चुना है। यह घटनाक्रम कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इससे युद्ध में कमी की उम्मीद है। अगर बातचीत सफल होती है, तो पश्चिम एशिया में तनाव कम हो सकता है। ईरान से जुड़े संकट कम होने पर तेल की कीमतों में राहत मिल सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान खुद को एक वैश्विक मध्यस्थ के रूप में स्थापित कर सकता है।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

और पढ़ें
Pakistan Iran iran america war

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।