ग्रीनलैंड पर ट्रंप का नरम रुख, यूरोप भी समझौते के मूड में; अंदरखाने क्या चल रहा?

संक्षेप: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में इस बात की घोषणा की थी कि वह अब ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए सैन्य शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नाटो चीफ के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि एक समझौते पर बातचीत जारी है, इससे नाटो के सहयोगी सभी देशों को फायदा होगा।

Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर ग्रीनलैंड को लेकर नरमाए दिख रहे हैं। बुधवार में दावोस में दिए अपने भाषण ने ट्रंप ने साफ किया कि वह सैन्य शक्ति का उपयोग करके ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अमेरिका और नाटो देश मिलकर आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक फ्रेमवर्क डील पर बात कर रहे हैं। हालांकि यहां पर भी उन्होंने अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड की उपयोगिता पर जोर दिया।

दावोस में नाटो चीफ मार्क रुटे के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने ब्रिटेन समेत आठ देशों को ग्रीनलैंड के मुद्दे पर दी गई टैरिफ धमकी को भी वापस ले लिया। इस बैठक के बाद ट्रंप ने कहा, "नाटो के महासचिव मार्क रुटे के साथ मेरी बेहद उत्पादत बैठक के बाद, हमने ग्रीनलैंड को लेकर भविष्य के एक समझौते का ढांचा तैयार किया है।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह समझौता यूरोप के नाटो सहयोगियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा।

इसके बाद फॉक्स न्यूज के साथ गुरुवार को बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड को लेकर एक समझौते पर बातचीत जारी है। ट्रंप ने कहा,"इस पर अब वास्तव में बातचीत जारी है, इसके विवरण पर, लेकिन सीधी बात करें, तो यह हमारी (अमेरिका की) पूरी पहुंच का मामला है। इसमें कोई अंत नहीं है, कोई समय-सीमा नहीं है।"

ट्रंप के ग्रीनलैंड समझौते में क्या हो सकता है? न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वाइट हाउस अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल अमेरिका के ब्रिटेन मॉडल पर चर्चा हो रही है। इसके तहत डेनमार्क को ग्रीनलैंड के कुछ हिस्सों पर अपनी संप्रभुता छोड़नी होगी, इन हिस्सों पर पूरी तरह से अमेरिका का कब्जा होगा और यहां पर सैन्य बेस स्थापित किए जाएंगे।

इसके अलावा नाटो महासचिव मार्क रुटे ने भी रॉयटर्स से बातचीत में कहा कि इस समझौते के तहत सभी नाटो सदस्य देशों को आर्कटिक क्षेत्र में सुरक्षा के लिए अपनी भूमिका को बढ़ाना होगा। अब नाटो के कमांडरों की जिम्मेदारी है कि वह अतिरिक्त सुरक्षा की तरफ देखें। इसमें गैर-नाटो सहयोगी देशों की भी भूमिका होगी।

डेनमार्क और ग्रीनलैंड क्या बोले? ग्रीनलैंड को लेकर हुई संभावित डील पर डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अधिकारियों की भी टिप्पणी सामने आई है। ग्रीनलैंड के उप प्रधानमंत्री म्यूट एगेडे ने कहा कि 'हम अपनी जमीन का कोई भी हिस्सा नहीं सौपेंगे।'

उन्होंने कहा, "दूसरे चाहे कितना भी दबाव डालें, हमारा देश न तो दिया जाएगा और न ही हमारे भविष्य से जुआ खेला जाएगा। यह हमारी जमीन है और इसके भविष्य का फैसला हम ही करेंगे।