ग्रेट डॉटर लिख ट्रंप ने शेयर की रहस्यमयी महिला की तस्वीर, मचा बवाल; आखिर कौन है?
Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक अनजानी महिला की दशकों पुरानी तस्वीर पोस्ट कर पूरे इंटरनेट को हैरान कर दिया है। तस्वीर के साथ ट्रंप ने भावुक कैप्शन भी लिखा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक अनजानी महिला की पुरानी तस्वीर शेयर कर अपने समर्थकों समेत पूरे इंटरनेट को चौंका दिया है। तस्वीर में एक गोरी महिला आत्मविश्वास से भरी मुद्रा में कैमरे की ओर देख रही हैं। उन्होंने आकर्षक काली प्रोफेशनल ड्रेस और फैशनेबल बूट्स पहने हुए हैं। दाहिने हाथ में सोने के चमकदार कंगन हैं। महिला मुस्कुराते हुए पुराने स्टाइल के फोन को कान से लगाए हुए हैं, जबकि उनका सिर थोड़ा झुका हुआ है। वे लाल रंग के शानदार सोफे पर आराम से बैठी दिख रही हैं। बैकग्राउंड में लग्जरी लिविंग रूम का माहौल साफ नजर आ रहा है, जिसमें क्लासिक रॉकिंग चेयर, साइड टेबल्स, सजावटी आइटम्स और हरे-भरे कृत्रिम पौधे शामिल हैं। तस्वीर कई साल पुरानी प्रतीत होती है। ट्रंप ने इस तस्वीर के साथ भावुक कैप्शन लिखा- ग्रेट डॉटर। मेरा सम्मान।
कौन है 'ग्रेट डॉटर'?
ट्रंप के इस पोस्ट ने ट्रुथ सोशल पर तूफान मचा दिया है। लाखों यूजर्स ने इसे शेयर, लाइक और कमेंट किया। सबसे ज्यादा बहस महिला की पहचान को लेकर हो रही है। ऑनलाइन यूजर्स और एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि यह महिला मार्गो कैटसिमाटिडिस हो सकती हैं, जो न्यूयॉर्क के प्रमुख अरबपति व्यवसायी जॉन कैटसिमाटिडिस की पत्नी हैं। जॉन कैटसिमाटिडिस रियल एस्टेट, तेल और मीडिया क्षेत्र के बड़े नाम हैं और ट्रंप परिवार के लंबे समय से करीबी मित्र माने जाते हैं। एक यूजर ने जोड़ी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि मुझे लगता है कि ये मार्गो कैटसिमाटिडिस हैं, जॉन कैटसिमाटिडिस की पत्नी।
एंड्रिया कैटसिमाटिडिस की ओर इशारा?
कुछ यूजर्स का मानना है कि ट्रंप का इशारा जॉन और मार्गो की बेटी एंड्रिया कैटसिमाटिडिस की तरफ हो सकता है। एंड्रिया 2017 से मैनहट्टन रिपब्लिकन पार्टी की अध्यक्ष हैं और न्यूयॉर्क की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं। एक यूजर ने 2019 का पुराना ट्वीट शेयर करते हुए लिखा कि मुझे ऐसा लगता है। बेटी मैनहट्टन रिपब्लिकन पार्टी की अध्यक्ष थीं या हैं।
अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं
पोस्ट के कमेंट सेक्शन में सैकड़ों यूजर्स लगातार महिला की पहचान पूछ रहे हैं। कुछ इसे ट्रंप परिवार की किसी करीबी महिला से जोड़ रहे हैं, तो कुछ इसे ट्रंप की अनोखी सोशल मीडिया स्टाइल का हिस्सा बता रहे हैं। हालांकि वाइट हाउस या ट्रंप परिवार की ओर से इस पोस्ट पर अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। महिला की असली पहचान और पोस्ट के पीछे का मकसद अभी भी रहस्य बना हुआ है।
बता दें कि यह पोस्ट ऐसे समय पर आया है जब राष्ट्रपति ट्रंप की सेहत को लेकर हाल ही में काफी चिंता जताई जा रही थी। कुछ दिनों पहले एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने अचानक अपना सिर तेजी से पीछे झटका था और उनकी आंखें ऊपर की ओर घूम गई थीं, जिसे देखकर समर्थक और विपक्ष दोनों चिंतित हो गए थे। ठीक उसी माहौल में ट्रंप का यह भावुक और रहस्यमयी पोस्ट सामने आया है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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