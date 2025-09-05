Trump scolded Tim Cook during dinner, there is a plan to make 6 crore iPhones in India ट्रंप ने डिनर के दौरान टिम कुक को हड़काया, भारत में 6 करोड़ iPhone बनाने का है प्लान, International Hindi News - Hindustan
Hindi Newsविदेश न्यूज़Trump scolded Tim Cook during dinner, there is a plan to make 6 crore iPhones in India

ट्रंप ने डिनर के दौरान टिम कुक को हड़काया, भारत में 6 करोड़ iPhone बनाने का है प्लान

एक रिपोर्ट के अनुसार, एप्पल भारत में अपनी उत्पादन क्षमता को 4 करोड़ यूनिट्स से बढ़ाकर 6 करोड़ यूनिट्स करने के लिए करीब 2.5 अरब डॉलर का निवेश करने की योजना बना रही है।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 10:58 AM
ट्रंप ने डिनर के दौरान टिम कुक को हड़काया, भारत में 6 करोड़ iPhone बनाने का है प्लान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आयोजित एक हाई-प्रोफाइल डिनर के दौरान Apple के सीईओ टिम कुक से उनकी कंपनी के निवेश को लेकर तीखे सवाल किए। ट्रंप ने कहा कि एप्पल अब कहीं और से हटकर बड़े पैमाने पर घर लौट रही है। ट्रंप का यह इशारा भारत में एप्पल की बढ़ती गतिविधियों की ओर था। यह बातचीत Meta प्रमुख मार्क जुकरबर्ग, OpenAI के सैम ऑल्टमैन, Google सीईओ सुंदर पिचाई और Microsoft सीईओ सत्या नडेला की मौजूदगी में हुई।

ट्रंप ने टिम कुक से पूछा, “टिम, आप अमेरिका में कितने पैसे निवेश करने जा रहे हैं? मुझे पता है यह बहुत बड़ी रकम है। आप पहले कहीं और थे, अब आप बड़े पैमाने पर घर लौट रहे हैं। कितना निवेश होगा?”

कुक ने जवाब दिया, “600 अरब डॉलर।” साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों की तारीफ करते हुए कहा, “मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ऐसा माहौल बनाया जिससे हम अमेरिका में बड़ा निवेश कर सकें। यह आपकी नेतृत्व क्षमता और नवाचार पर ध्यान को दर्शाता है।”

भारत पर ट्रंप की आपत्ति

हाल ही में ट्रंप ने टिम कुक से नाराजगी जताते हुए कहा था कि उन्हें एप्पल का भारत में प्रोडक्शन बढ़ाना पसंद नहीं है। ट्रंप ने कहा, “मैंने टिम कुक से कहा, मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। अब तुम यहां 500 अरब डॉलर का निवेश करने आ रहे हो, लेकिन सुन रहा हूं कि तुम भारत में भी निर्माण कर रहे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम भारत में बनाओ।”

एप्पल ने चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन बढ़ाना शुरू किया है। कंपनी का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में दुनिया भर में बिकने वाले 25 प्रतिशत iPhone भारत में बने।

भारत में 6 करोड़ आईफोन बनाने की योजना

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, एप्पल भारत में अपनी उत्पादन क्षमता को 4 करोड़ यूनिट्स से बढ़ाकर 6 करोड़ यूनिट्स करने के लिए करीब 2.5 अरब डॉलर का निवेश करने की योजना बना रही है।

ट्रंप ने Meta प्रमुख जुकरबर्ग से भी यही सवाल किया, जिस पर उन्होंने कहा, “600 अरब डॉलर।” Google के सुंदर पिचाई ने जवाब दिया, “हम 100 अरब डॉलर से ऊपर हैं। अगले दो वर्षों में यह 250 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा।” Microsoft प्रमुख सत्या नडेला ने कहा, “इस साल अमेरिका में हम करीब 75 से 80 अरब डॉलर निवेश करेंगे।”

ट्रंप ने सभी की सराहना करते हुए कहा, “बहुत बढ़िया, हम आप पर गर्व करते हैं। बहुत सारी नौकरियां आएंगी।”

Apple Iphone Donald Trump

