Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

युद्ध से मिलेगी राहत! ट्रंप बोले- जल्द खत्म होगा अमेरिका का ऑपरेशन, ईरान के भी बदले सुर

Apr 01, 2026 05:20 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
share

28 फरवरी से शुरू हुए इस संघर्ष ने पूरे पश्चिम एशिया को अस्थिर कर दिया है। लगातार हो रहे हमलों और जवाबी कार्रवाइयों के कारण दोनों पक्षों के बीच तनाव चरम पर है, लेकिन अब कूटनीतिक प्रयास भी समानांतर रूप से तेज हो रहे हैं।

Iran War Updates: ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध के बीच अब कूटनीतिक समाधान की उम्मीदें तेज होती नजर आ रही हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने संकेत दिया है कि उनका देश मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के लिए तैयार है, बशर्ते उसे भविष्य में हमलों से बचाव के ठोस आश्वासन मिलें। रिपोर्ट के अनुसार, पेजेशकियान ने यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष अंटोनियो कोस्टा के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान यह बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थिति को सामान्य करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका तत्काल हमलों को रोकना है। ईरान ने इस संघर्ष को अमेरिका-इजरायल की आक्रामकता करार देते हुए कहा है कि बिना सुरक्षा गारंटी के शांति संभव नहीं होगी।

दूसरी ओर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी संकेत दिया है कि अमेरिका जल्द ही ईरान में अपने सैन्य अभियान को समाप्त कर सकता है। वाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी बल बहुत जल्द ईरान से बाहर निकल जाएंगे और उन्होंने इसके लिए दो से तीन सप्ताह की समय सीमा का संकेत दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे ही अमेरिका ईरान से बाहर निकलेगा वैश्विक ईंधन कीमतों में गिरावट आ सकती है।

बातचीत के जरिए समाधान की कोशिश

हालांकि, अमेरिका की ओर से सख्त रुख भी जारी है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने चेतावनी दी है कि आने वाले कुछ दिन इस युद्ध के लिए निर्णायक साबित होंगे। उन्होंने कहा कि यदि ईरान समझौता नहीं करता है तो संघर्ष और तेज हो सकता है।

हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका लगातार बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पास सैन्य विकल्प भी मौजूद हैं। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका के पास विकल्प बढ़ रहे हैं, जबकि ईरान के विकल्प सीमित होते जा रहे हैं।

ईरानई

ये भी पढ़ें:मोजतबा खामेनेई मॉस्को में हैं? ईरान के सुप्रीम लीडर पर आया रूस का बयान
ये भी पढ़ें:हम युद्ध खत्म करने को हैं तैयार, लेकिन... ईरान की बात मानेंगे डोनाल्ड ट्रंप?
ये भी पढ़ें:बहुत लंबा नहीं, ईरान युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा हिंट; होर्मुज पर क्या कहा

गौरतलब है कि 28 फरवरी से शुरू हुए इस संघर्ष ने पूरे पश्चिम एशिया को अस्थिर कर दिया है। लगातार हो रहे हमलों और जवाबी कार्रवाइयों के कारण दोनों पक्षों के बीच तनाव चरम पर है, लेकिन अब कूटनीतिक प्रयास भी समानांतर रूप से तेज हो रहे हैं। ऐसे में यदि दोनों पक्ष बातचीत के जरिए किसी समझौते पर पहुंचते हैं तो न केवल क्षेत्र में शांति बहाल हो सकती है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा दबाव भी कम हो सकता है। हालांकि, सुरक्षा गारंटी, विश्वास की कमी और राजनीतिक शर्तें इस प्रक्रिया को जटिल बना रही हैं।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

और पढ़ें
Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।