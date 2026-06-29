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गिड़गिड़ा रहा ईरान, डोनाल्ड ट्रंप ने किया दावा; उधर से आया टका सा जवाब

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, दुबई
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राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ बैठक का अनुरोध किया था, हालांकि ईरानी अधिकारियों ने कहा कि ऐसी किसी बैठक का कार्यक्रम नहीं था।

गिड़गिड़ा रहा ईरान, डोनाल्ड ट्रंप ने किया दावा; उधर से आया टका सा जवाब

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ बैठक का अनुरोध किया था, हालांकि ईरानी अधिकारियों ने कहा कि ऐसी किसी बैठक का कार्यक्रम नहीं था। हाल के दिनों में होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव बढ़ने के बावजूद, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कमजोर पड़ते अंतरिम समझौते को बरकरार रखने की कोशिश की है। इस तनाव से तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और अमेरिकी नागरिकों के बीच ट्रंप का यह दावा कमजोर पड़ सकता है कि अमेरिका में महंगाई घट रही है। ट्रंप ने कहाकि ईरान के साथ बैठक मंगलवार को कतर के दोहा में होगी।

ईरान का बयान
एक अहम मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान ने कहा है कि बातचीत मंगलवार को फिर शुरू होगी। ट्रंप प्रशासन ने रविवार को कहाकि कुछ भी रद्द नहीं किया गया है। आने वाले दिनों के लिए तकनीकी बातचीत सही रास्ते पर बढ़ रही है। लेकिन ईरान के वरिष्ठ वार्ताकार काजिम गरीबाबादी ने समाचार एजेंसी इरना द्वारा प्रकाशित बयानों में इस बात से इनकार किया कि किसी वार्ता का कार्यक्रम निर्धारित था। उन्होंने कहाकि हालांकि कतर के साथ बातचीत- जिसमें दूसरी तरफ से किए गए वादों को लागू करने पर फॉलो-अप भी शामिल है-सामान्य रूप से जारी है, लेकिन दोहा में कार्यकारी समूह के बीच तकनीकी बातचीत होने के बारे में कुछ मीडिया रिपोर्ट की पुष्टि नहीं हुई है। तकनीकी वार्ता में निचले स्तर के राजनयिक किसी ऐसे समझौते की बारीकियों पर काम कर रहे हैं, जिससे ईरान और अमेरिका के शीर्ष नेता फिर से बातचीत की मेज पर आ सकें।

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पेजेश्कियान ने क्या कहा
इससे पहले, सोमवार को ईरान के राष्ट्रपति ने कहाकि जब्त की गई 6 अरब अमेरिकी डॉलर की ईरानी संपत्ति को कतर जारी करेगा। जबकि इस सप्ताहांत फारस की खाड़ी में हुए हमलों के कारण अमेरिका के साथ बातचीत में चुनौतियां पैदा हो गईं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान द्वारा इन संपत्तियों का जिक्र किया जाना, ईरानी जनता को अंतरिम समझौते के लिए मनाने की कोशिश जैसा प्रतीत हो रहा है। मसूद पेजेश्कियान का उन संसाधन का जिक्र करना, ईरानी जनता को अंतरिम समझौते के लिए मनाने की कोशिश जैसा लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान की पकड़ को चुनौती दी जा रही है; ओमान के समुद्री इलाके को फारस की खाड़ी से आने-जाने वाले यातायात के लिए खोलने की कोशिशें हो रही हैं।

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इसलिए अहम है यह बात
पाकिस्तान के साथ बातचीत में अहम मध्यस्थ कतर के पास रोकी गई धनराशि से पाबंदी हटाने का जिक्र करने वाले ईरान के सबसे वरिष्ठ अधिकारी पेजेश्कियान हैं। अब तक, अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान की ‘फ्रीज’ की गई किसी भी संपत्ति से रोक हटाई नहीं गयी है। ईरान के हमलों और धमकियों की वजह से इस जलडमरूमध्य से मालवाहक जहाजों और टैंकरों की आवाजाही रुक गई। सामान्य समय में दुनिया भर में व्यापार होने वाले तेल और प्राकृतिक गैस का लगभग पांचवां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता था, जिससे वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हो गया।

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होर्मुज की अहमियत क्या
भले ही होर्मुज ईरान और ओमान के समुद्री क्षेत्र में स्थित है, फिर भी इसे लंबे समय से एक अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग माना जाता रहा है। हाल के दिनों में, ईरान ने ओमान की तरफ वाले रास्ते से गुज़रने वाले जहाजों पर दो बार हमले किए हैं। इसके जवाब में अमेरिका ने हवाई हमले किए हैं और ऐसी चिंताएं भी पैदा हो गई हैं कि युद्ध को औपचारिक रूप से खत्म करने के लिए चल रही बातचीत में रुकावट आ सकती है।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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