Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Trump says Iran has stopped killing protesters no plan for executions
ईरान ने हत्याएं रोक दीं, फांसी देने का कोई प्लान नहीं; धमकियों के बाद ठंडे पड़े ट्रंप के तेवर?

ईरान ने हत्याएं रोक दीं, फांसी देने का कोई प्लान नहीं; धमकियों के बाद ठंडे पड़े ट्रंप के तेवर?

संक्षेप:

ट्रंप ने कहा कि अब उनका प्रशासन वेट एंड वॉच यानी हालात पर नजर बनाए रखने की नीति अपनाएगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि वाइट हाउस को ईरान की ओर से एक बहुत अच्छा बयान मिला है।

Jan 15, 2026 06:29 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटन
share Share
Follow Us on

कई दिनों तक चली धमकियों, चेतावनियों और टकराव की आशंका के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान में सरकार-विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हो रही हत्याएं अब रुक गई हैं। ट्रंप के इस बयान को हाल के दिनों में तीखे और सैन्य कार्रवाई की चेतावनी वाले रुख के बाद अपेक्षाकृत सतर्क संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ट्रंप का यह बयान 26 वर्षीय ईरानी प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी के भविष्य को लेकर बढ़ती चिंता के बाद आया है। सुल्तानी को एक हफ्ते से भी कम समय पहले हिरासत में लिया गया था और उनके जल्द फांसी दिए जाने की आशंकाएं जताई जा रही थीं।

हत्या और फांसी दोनों रुकीं: ट्रंप

वॉशिंगटन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि प्रदर्शनकारियों की हत्याएं और प्रस्तावित फांसियां दोनों ही रोक दी गई हैं। ट्रंप ने कहा- मुझे अभी-अभी कुछ जानकारी मिली है कि हत्याएं रुक गई हैं। फांसियां भी रुक गई हैं और अब किसी को फांसी नहीं दी जाएगी, जिसे लेकर पिछले कुछ दिनों से बहुत चर्चा थी।

हालांकि जब उनसे पूछा गया कि उन्हें यह जानकारी किसने दी, तो उन्होंने किसी का नाम बताने से इनकार करते हुए सिर्फ इतना कहा कि ये सूचनाएं दूसरी तरफ के बेहद महत्वपूर्ण स्रोतों से आई हैं।

सुल्तानी की फांसी टली

इसी बीच, नॉर्वे स्थित हेंगा संगठन मानवाधिकार ने बुधवार देर रात बताया कि सुल्तानी की फांसी फिलहाल टाल दी गई है। इस खबर के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ राहत देखी गई।

ट्रंप ने कहा कि अब उनका प्रशासन वेट एंड वॉच यानी हालात पर नजर बनाए रखने की नीति अपनाएगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि वाइट हाउस को ईरान की ओर से एक बहुत अच्छा बयान मिला है। हालांकि उन्होंने सैन्य कार्रवाई की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका ने क्षेत्रीय तनाव के बीच कतर के एक एयरबेस से कुछ कर्मियों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
Donald Trump Iran

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।