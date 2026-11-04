अमेरिकी अगर ऊब गए तो मैं इजरायल का PM बन जाऊंगा; ट्रंप बोले- नेतन्याहू के देश में है मेरा जलवा

अमेरिका में उनकी अप्रूवल रेटिंग की बात करें तो TMZ की रिपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप कि चिंता बढ़ा सकती है। अमेरिका में उनकी अप्रूवल रेटिंग महज 32 प्रतिशत रह गई है।

Donald Trump: अमेरिका में हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टि रिपब्लिकन को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। नतीजे बताते हैं कि ट्रंप प्रशासन के कामकाज को लेकर लोगों में नाराजगी है। इससे बेफिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति मजाकिया मूड में दिख रहे हैं। चुनाव के दिन फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी लोग उनसे ऊब जाते हैं तो वे इजरायल जाकर वहां के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि इजरायल में उनकी अप्रूवल रेटिंग 99 प्रतिशत है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने यह बात अमेरिका और इजरायल के संबंधों पर चर्चा करते हुए कही। उन्होंने यह भी दावा किया कि इतिहास में किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में उनकी अप्रूवल रेटिंग सबसे ज्यादा है। हालांकि, उन्होंने अपने इस दावे के समर्थन में किसी सर्वे रिपोर्ट का जिक्र नहीं किया।

अमेरिका में उनकी अप्रूवल रेटिंग की बात करें तो TMZ की रिपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप कि चिंता बढ़ा सकती है। अमेरिका में उनकी अप्रूवल रेटिंग महज 32 प्रतिशत रह गई है। हालांकि ट्रंप के दावों की तरह इस रिपोर्ट में भी किसी सर्वे का हवाला नहीं दिया गया है।

ट्रंप ने की इजरायल की तारीफ फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल को अमेरिका का एक अहम सहयोगी बताया और ईरान के खिलाफ अपने प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बात की। हालांकि, उन्होंने इस बात की भी घोषणा की है कि अमेरिका 2026 के अंत तक इजरायल को दी जाने वाली सालाना लगभग 4 अरब डॉलर की मदद बंद कर देगा। ट्रंप ने बताया कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ही मदद बंद करने का सुझाव दिया है। दोनों नेताओं के बीच कई सालों से इस पर चर्चा चल रही है। ट्रंप का कहना है कि ईरान से लड़ने के लिए अब इजरायल को आर्थिक मदद की जरूरत नहीं है। वह आर्थिक रूप से काफी मजबूत देश हो चुका है।

अक्सर मजाक करते रहते हैं ट्रंप यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने इजरायल का प्रधानमंत्री बनने को लेकर मजाक किया हो। उन्होंने मई में भी कुछ ऐसा ही कहा था। उन्होंने तब दावा किया था कि इजरायल के लोगों के बीच उन्हें 99 प्रतिशत समर्थन हासिल है।

ट्रंप के लिए क्यों जरूरी है यह उपचुनाव? ये चुनाव ट्रंप के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अगर किसी भी सदन में डेमोक्रेट्स का नियंत्रण हो जाता है तो उनके लिए कानून पास कराना मुश्किल हो सकता है। साथ ही इससे विपक्ष को उनके प्रशासन की जांच करने और उनकी नीतियों को चुनौती देने के लिए ज्यादा ताकत मिल जाएगी।

अमेरिकी संसद का नंबर गेम? आपको बता दें कि 3 नवंबर को अमेरिका में मध्यावधि चुनाव हुआ है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी विपक्षी डेमोक्रेट्स के सामने कांग्रेस (अमेरिकी संसद) में अपने बहुमत को बचाने की कोशिश कर रही है। मध्यावधि चुनाव से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटों और सीनेट की 35 सीटों के परिणाम सामने आएंगे। रिपब्लिकन पार्टी मामूली बढ़त के साथ चुनाव मैदान में है। सीनेट की 100 में से 53 सीटों पर उनका कब्जा है। दोनों सदनों पर नियंत्रण पाने के लिए डेमोक्रेट्स को हाउस में 4 और सीनेट में 4 अतिरिक्त सीटों की जरूरत है।