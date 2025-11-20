Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़TRUMP said You are so lucky I am with you Elon Has he ever thanked me properly
'कभी ठीक से मुझे थैंक्यू बोला?', ट्रंप ने एलन मस्क से पूछा जेलेंस्की वाला सवाल; अब मिला जवाब

'कभी ठीक से मुझे थैंक्यू बोला?', ट्रंप ने एलन मस्क से पूछा जेलेंस्की वाला सवाल; अब मिला जवाब

संक्षेप: मस्क की यह वाइट हाउस यात्रा उनके 'डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी' (DOGE) के प्रमुख के तौर पर कार्यकाल समाप्त होने के महीनों बाद हुई है। वे जनवरी से 30 मई तक इस पद पर रहे थे।

Thu, 20 Nov 2025 09:35 AMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटन
वॉशिंगटन डीसी में बुधवार रात एक बार फिर अमेरिकी राजनीति और टेक दुनिया का अनोखा संगम देखने को मिला। महीनों से चले आ रहे कड़वे रिश्तों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति उद्यमी एलन मस्क फिर से ‘दोस्त’ बनते दिखे। मौका था वाइट हाउस में आयोजित डिनर का, जिसमें सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी विशेष मेहमान के रूप में मौजूद थे। इस दौरान ट्रंप ने मस्क से वैसा ही सवाल पूछा, जैसा उन्होंने कभी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से किया था- कभी ठीक से मुझे थैंक्यू बोला?

ट्रंप के भाषण में मस्क का तीन बार जिक्र

व्यापार-केन्द्रित इस कार्यक्रम में ट्रंप ने अपने संबोधन के दौरान मस्क का नाम तीन बार लिया और मजाकिया अंदाज में कहा, 'तुम बहुत भाग्यशाली हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, एलन।' यह टिप्पणी उन्होंने घरेलू कार निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नए टैक्स कटौती प्रावधानों का जिक्र करते हुए की। ट्रंप आगे मुस्कुराते हुए बोले, 'क्या उसने कभी मुझे ठीक से धन्यवाद कहा है?'

अब आया मस्क का जवाब

कार्यक्रम के बाद मस्क ने भी ट्रंप की टिप्पणी का जवाब दिया। X पर उन्होंने लिखा- 'मैं राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका और दुनिया के लिए किए गए उनके सभी कामों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।' उन्होंने इस पोस्ट में अपनी और ट्रंप, सऊदी क्राउन प्रिंस तथा NVIDIA के सीईओ जेनसन हुआंग की तस्वीरें भी शेयर कीं।

जेलेंस्की से भी पूछा था ऐसा ही सवाल

इसी साल फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच वाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुई बैठक तीखी बहस में बदल गई थी। बैठक का मकसद यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों (रेर अर्थ मिनरल्स) पर अमेरिका के साथ सौदा और रूस युद्ध में शांति वार्ता था, लेकिन ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जेलेंस्की पर अमेरिकी सहायता के प्रति 'कृतज्ञता' न दिखाने का आरोप लगाया। ट्रंप ने चिल्लाते हुए कहा- तुम बिल्कुल धन्यवाद के लायक नहीं लग रहे। तुम तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हो! वेंस ने पूछा- इस पूरी बैठक में तुमने एक बार भी 'धन्यवाद' कहा? जेलेंस्की ने जवाब दिया- मैंने कई बार कहा है, अमेरिका के लिए सम्मान है।

DOGE विभाग में कार्यकाल और ‘बिग ब्यूटीफुल बिल’ पर तनाव

मस्क की यह वाइट हाउस यात्रा उनके ‘डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी’ (DOGE) के प्रमुख के तौर पर कार्यकाल समाप्त होने के महीनों बाद हुई है। वे जनवरी से 30 मई तक इस पद पर रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने पर ट्रंप ने घोषणा की थी कि मस्क विभाग छोड़ देंगे। लेकिन मस्क के जाने के कुछ ही दिनों बाद रिश्तों में खटास दिखी। उन्होंने ट्रंप की महत्त्वाकांक्षी बजट योजना- जिसे ट्रंप ‘बिग ब्यूटीफुल बिल’ कहते हैं- पर कड़ा प्रहार किया था। इस बिल को सरकारी खर्च बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है और मस्क ने इसे अक्षम और अपव्ययी बताते हुए आलोचना की थी।

मस्क के सहयोगी कर रहे हैं ‘DOGE रीयूनियन’ की तैयारी

न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, मस्क के सहयोगी अब टेक्सास के ऑस्टिन में एक बड़ी पार्टी आयोजित करने जा रहे हैं। लक्ष्य है मस्क के DOGE प्रमुख रहते समय किए गए कामों का जश्न मनाना। रिपोर्ट में कहा गया है कि DOGE विभाग में काम कर चुके कई दर्जन लोग इस सप्ताहांत एक हाई-एंड होटल में जुटेंगे- वही होटल जहां मस्क अक्सर एक निजी सुइट में ठहरते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, मस्क के शामिल होने की संभावना है, हालांकि उनकी यात्रा योजनाएं बदल भी सकती हैं।

दोस्ती के नए दौर की शुरुआत?

ट्रंप और मस्क के रिश्तों में उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं- कभी ‘पहला दोस्त’ कहकर ट्रंप ने उनकी तारीफ की, तो कभी मस्क ने ट्रंप की नीतियों पर खुलकर असहमति जताई। लेकिन वाइट हाउस में बुधवार रात दिखी गर्माहट ने संकेत दिया है कि 2024 के चुनावी मौसम से आगे बढ़ते हुए दोनों के बीच एक नया समीकरण उभर रहा है, जिसका असर अमेरिकी तकनीकी नीतियों, ऊर्जा निवेशों और वैश्विक राजनीतिक साझेदारियों पर भी देखा जा सकता है।

