अमेरिका-ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत, सोमवार को US टीम पहुंचेगी इस्लामाबाद

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सोमवार को अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचेगा, जहां ईरान के साथ द्विपक्षीय संघर्ष को समाप्त करने के लिए दूसरा दौर की तकनीकी स्तर की बातचीत होने वाली है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सोमवार को अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचेगा, जहां ईरान के साथ द्विपक्षीय संघर्ष को समाप्त करने के लिए दूसरा दौर की तकनीकी स्तर की बातचीत होने वाली है। ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान की मध्यस्थता में बातचीत आगे बढ़ रही है और अमेरिका इस्लामाबाद जाने को इच्छुक है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए उन्हें 'शानदार' बताया और कहा कि उनकी भूमिका के कारण इस्लामाबाद में बातचीत की संभावना बढ़ गई है।

ट्रंप ने अपने पोस्ट में यह स्पष्ट नहीं किया कि अमेरिका इस आमने-सामने की वार्ता में किन अधिकारियों को भेज रहा है। वाइट हाउस और उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के कार्यालय ( जिन्होंने पहले दौर की वार्ता का नेतृत्व किया था) ने अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। ट्रंप ने ईरान पर शनिवार को होर्मुज स्ट्रेट में गोलीबारी कर युद्धविराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान अमेरिका द्वारा प्रस्तावित समझौते को स्वीकार नहीं करता तो अमेरिका ईरान के नागरिक बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देगा। ट्रंप ने लिखा कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो अमेरिका ईरान के हर एक पावर प्लांट और हर एक पुल को नष्ट कर देगा।

पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस्लामाबाद में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। क्षेत्रीय सूत्रों के अनुसार, मध्यस्थता की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और अमेरिकी सुरक्षा दल पहले ही पहुंच चुके हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि उनका देश दोनों पक्षों के बीच मतभेद दूर करने के लिए सक्रिय प्रयास कर रहा है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख की यात्रा के दौरान अमेरिका की ओर से नए प्रस्ताव आए हैं, जिनकी समीक्षा की जा रही है। हालांकि ईरानी उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने कहा कि अमेरिका ने अपनी 'अतिवादी स्थिति' नहीं छोड़ी है, इसलिए नई आमने-सामने की बातचीत के लिए अभी माहौल तैयार नहीं है। खतीबजादेह ने स्पष्ट किया कि ईरान अपना 970 पाउंड (लगभग 440 किलोग्राम) समृद्ध यूरेनियम स्टॉक अमेरिका को नहीं सौंपेगा। उन्होंने कहा कि हम किसी भी चिंता का समाधान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ बातें बिल्कुल असंभव हैं।