Trump said on peace proposal regarding Gaza conflict that now Netanyahu also wants a deal

नेतन्याहू भी डील करना चाहते हैं; शांति प्रस्ताव पर ट्रंप को इजरायली सपोर्ट की उम्मीद

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके द्वारा दिए गए शांति प्रस्ताव पर बेहतर प्रतिक्रिया मिली है। ट्रंप ने कहा कि सोमवार को नेतन्याहू संग मीटिंग में उम्मीद है कि इजरायली पीएम इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताएंगे।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 03:42 AM
गाजा में जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने प्रस्ताव दे रहे हैं। रविवार को उन्होंने बताया कि इस युद्ध को समाप्त करने के लिए उन्होंने जो प्रस्ताव दिया था उसको बहुत बेहतर प्रतिक्रिया मिली है और उन्हें उम्मीद है कि सोमवार को होने वाली मीटिंग में इजरायली पीएम नेतन्याहू इसका समर्थन करेंगे।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, जो कि उनके पहले कार्यकाल में उनके मध्य-पूर्व के दूत थे। यह दोनों न्यूयॉर्क में नेतन्याहू के साथ हैं और सोमवार को होने वाली मीटिंग के पहले उनके साथ प्रस्ताव को लेकर जानकारी साझा कर रहे हैं।

इस मामले पर रॉयटर्स से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, “हमें बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। क्योंकि बीबी (नेतन्याहू) भी यह सौदा करना चाहता है। हर कोई यह सौदा करना चाहता है।”

आपको बता दें इस हफ्ते न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के सामने अमेरिका ने इजरायल और हमास के बीच चल रहे गाजा युद्ध को समाप्त करने के लिए 21 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया था। वाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक इस प्रस्ताव में सभी जिंदा और मरे हुए बंधकों की वापसी, कतर पर आगे से कोई भी इजरायली हमला न करने पर सहमति और शांति पूर्ण सहअस्तित्व के लिए इजरायली और फिलिस्तीनियों के बीच एक नए स्तर से बातचीत शुरू करने जैसी बातें शामिल हैं।

डोनाल्ड ट्रंप भले ही अपनी इस योजना को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हों लेकिन हमास की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने अभी तक अमेरिका द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव को नहीं देखा है। न तो उन्हें अमेरिका की तरफ से किसी प्रस्ताव की जानकारी मिली है और न ही मध्यस्थों की तरफ से।

