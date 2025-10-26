समय बर्बाद नहीं करना... पुतिन से मीटिंग की बात पर गुस्साए ट्रंप, सामने रख दी शर्त

संक्षेप: ट्रंप ने कहा कि उनके और पुतिन के बीच अच्छे संबंध हैं, लेकिन यह बहुत निराशाजनक रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब वह पुतिन से तब तक नहीं मिलेंगे, जब तक कि उन्हें यूक्रेन-रूस के बीच में पांच साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने का कोई समझौता नहीं मिल जाता।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को अपने रूसी समकक्ष पुतिन से मुलाकात को समय की बर्बादी बताया है। उन्होंने कहा कि अब वह पुतिन से तब तक नहीं मिलेंगे, जब तक कि उन्हें यह पक्का नहीं हो जाता कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने के लिए कोई समझौता तैयार है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब यह घोषणा की जा रही थी कि वह युद्ध पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए बुडापेस्ट में मिलने वाले हैं। हालांकि, अब यह मुलाकात हो नहीं हो पाएगी। ट्रंप और पुतिन की यह मुलाकात लगभग 5 साल से जारी युद्ध को खत्म कर वाने में अहम मानी जा रही थी।

एशिया की यात्रा पर जा रहे ट्रंप ने अपने हवाई जहाज में मीडिया से बात करते हुए पुतिन से मुलाकात पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, “मुझे यह जानना होगा कि हम समझौता करने जा रहे हैं। मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा। व्लादिमीर पुतिन के साथ मेरे हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन यह बहुत निराशाजनक रहा है।”

गौरतलब है कि ट्रंप और पुतिन की आखिरी मुलाकात 15 अगस्त को अलास्का में हुई थी, जिसके बारे में दोनों पक्षों ने कहा था कि यह बैठक यूक्रेन के साथ मास्को के युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति समझौते तक पहुँचने में उपयोगी रही।