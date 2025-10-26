Hindustan Hindi News
Trump said he wont meet with Putin until they have a deal and he won meet with Salman until
समय बर्बाद नहीं करना... पुतिन से मीटिंग की बात पर गुस्साए ट्रंप, सामने रख दी शर्त

समय बर्बाद नहीं करना... पुतिन से मीटिंग की बात पर गुस्साए ट्रंप, सामने रख दी शर्त

संक्षेप: ट्रंप ने कहा कि उनके और पुतिन के बीच अच्छे संबंध हैं, लेकिन यह बहुत निराशाजनक रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब वह पुतिन से तब तक नहीं मिलेंगे, जब तक कि उन्हें यूक्रेन-रूस के बीच में पांच साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने का कोई समझौता नहीं मिल जाता।

Sun, 26 Oct 2025 02:04 AMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को अपने रूसी समकक्ष पुतिन से मुलाकात को समय की बर्बादी बताया है। उन्होंने कहा कि अब वह पुतिन से तब तक नहीं मिलेंगे, जब तक कि उन्हें यह पक्का नहीं हो जाता कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने के लिए कोई समझौता तैयार है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब यह घोषणा की जा रही थी कि वह युद्ध पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए बुडापेस्ट में मिलने वाले हैं। हालांकि, अब यह मुलाकात हो नहीं हो पाएगी। ट्रंप और पुतिन की यह मुलाकात लगभग 5 साल से जारी युद्ध को खत्म कर वाने में अहम मानी जा रही थी।

एशिया की यात्रा पर जा रहे ट्रंप ने अपने हवाई जहाज में मीडिया से बात करते हुए पुतिन से मुलाकात पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, “मुझे यह जानना होगा कि हम समझौता करने जा रहे हैं। मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा। व्लादिमीर पुतिन के साथ मेरे हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन यह बहुत निराशाजनक रहा है।”

गौरतलब है कि ट्रंप और पुतिन की आखिरी मुलाकात 15 अगस्त को अलास्का में हुई थी, जिसके बारे में दोनों पक्षों ने कहा था कि यह बैठक यूक्रेन के साथ मास्को के युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति समझौते तक पहुँचने में उपयोगी रही।

आपको बता दें 20 जनवरी को शपथ लेने से पहले भी ट्रंप रूस-यूक्रेन युद्ध को एक दिन के अंदर खत्म कराने का दावा करते थे। शपथ लेने के बाद ट्रंप ने जब इस युद्ध को रोकने का बीड़ा उठा लिया। उन्होंने पुतिन से फोन पर और सामने से बात की। यूक्रेन की हथियार सप्लाई पर भी रोक लगा दी। यहां तक कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ कैमरे के सामने बहस भी कर ली, लेकिन इसके बाद पुतिन नहीं झुके। कुछ हफ्तों पहले ट्रंप ने भी इस बात को स्वीकार किया कि इस युद्ध को सुलझाना उनके लिए भी आसान नहीं है।

