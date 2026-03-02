ईरान पर हमले के 4 उद्देश्य, ट्रंप ने बता दिया पूरा प्लान, सैनिक तेहरान भेजने से भी नहीं इनकार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिका लंबा युद्ध लड़ने के लिए भी तैयार है। अमेरिकी सेना चार हफ्तों से भी ज्यादा लड़ सकती है। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप ने जरूरत पड़ने पर तेहरान में अमेरिकी सैनिक भेजने की संभावना से भी इनकार नहीं किया।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के अपने उद्देश्यों को एक बार फिर से जगजाहिर कर दिया है। युद्ध के लंबे खिंचने की आशंका को लेकर उन्होंने कहा कि अमेरिका की सेना चार-पांच हफ्तों से भी ज्यादा समय तक कार्रवाई कर सकती है। इतना ही नहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने जरूरत पड़ने पर ईरान के अंदर अमेरिकी सैनिक उतारने की संभावना से भी इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है, तो उन्हें ईरान की धरती पर अमेरिकी सेना उतारने में कोई परेशानी नहीं है।

ईरान के ऊपर किए गए अमेरिकी और इजरायली हमलों को लेकर उन्होंने एक बार फिर से अपने उद्देश्य साझा किए। उन्होंने कहा, “ इस युद्ध के लिए हमारे चार उद्देश्य हैं, जो कि पूरी तरह से स्पष्ट हैं। पहला,हम ईरान की मिसाइल क्षमताओं को नष्ट कर रहे हैं, और आप इसे हर घंटे होते देख रहे हैं। साथ ही उनकी नई और उन्नत मिसाइलें बनाने की क्षमता को भी खत्म कर रहे हैं। दूसरा,हम उनकी नौसेना को पूरी तरह खत्म कर रहे हैं। हम पहले ही उनके 10 जहाजों को नष्ट कर चुके हैं। तीसरा यह कि हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि दुनिया का नंबर एक आतंकवाद प्रायोजक देश कभी भी परमाणु हथियार हासिल न कर सके। और अंत में हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि ईरानी शासन अपनी सीमाओं के बाहर आतंकवादी सेनाओं को हथियार देना, फंडिंग करना और निर्देशित करना जारी न रख सके।”

अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोमवार को युद्ध की सभी संभावनाओं को लेकर बात की। उन्होंने कहा, "हम पहले से ही तय समय-सीमा से काफी आगे चल रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है, तो हमारी सेना इससे ज्यादा समय तक भी कार्रवाई कर सकती है। चाहे समय कितना भी लगे, ठीक है, जितना समय लगेगा, हम उतना काम करेंगे। शुरुआत में ही हमने चार से पांच हफ्तों का अनुमान लगाया था, लेकिन हमारे पास इससे कहीं ज्यादा समय तक अभियान चलाने की क्षमता है। हम करेंगे।”