आंखों पर काली पट्टी, बंधे हुए हाथ; वेनेजुएला के राष्ट्रपति की पहली तस्वीर आई सामने
डोनाल्ड ट्रंप ने पकड़े जाने के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की पहली फोटो जारी की है। निकोलस मादुरो को अमेरिकी वॉरशिप पर ले जाया जा रहा है।
डोनाल्ड ट्रंप ने पकड़े जाने के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की पहली फोटो जारी की है। निकोलस मादुरो को अमेरिकी वॉरशिप पर ले जाया जा रहा है। ट्रंप द्वारा जारी की गई तस्वीर में मादुरो के हाथों में हथकड़ी बंधी हुई है। उन्होंने अपने हाथ में पानी की बोतल पकड़ी हुई है। वहीं, आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई है। इसके अलावा उनके कान पर भी हेडफोन जैसा कुछ लगाया गया है।
बता दें कि अमेरिकी न्याय विभाग ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी के खिलाफ एक नया अभियोग लगाया है। नए वीडियो में ‘मादुरो पर एक भ्रष्ट, अवैध सरकार’ का नेतृत्व करने का आरोप लगाया गया है, जिसने दशकों से मादक पदार्थों की तस्करी समेत अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी ताकत का दुरुपयोग किया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि मादक पदार्थों की तस्करी के प्रयासों ने वेनेजुएला के राजनीतिक और सैन्य अभिजात वर्ग को समृद्ध और मजबूत बनाया।
अभियोग पत्र के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि मादुरो ने दुनिया के कुछ सबसे हिंसक और कुख्यात मादक पदार्थों के तस्करों और नार्को-आतंकवादियों के साथ मिलकर अमेरिका में कई टन कोकीन की तस्करी की। अमेरिका ने शनिवार तड़के वेनेजुएला पर सैन्य हमला किया, जिसमें राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया गया और उन्हें देश से बाहर ले जाया गया।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि वेनेजुएला में अभियान के दौरान एक हेलीकॉप्टर पर हमला हुआ और कुछ अमेरिकी सैनिक घायल हो गए लेकिन उनका मानना है कि कोई भी मारा नहीं गया। अमेरिका ने शुक्रवार देर रात को वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर हमला किया। अमेरिका ने कहा है कि देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है और देश से बाहर ले जाया गया है।
ट्रंप ने कहा कि मादुरो और उनकी पत्नी एक अमेरिकी युद्धपोत पर सवार हैं और उन्हें न्यूयॉर्क में मुकदमे का सामना करना होगा। ट्रंप ने कहा कि कुछ अमेरिकी सैनिक घायल हुए लेकिन वे वापस आ गए हैं और उनकी हालत काफी ठीक बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में अमेरिका का कोई भी विमान नष्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा करना पड़ा क्योंकि यह एक युद्ध है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।