मादुरो को पकड़ ट्रंप ने चल दिया कार्ड, अब जिनपिंग की बारी? चीन ने वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद किया

संक्षेप: चीन फिलहाल वेनेजुएला को कोई बड़ा भौतिक समर्थन नहीं दे सकता, लेकिन संयुक्त राष्ट्र और विकासशील देशों के बीच अमेरिका के खिलाफ जनमत बनाने में उसकी भूमिका निर्णायक होगी। जानिए पूरा मामला क्या है?

काराकस से लेकर बीजिंग और वाशिंगटन तक, तेल के खेल में एक नई बाजी बिछ चुकी है। निकोलस मादुरो अब तक चीन और रूस के भरोसे ट्रंप को आंखें दिखा रहे थे, वे अब खुद अमेरिका की जेल में बंद हैं। ट्रंप द्वारा चले गए 'कार्ड' ने न केवल वेनेजुएला की सत्ता को हिला दिया है, बल्कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका द्वारा चीन के सदाबहार रणनीतिक साझेदारों में शामिल वेनेजुएला के नेता को सैन्य कार्रवाई के जरिए हटाया जाना बीजिंग के लिए एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।

'खुद को 'दुनिया का जज और पुलिस' समझने लगा है अमेरिका' चीन ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह खुद को 'दुनिया का जज और पुलिस' समझने लगा है। यह प्रतिक्रिया अमेरिका द्वारा निकोलस मादुरो को राजधानी काराकास से रातों-रात हिरासत में लेकर न्यूयॉर्क में मुकदमे के लिए पेश करने के बाद आई है।

चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग में पाकिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान बिना सीधे अमेरिका का नाम लिए कहा- हम कभी नहीं मानते कि कोई भी देश दुनिया की पुलिस या दुनिया का जज बन सकता है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में अचानक हुए घटनाक्रम अंतरराष्ट्रीय कानून के लिए गंभीर सवाल खड़े करते हैं और सभी देशों की संप्रभुता व सुरक्षा की रक्षा की जानी चाहिए।

न्यूयॉर्क में मुकदमा, UN में बहस 63 वर्षीय निकोलस मादुरो ने न्यूयॉर्क की अदालत में मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े आरोपों से खुद को निर्दोष बताया। इसी दौरान, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक बुलाई गई जिसकी मांग कोलंबिया ने की थी और जिसे चीन व रूस का समर्थन मिला। बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर चर्चा हुई।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी कि इस तरह की कार्रवाई एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकती है। यूएन में चीन के स्थायी मिशन के चार्ज द’अफेयर्स सुन लेई ने कहा- इतिहास हमें कड़ी चेतावनी देता है। सैन्य साधन समस्याओं का समाधान नहीं हैं और बल का अंधाधुंध इस्तेमाल केवल बड़े संकटों को जन्म देता है।

चीन की कूटनीतिक भूमिका, क्या कर सकती है जिनपिंग सरकार? विश्लेषकों का मानना है कि इस पूरे प्रकरण में चीन की भूमिका बेहद अहम होगी। चीन-ग्लोबल साउथ प्रोजेक्ट के सह-संस्थापक एरिक ओलैंडर के अनुसार- चीन फिलहाल वेनेजुएला को कोई बड़ा भौतिक समर्थन नहीं दे सकता, लेकिन संयुक्त राष्ट्र और विकासशील देशों के बीच अमेरिका के खिलाफ जनमत बनाने में उसकी भूमिका निर्णायक होगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिम्बाब्वे और ईरान जैसे पश्चिमी प्रतिबंधों से जूझ रहे देशों के साथ चीन ने व्यापार और निवेश जारी रखकर अपने रिश्तों को निभाया है।

लैटिन अमेरिका में चीन की रणनीति पर असर वेनेजुएला की घटना को चीन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा कोलंबिया और मैक्सिको के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी देने और क्यूबा को लेकर दिए गए बयानों के बाद, लैटिन अमेरिकी देशों में चिंता बढ़ गई है। खासकर वे देश जिन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव पर भरोसा जताया है वे अब इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठा रहे हैं। शी जिनपिंग ने कहा है कि सभी देशों को अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और बड़े देशों को उदाहरण पेश करना चाहिए, हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका या वेनेजुएला का नाम नहीं लिया।

चीन ने बीते दो दशकों में लैटिन अमेरिका में अपनी कूटनीतिक पकड़ मजबूत की है। कोस्टा रिका, पनामा, डोमिनिकन रिपब्लिक, अल सल्वाडोर, निकारागुआ और होंडुरास जैसे देशों ने ताइवान की बजाय चीन को मान्यता दी है। वेनेजुएला ने 1974 में चीन को मान्यता दी थी, लेकिन रिश्ते खास तौर पर पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज के दौर में गहरे हुए। चावेज ने 1998 में सत्ता संभालने के बाद चीन को लैटिन अमेरिका में अपना सबसे करीबी सहयोगी बनाया। उनके निधन के बाद मादुरो के कार्यकाल में भी यह रिश्ता जारी रहा। यहां तक कि मादुरो के बेटे ने 2016 में बीजिंग की शीर्ष पेकिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा 2017 से लगाए गए कड़े प्रतिबंधों के बीच, चीन ने वेनेजुएला के तेल रिफाइनरियों और बुनियादी ढांचे में निवेश कर उसे आर्थिक सहारा दिया। 2024 में चीन ने वेनेजुएला से करीब 1.6 अरब डॉलर का व्यापार किया, जिसमें लगभग आधा हिस्सा तेल का था। ट्रंप का ताजा कदम चीन के खिलाफ बड़ा 'कार्ड' है। वेनेजुएला का तेल अब अमेरिकी कंपनियों को मिल सकता है, जो 1990 के दशक से बाहर थे। लेकिन क्या यह विश्व युद्ध की शुरुआत है? चीन ताइवान या दक्षिण चीन सागर में जवाब दे सकता है। ट्रंप ने कहा- हम सुपरपावर हैं, अपनी हेमिस्फेयर में दुश्मनों को नहीं आने देंगे।

ट्रंप का सीधा संदेश: यह हमारा बैकयार्ड है मादुरो की गिरफ्तारी सिर्फ एक कथित तानाशाह का अंत नहीं है; यह लैटिन अमेरिका में महाशक्तियों के खेल का नया नियम है। ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि वेनेजुएला का प्रशासन अब अस्थायी रूप से वॉशिंगटन की देखरेख में चलेगा। इसका सीधा मतलब है- वेनेजुएला के तेल भंडार पर अब अमेरिका का नियंत्रण होगा। यह चीन के लिए एक बुरे सपने जैसा है।

चीन ने वेनेजुएला को पिछले कुछ वर्षों में 60 अरब डॉलर से अधिक का कर्ज दिया है। शर्त यह थी कि वेनेजुएला तेल बेचकर यह कर्ज चुकाएगा। अब जब मादुरो जेल में हैं और अमेरिका का तेल पर नियंत्रण है, तो चीन का यह पैसा डूबने के कगार पर है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पामेला बोंडी के तेवर बता रहे हैं कि अमेरिका 'नार्को-मनी' से जुड़े किसी भी पुराने कर्ज को मान्यता नहीं देगा।

चीन की कई स्वतंत्र रिफाइनरियां (जिन्हें 'टीपॉट्स' कहा जाता है) विशेष रूप से वेनेजुएला के भारी क्रूड को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन की गई थीं। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद से तेल की सप्लाई पूरी तरह ठप है। हॉन्ग कॉन्ग स्टॉक एक्सचेंज में चीन की बड़ी तेल कंपनियों (CNOOC, PetroChina) के शेयर गिर चुके हैं। चीन वेनेजुएला के जरिए अमेरिका के पड़ोस में अपनी पैठ बना रहा था। ट्रंप ने मादुरो को हटाकर चीन को यह साफ कर दिया है कि लैटिन अमेरिका में चीनी निवेश अब सुरक्षित नहीं है।

अमेरिकी नाकाबंदी के कारण चीनी खरीदारों ने वेनेजुएला के कच्चे तेल की पेशकश ठुकराई अमेरिकी नाकाबंदी और प्रतिबंधों के बढ़ते दबाव के बीच इस सप्ताह चीनी खरीदारों ने वेनेजुएला के कच्चे तेल की पेशकशों को ठुकरा दिया, जिससे दक्षिण अमेरिकी देश के निर्यात पर और अधिक बाधाएं उत्पन्न हो गईं। जानकारी से परिचित लोगों के अनुसार, वेनेजुएला का क्रूड तेल आईसीई ब्रेंट की तुलना में 13 डॉलर प्रति बैरल की छूट पर ऑफर किया जा रहा था। यह छूट एक महीने पहले अमेरिकी प्रतिबंधित टैंकरों पर कार्रवाई शुरू होने से पहले 15 डॉलर प्रति बैरल तक थी। शिपिंग में व्यवधान के कारण विक्रेताओं ने क्रूड की कीमतें बढ़ा दी हैं।

ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले महीने चीन के लिए जाने वाले वेनेजुएला तेल के लोडिंग में भारी गिरावट आई, क्योंकि अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी तेज हो गई। चीन वेनेजुएला के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, और मेरे क्रूड का उपयोग अक्सर एशियाई देश में सड़क निर्माण के लिए बिटुमेन बनाने में किया जाता है।

चीनी रिफाइनरों के पास पर्याप्त क्रूड स्टॉक और निर्माण क्षेत्र में मंदी की संभावना के कारण खरीदार बेहतर कीमतों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा, चीन और मलेशिया के तटों से दूर टैंकरों पर प्रतिबंधित तेल का बढ़ता स्टॉक – लगभग 82 मिलियन बैरल चीनी खरीदारों को अमेरिकी कार्रवाई से होने वाले किसी बड़े व्यवधान से बचाव प्रदान कर रहा है।