Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Trump peace rhetoric turned sour within 24 hours; US Preps For Iran Attack Aircraft Carriers And Fighter Jets reaches
24 घंटों में ही ट्रंप का शांति राग बिगड़ा, ईरान पर हमले की तैयारी में पहुंचा जंगी बेड़ा? US का क्या प्लान

24 घंटों में ही ट्रंप का शांति राग बिगड़ा, ईरान पर हमले की तैयारी में पहुंचा जंगी बेड़ा? US का क्या प्लान

संक्षेप:

US-Iran Tension: अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, विमानवाहक पोत USS अब्राहम लिंकन के नेतृत्व वाला एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, और एक अटैक सबमरीन को अरब सागर या फारस की खाड़ी में तैनात किया जा रहा है। 

Jan 23, 2026 08:08 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटन/तेहरान
share Share
Follow Us on

US-Iran Tension: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ शांति की बात करते हैं तो दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी करते हैं। उनके कथनी-करनी से पूरी दुनिया अचंभे में है। गुरुवार (22 जनवरी) को उन्होंने स्विटजरलैंड के शहर दावोस में विश्व आर्थिक मंच (WEF) में आए 20 से अधिक अन्य देशों के नेताओं की उपस्थिति में बोर्ड ऑफ पीस लॉन्च किया और दुनियाभर में शांति स्थापना की बात कही लेकिन महज 24 घंटे के भीतर ही उन्होंने अब ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए हैं। पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना का अभूतपूर्व जमावड़ा इसके स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि ईरान के साथ अमेरिका का टकराव और तनाव बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अमेरिका ने तनाव के बीच मध्य पूर्व में यूएसएस अब्राहम लिंकन विमानवाहक पोत और अन्य सैन्य संपत्तियों की तैनाती बढ़ा दी है। इसके अलावा, जॉर्डन और कतर जैसे सहयोगियों के ठिकानों पर एफ-15ई स्ट्राइक ईगल और ए-10 थंडरबोल्ट II जैसे विमानों की तैनाती कर दी है। हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह तैनाती अमेरिकी बलों की रक्षा के लिए एक एहतियाती उपाय है और यह क्षेत्र में एकतरफा सैन्य कार्रवाई का संकेत नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सैन्य कार्रवाई से बचने की उम्मीद जताई है लेकिन ईरान के करीब भारी मात्रा में सैन्य तैनाती ने पूरी दुनिया को सकते में डाल रखा है। उधर, ईरान ने कहा है कि अगर हमले हुए तो जवाबी कार्रवाई करेंगे।

ये भी पढ़ें:डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की US मीडिया ने खोली पोल, NYT ने बताया वन मैन शो

अरब सागर से फारस की खाड़ी तक युद्धपोत

अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, विमानवाहक पोत USS अब्राहम लिंकन के नेतृत्व वाला एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, और एक अटैक सबमरीन को अरब सागर या फारस की खाड़ी में तैनात किया जा रहा है। यह जंगी बेड़ा पहले दक्षिण चीन सागर में था, लेकिन ट्रंप के निर्देश के बाद इसे पश्चिम की ओर मोड़ दिया गया। अब यह ओपन-सोर्स ट्रैकिंग सिस्टम (AIS) पर भी दिखाई नहीं दे रहा, जो आमतौर पर युद्ध की तैयारी का संकेत माना जाता है।

फाइटर जेट पहले से मोर्चे पर

अमेरिका ने F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट भी पश्चिम एशिया में तैनात कर दिए हैं। यही स्क्वाड्रन अप्रैल 2024 में ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों से इज़राइल की रक्षा में इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा, KC-135 एयर टैंकर तैनात किए गए हैं, ताकि फाइटर जेट हवा में ही ईंधन भर सकें। इससे हमले की रेंज और मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है।

ये भी पढ़ें:UN पर भरोसा बरकरार, BoP की नहीं दरकार; ट्रंप को इस NATO साथी ने भी दिखाया ठेंगा

मिसाइल डिफेंस भी एक्टिव

अमेरिका ने मध्य-पूर्व क्षेत्र में खासकर इज़राइल और क़तर जैसे सहयोगी देशों में THAAD और Patriot मिसाइल सिस्टम भी तैनात कर रखे हैं। इन इंतजामों और तैयारियों से साफ है कि अमेरिका न सिर्फ हमला करने, बल्कि जवाबी हमलों से बचने की भी पूरी तैयारी कर चुका है। आधिकारिक तौर पर अमेरिका का दावा है कि यह दबाव ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों और कथित मानवाधिकार उल्लंघनों के कारण है। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान में चल रहे विरोध-प्रदर्शनों में अब तक ईरानी मीडिया के मुताबिक 3,117 मौतें हुई हैं लेकिन मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि असल संख्या 20,000 से ज्यादा हो सकती है।

ट्रंप के दावे को ईरान ने किया खारिज

ट्रंप ने दावा किया है कि उनके दबाव से ईरान को 840 फांसी की सजाएं रोकनी पड़ीं हैं और चेतावनी दी कि अगर अत्याचार नहीं रुके, तो सैन्य कार्रवाई की जाएगी लेकिन ईरान के शीर्ष अभियोजक ने शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को ‘पूरी तरह झूठा’ बताकर खारिज कर दिया है। ईरान की न्यायपालिका की समाचार एजेंसी ‘मिजान’ ने देश के शीर्ष अभियोजक मोहम्मद मोवाहेदी की टिप्पणी का हवाला दिया है। ‘मिजान’ के मुताबिक, मोवाहेदी ने कहा, “यह दावा पूरी तरह से झूठा है; ऐसी कोई संख्या उपलब्ध नहीं है, और न ही न्यायपालिका ने ऐसा कोई फैसला लिया है।”

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
middle east news Iran Board of Peace अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।