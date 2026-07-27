बात नहीं बनी तो हमला होगा, मिलिट्री ऐक्शन तय; ट्रंप की ईरान को खुली चेतावनी
ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के बीच ट्रंप ने कहा है कि कूटनीति को एक आखिरी मौका दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर डील नहीं बनी तो बड़े सैन्य अभियान का आदेश दे सकते हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को बड़ा बयान दिया है। कहा कि उन्होंने बातचीत को एक और मौका देने के लिए ईरान पर अमेरिकी हमले रोकने का फैसला किया है। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर कूटनीति विफल होती है तो वे बड़े सैन्य अभियान पर लौटने का आदेश दे सकते हैं। वर्तमान बातचीत एक नई डील पर केंद्रित है, जो होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलेगी और व्यापक परमाणु समझौते पर वार्ता फिर से शुरू करेगी।
उन्होंने बताया कि बातचीत मुख्य रूप से ईरान और ओमान के बीच हो रही है। इसमें कतर, पाकिस्तान, मिस्र तथा राजदूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर सक्रिय रूप से शामिल हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि हम ईरान के साथ बहुत गहन बातचीत कर रहे हैं। अगर वे काम नहीं करते तो हम बहुत कठोर सैन्य कार्रवाई पर वापस जाएंगे। कूटनीति के लिए कितना समय देने को तैयार हैं, इस सवाल पर राष्ट्रपति ने कहा कि ज्यादा समय नहीं। या तो यह तेजी से आगे बढ़ेगा या बिल्कुल नहीं।
ट्रंप ने बताया कि उन्होंने शुक्रवार को हमले रोकने का फैसला इसलिए किया क्योंकि मध्यस्थ देशों ने उनसे बातचीत को एक और मौका देने की अपील की थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के साथ डील करने वाले सभी लोगों ने मुझसे कहा कि फायर मत करो। ट्रंप का मानना है कि ईरान डील करना चाहता है। मध्यस्थों की मांग पर सहमति जताते हुए उन्होंने कहा कि न कुछ मिला, न कुछ खोया।
इससे पहले ईरान ने साफ कहा है कि हाल में अमेरिका के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं हुई है। हालांकि उसने माना कि ओमान के साथ उसकी बातचीत जारी है। ईरान के अनुसार यह वार्ता होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही फिर से सामान्य करने की व्यवस्था पर केंद्रित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने तेहरान में पत्रकारों से कहा कि इस रणनीतिक जलमार्ग की सीमा से जुड़े दो देश ( ईरान और ओमान ) वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए तंत्र स्थापित करने हेतु संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हमने जो चर्चा की है, वह विशेष रूप से ओमान के साथ हुई है। स्ट्रेट में तटरेखा वाले दो देशों के रूप में ईरान और ओमान समुद्री यातायात के संबंध में तंत्र स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं।
प्रवक्ता ने उन अटकलों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि ईरान अमेरिका के साथ सीधी बातचीत कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में हमारी अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। हम जो बातचीत कर रहे हैं, वह वही वार्ता है जो हम ओमान के साथ कर रहे हैं। यह होर्मुज के संबंध में आवश्यक व्यवस्था बनाने पर केंद्रित है। उनकी यह टिप्पणी रविवार को एक ईरानी अधिकारी के उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें कहा गया था कि ईरानी और ओमानी प्रतिनिधियों के बीच चर्चा रचनात्मक रही और होर्मुज को फिर से खोलने पर बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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