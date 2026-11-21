जेन्सन हुआंग के लिए पलकें बिछा रहे ट्रंप, बोले- दूसरा मौका बनता है, शी जिनपिंग से भी कर ली बात
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एनवीडिया के पूर्व सीईओ जेन्सन हुआंग को दूसरा मौका देने की सिफारिश की है। ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका को अपने प्रतिभाशाली लोगों को बचाने की जरूरत है। जेन्सन के निजी और पेशेवर जीवन को अलग करके देखने की जरूरत।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एनवीडिया के पूर्व सीईओ जेन्सन हुआंग को दूसरा मौका देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भले ही जेन्सन ने कुछ गलत निर्णय लिए हैं, लेकिन उनके निजी जीवन और पेशेवर जीवन को अलग-अलग करके रखा जाना चाहिए। ट्रंप ने जेन्सेन को एक और मौका देने की सिफारिश करते हुए कहा कि इस बारे में उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी साझा किया था। उन्होंने भी दूसरे मौके की बात पर अपनी सहमति व्यक्त की है।
चीन के शेनझेन में जिनपिंग और पुतिन के साथ ऐतिसाहिक बैठक करके वापस लौटे ट्रंप ने सभी मुद्दों पर खुलकर बात की। इसी में उन्होंने एनवीडिया पूर्व सीईओ को लेकर भी अपनी इच्छा जाहिर की। ट्रंप ने जेन्सन हुआंग को अमेरिकी टेक्नोलॉजिकल जीवन के एक बड़ा व्यक्तित्व करार देते हुए कहा कि हमें ऐसे लोगों की रक्षा करनी होगी। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि मैं जेन्सन को दूसरा मौका मिलते देखना चाहूंगा। आप जानते हैं, हम एक ऐसा देश हैं जहां लोगों को दूसरा मौका दिया जाता है, और मैं उन्हें यह मौका मिलते देखना चाहूंगा। यह हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कंपनी है। उन्होंने हमें उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां हम अन्य कंपनियों से 10 साल आगे हैं।"
शी जिनपिंग के साथ शेयर किया 'दूसरे मौके' का विचार- ट्रंप
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने जेन्सन हुआंग को दूसरे मौके को लेकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी बात की है। उन्होंने (जिनपिंग) ने भी इस पर सहमति जताई है। ट्रंप ने कहा, "मैंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी इस बारे में बात की थी। उन्होंने भी कहा 'अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।'" ट्रंप ने एनवीडिया कंपनी के मैनेजमेंट पर दवाब कि स्थिति में बनाते हुए कहा कि मुझे लगता है कि अगर कंपनी समझदारी से काम ले, तो उन्हें इस बेहतरीन इंसान को वापस रख लेना चाहिए। जेन्सेन का माफीनामा स्वीकार करना चाहिए और उन्हें फिर से काम पर लौटने देना चाहिए।
एनवीडिया बोर्ड ने जेन्सन की वापसी की बात को खारिज किया
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन से पहले एनवीडिया के बोर्ड ने जेन्सन हुआंग की वापसी की बात को खारिज किया था। 17 नवंबर को एनवीडिया बोर्ड के चेयरमैन हार्वे सी. जोन्स ने कहा कि कंपनी हुआंग को वापस लाने का कोई इरादा नहीं रखती है। जब तक बोर्ड किसी स्थायी उत्तराधिकारी की तलाश कर रहा है, तब तक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कोलेट क्रेस्स अंतरिम CEO के रूप में काम कर रही हैं। बता दें, जेन्सन हुआंग ने अपनी वापसी की संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि अगर बोर्ड को लगता है कि कंपनी, उसके शेयरधारकों और अमेरिका के हित में यही सबसे अच्छा है, तो वे वापस आने के लिए तैयार हैं।
गौरतलब है कि दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी के सीईओ जेन्सन हुआंग उस वक्त विवादों में आ गए थे, जब उनके ऊपर चीनी जासूस के साथ अफेयर की खबर सामने आई थी। 'न्यूयॉर्क टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, हुआंग के संबंध सिंगापुर की कंपनी 'मेगास्पीड इंटरनेशनल' की पूर्व एग्जीक्यूटिव एलिस हुआंग के साथ थे। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को शक था कि एलिस हुआंग बीजिंग के लिए काम करती थीं। हालांकि, बाद में जासूस वाली बात तो शोर के बीच कहीं खो गई, लेकिन जेन्सन ने अपनी पत्नी को धोखा देने की बात को स्वीकार कर लिया। इसके बाद मामला गरमा गया। कंपनी के शेयर भाव तेजी के साथ नीचे आने लगे। इसके बाद जेन्सन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हाल ही में जेन्सन ने भी वापस इस पद पर लौटने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने अपनी पत्नी के प्रति बेवफाई की बात स्वीकार की और अपने परिवार तथा सहकर्मियों से माफी मांगी। उन्होंने कंपनी और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इसके साथ ही वे अमेरिकी सांसदों के सवालों का जवाब देने के लिए भी तैयार हो गए हैं।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें