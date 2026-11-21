अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एनवीडिया के पूर्व सीईओ जेन्सन हुआंग को दूसरा मौका देने की सिफारिश की है। ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका को अपने प्रतिभाशाली लोगों को बचाने की जरूरत है। जेन्सन के निजी और पेशेवर जीवन को अलग करके देखने की जरूरत।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एनवीडिया के पूर्व सीईओ जेन्सन हुआंग को दूसरा मौका देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भले ही जेन्सन ने कुछ गलत निर्णय लिए हैं, लेकिन उनके निजी जीवन और पेशेवर जीवन को अलग-अलग करके रखा जाना चाहिए। ट्रंप ने जेन्सेन को एक और मौका देने की सिफारिश करते हुए कहा कि इस बारे में उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी साझा किया था। उन्होंने भी दूसरे मौके की बात पर अपनी सहमति व्यक्त की है।

चीन के शेनझेन में जिनपिंग और पुतिन के साथ ऐतिसाहिक बैठक करके वापस लौटे ट्रंप ने सभी मुद्दों पर खुलकर बात की। इसी में उन्होंने एनवीडिया पूर्व सीईओ को लेकर भी अपनी इच्छा जाहिर की। ट्रंप ने जेन्सन हुआंग को अमेरिकी टेक्नोलॉजिकल जीवन के एक बड़ा व्यक्तित्व करार देते हुए कहा कि हमें ऐसे लोगों की रक्षा करनी होगी। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि मैं जेन्सन को दूसरा मौका मिलते देखना चाहूंगा। आप जानते हैं, हम एक ऐसा देश हैं जहां लोगों को दूसरा मौका दिया जाता है, और मैं उन्हें यह मौका मिलते देखना चाहूंगा। यह हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कंपनी है। उन्होंने हमें उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां हम अन्य कंपनियों से 10 साल आगे हैं।"

शी जिनपिंग के साथ शेयर किया 'दूसरे मौके' का विचार- ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने जेन्सन हुआंग को दूसरे मौके को लेकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी बात की है। उन्होंने (जिनपिंग) ने भी इस पर सहमति जताई है। ट्रंप ने कहा, "मैंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी इस बारे में बात की थी। उन्होंने भी कहा 'अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।'" ट्रंप ने एनवीडिया कंपनी के मैनेजमेंट पर दवाब कि स्थिति में बनाते हुए कहा कि मुझे लगता है कि अगर कंपनी समझदारी से काम ले, तो उन्हें इस बेहतरीन इंसान को वापस रख लेना चाहिए। जेन्सेन का माफीनामा स्वीकार करना चाहिए और उन्हें फिर से काम पर लौटने देना चाहिए।

एनवीडिया बोर्ड ने जेन्सन की वापसी की बात को खारिज किया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन से पहले एनवीडिया के बोर्ड ने जेन्सन हुआंग की वापसी की बात को खारिज किया था। 17 नवंबर को एनवीडिया बोर्ड के चेयरमैन हार्वे सी. जोन्स ने कहा कि कंपनी हुआंग को वापस लाने का कोई इरादा नहीं रखती है। जब तक बोर्ड किसी स्थायी उत्तराधिकारी की तलाश कर रहा है, तब तक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कोलेट क्रेस्स अंतरिम CEO के रूप में काम कर रही हैं। बता दें, जेन्सन हुआंग ने अपनी वापसी की संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि अगर बोर्ड को लगता है कि कंपनी, उसके शेयरधारकों और अमेरिका के हित में यही सबसे अच्छा है, तो वे वापस आने के लिए तैयार हैं।