नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने पर सामने आई ट्रंप की हताशा, कहा- कोई युद्ध रोकता हूं, तो…

संक्षेप: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल पीस प्राइज न मिलने पर अपनी खीझ जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने आठ युद्ध रुकवाए तब भी उन्हें पुरस्कार नहीं मिला। वह जब भी कोई युद्ध रुकवाते हैं, तो कहा जाता है कि अगल रुकवाओ तब मिलेगा।

Sat, 18 Oct 2025 02:12 AMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल न मिलने को लेकर एक बार फिर से अपनी खीझ जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वह लगातार युद्ध सुलझा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जब नोबेल की बात आती है, तो वह किसी और को दे दिया जाता है। ट्रंप ने खीझते हुए कहा कि वह युद्ध सुलझाते हैं, तो कहा जाता है कि अगला सुलझाओगे तो नोबेल मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब उन्हें इन सब बातों की परवाह नहीं है। वह बस लोगों की जान बचाना चाहते हैं।

राष्ट्र्पति जेलेंस्की के साथ मिलकर रूस-यूक्रेन युद्ध को सुलझाने की कोशिशों में लगे ट्रंप ने मीटिंग के दौरान ही अपनी यह खीझ जाहिर की। उन्होंने कहा, "मैंने आठ युद्ध सुलझाए हैं। रवांडा और कांगो जाइए, थाईलैंड जाइए... या भारत और पाकिस्तान के बारे में बात कीजिए। उन सभी युद्धों को देखिए, जिन्हें हमने सुलझाया है। लेकिन जब भी में कोई युद्ध सुलझाता हूं तो वे कहते हैं कि अगर तुम अगला सुलझाओगे तब तुम्हें नोबेल पुरस्कार मिलेगा।" ट्रंप ने यह बात आवाज बदल कर कही।

इन सब बातों की मुझे परवाह नहीं: ट्रंप

उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, "मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। किसी और को मिला, जो कि एक बहुत अच्छी महिला हैं। मुझे नहीं पता कि वह कौन हैं लेकिन वह भी बहुत उदार हैं। मुझे इन सब बातों की परवाह नहीं है। मुझे बस लोगों की जान बचाने की परवाह है। लेकिन यह नौवां युद्ध होगा... तो, जहां तक मुझे पता है, हमारे पास अभी तक कोई ऐसा राष्ट्र्पति नहीं रहा, जिसने एक भी युद्ध रुकवाया हो। एक भी युद्ध नहीं। बुश ने एक युद्ध शुरू किया था... लेकिन मैंने करोड़ों जानें बचाई हैं।"

पाकिस्तान पीएम ने कहा मैंने लाखों जानें बचाईं: ट्रंप

ट्रंप ने पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ द्वारा मिस्र में की गई उनकी तारीफ का जिक्र करते हुए कहा, "पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने लाखों जानें बचाई हैं। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान और भारत को ही देख लीजिए। वह एक बुरा उदाहरण होता। हालांकि, मैं समझता हूं कि अभी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया है। अगर मुझे इसे सुलझाना हो, तो यह मेरे लिए बहुत आसान है। मुझे अमेरिका भी चलाना है, लेकिन मुझे युद्ध सुलझाना पसंद है। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे लोगों को मरने से रोकना पसंद है और पिछले कुछ महीनों में मैंने लाखों लोगों की जान बचाई है।"

आपको बता दें ट्रंप का नोबेल के प्रति प्रेम जगजाहिर है। वह राष्ट्रपति पद पर बैठने के साथ ही अपने लिए नोबेल की मांग करते रहे हैं। गाजा युद्ध समेत आठ युद्ध सुलझाने का दावा करने वाले ट्रंप को पाकिस्तान, इजरायल समेत कई देशों ने नोबेल शांति पुरस्कार 2025 के लिए नामांकित किया था। हालांकि ट्रंप कि जगह यह पुरस्कार वेनेजुएला में विपक्ष की नेता मारिना मचाडो को मिला। नोबेल समिति के मुताबिक 2025 के लिए नोबेल का नामांकन 31 जनवरी को ही समाप्त हो गया था।

ट्रंप का नोबेल के प्रति झुकाव को देखते हुए इजरायल और अमेरिका ने 2026 में उन्हें नोबेल दिलवाने के लिए वैश्विक अभियान चलाने का ऐलान किया है। वहीं पाकिस्तान समेत कई अन्य देशों ने भी उनके लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग की है।

