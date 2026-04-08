सीजफायर के बाद ट्रंप का नया प्लान, ईरान के साथ पार्टनरशिप कर होर्मुज में 'वसूली' करेगा अमेरिका
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक चौंकाने वाले बयान में कहा कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच दो सप्ताह के युद्धविराम समझौते के बाद अब वह ईरान के साथ होर्मुज स्ट्रेट में टोल वसूली के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाने की योजना बना रहे हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक चौंकाने वाले बयान में कहा कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच दो सप्ताह के युद्धविराम समझौते के बाद अब वह ईरान के साथ होर्मुज स्ट्रेट में टोल वसूली के लिए एक 'संयुक्त उद्यम' बनाने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप ने इसे 'अच्छी बात' बताते हुए कहा कि यह न सिर्फ समुद्री मार्ग को सुरक्षित रखेगा, बल्कि कई अन्य देशों के हितों की भी रक्षा करेगा। एबीसी न्यूज के पत्रकार जोनाथन कार्ल द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि हम इसे एक संयुक्त उद्यम के रूप में करने पर विचार कर रहे हैं। यह इसे सुरक्षित करने का एक तरीका है, साथ ही इसे कई अन्य लोगों से भी सुरक्षित रखने का है। ट्रंप ने इस विचार को 'खूबसूरत बात' करार दिया।
दरअसल, ट्रंप ने मंगलवार को घोषणा की थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका रणनीतिक जलमार्गों से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने पर विचार कर रहा है। उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट को विशेष रूप से इसका केंद्र बनाने की इच्छा जताई। माना जा रहा अगर अमेरिका इस योजना को आगे बढ़ाता है, तो इसके लिए होर्मुज पर प्रत्यक्ष सैन्य नियंत्रण की आवश्यकता पड़ सकती है। बता दें कि यह समुद्री मार्ग फारस की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ता है और मुख्य रूप से ओमान तथा ईरान के क्षेत्रीय जलक्षेत्र में स्थित है।
ट्रंप ने चल रहे संघर्ष में अमेरिकी जीत का दावा दोहराते हुए कहा कि ईरान को सैन्य रूप से पूरी तरह परास्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम विजेता हैं। हम जीत गए, ठीक है? वे सैन्य रूप से पराजित हो चुके हैं। उनके पास केवल यही मनोवैज्ञानिक ताकत बची है कि हम पानी में कुछ बारूदी सुरंगें गिरा देंगे। ट्रंप ने आगे कहा कि हमारे पास एक अवधारणा है जिसके तहत हम टोल वसूलेंगे।
वहीं, शिपिंग उद्योग की जानकारी देने वाली वेबसाइट लॉयड्स लिस्ट के अनुसार, होर्मुज स्ट्रेट से प्रतिदिन औसतन लगभग 120 जहाज गुजरते हैं। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि तेहरान पहले से ही कुछ जहाजों से इस मार्ग से गुजरने की अनुमति के बदले में 20 लाख डॉलर तक का टोल वसूल रहा है। ऐसे में अगर ट्रंप की योजना लागू होती है और इसी दर पर टोल वसूला जाता है, तो अमेरिका औसतन प्रतिदिन 24 करोड़ डॉलर की कमाई कर सकता है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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