अमेरिकी राष्ट्रपति ठीक हैं? ट्रप की एक 'गलती' और चर्चाओं का बाजार गरम, जानें MRI स्कैन कनेक्शन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में एमआरआई स्कैन करवाया था। उनके डॉक्टर ने एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि राष्ट्रपति का स्वास्थ्य ठीक है। 27 अक्टूबर को एयर फोर्स वन पर पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उनका एमआरआई बिल्कुल साफ-सुथरा निकला। उन्होंने यह भी बताया कि इस जांच के दौरान उन्होंने मॉन्ट्रियल संज्ञानात्मक मूल्यांकन (MoCA) टेस्ट दिया, जो हल्के संज्ञानात्मक क्षय ( (Cognitive Decline) का पता लगाने के लिए प्रयोग होता है। हालांकि, इसे उन्होंने 'बहुत मुश्किल आईक्यू परीक्षा' करार देकर विवाद को हवा दे दी। हालांकि वाइट हाउस ने जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किए हैं। लेकिन टाइमिंग को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं।

दरअसल, कई डॉक्टरों ने ट्रंप के अक्टूबर में वाल्टर रीड सेंटर के छह महीने में दूसरे दौरे पर चिंता जताई, जिसे वाइट हाउस ने सामान्य फॉलो-अप जांच बताया। हाल ही में ट्रंप की आलोचना तब तेज हुई जब उनके कथित सूजे हुए पैरों और चोटग्रस्त हाथ पर मेकअप लगे फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। बाद में वाइट हाउस ने स्वीकार किया कि उन्हें पुरानी शिरा अपर्याप्तता (क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी) है, और चोट के निशान हाथ मिलाने की अधिकता से हुए।

'द हिल' की खबर के मुताबिक, जेफरी कुहलमैन ( जिन्होंने तीन राष्ट्रपतियों के डॉक्टर के रूप में सेवा की और 'ट्रांसफॉर्मिंग प्रेसिडेंशियल हेल्थकेयर' पुस्तक लिखी) ने कहा कि 79 वर्षीय व्यक्ति को फॉलो-अप जांच की जरूरत पड़ना आश्चर्यजनक नहीं है। राष्ट्रपति अक्सर उन्नत इमेजिंग के लिए वाल्टर रीड जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वाइट हाउस में हर सुविधा उपलब्ध थी, सिवाय उन्नत इमेजिंग के, जिसके लिए वाल्टर रीड जाना पड़ता है।

फिर भी, कुहलमैन ने ट्रंप के डॉक्टर सीन बारबेला द्वारा बताई गई समयसीमा पर सवाल उठाए। 'द हिल' के अनुसार, एमआरआई के अलावा अन्य जांचें और निवारक स्वास्थ्य परीक्षण वाइट हाउस के मेडिकल यूनिट में 15 मिनट में ही हो सकते थे। साउथ लॉन से वाल्टर रीड तक हेलीकॉप्टर यात्रा में केवल आठ मिनट लगते हैं, इसलिए कुल चार घंटे से अधिक समय उपलब्ध था। कुहलमैन ने कहा कि यहां एक विसंगति नजर आती है।