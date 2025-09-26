Trump met Shahbaz and Munir calling them great leaders he once described Pakistan as a haven for terrorism शहबाज और मुनीर से मिले ट्रंप, बताया- महान नेता; कभी पाक को बताया था- आतंक का पनाहगाह, International Hindi News - Hindustan
Trump met Shahbaz and Munir calling them great leaders he once described Pakistan as a haven for terrorism

शहबाज और मुनीर से मिले ट्रंप, बताया- महान नेता; कभी पाक को बताया था- आतंक का पनाहगाह

ट्रंप प्रशासन की पाकिस्तान के प्रति बढ़ती रुचि का एक कारण अफगानिस्तान में अमेरिकी रणनीतिक हित भी हैं। ट्रंप ने हाल ही में बगराम एयरबेस को दोबारा हासिल करने की अहमियत पर जोर दिया।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंटगन।Fri, 26 Sep 2025 05:34 AM
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को वाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। बैठक से पहले ट्रंप ने दोनों मेहमानों की प्रशंसा करते हुए उन्हें महान नेता बताया। पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा, “आज हमारे पास एक महान नेता आ रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल भी एक महान इंसान हैं और प्रधानमंत्री भी। दोनों यहां आ रहे हैं और शायद इस समय इस कमरे में ही हैं।”

यह बैठक हाल ही में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच हुए व्यापार समझौते के बाद हुई है। कुछ दिन पहले दोनों नेता न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के दौरान संक्षिप्त रूप से मिले भी थे।

ट्रंप और पाकिस्तान के रिश्तों में यह निकटता इसलिए भी उल्लेखनीय है क्योंकि राष्ट्रपति पद के पहले कार्यकाल में ट्रंप ने पाकिस्तान को “आतंकवाद का सुरक्षित पनाहगाह” कहकर आलोचना की थी और आरोप लगाया था कि पाकिस्तान ने अमेरिका को धोखा दिया है।

पाकिस्तान की सेना और ट्रंप के रिश्ते

पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर हाल के दिनों में दो बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। इतना ही नहीं उन्होंने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी किया था। माना जा रहा है कि सेना और सिविल नेतृत्व की इस संयुक्त यात्रा से अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों को नई दिशा मिल सकती है।

भारत को लेकर ट्रंप के दावे

ट्रंप पहले भी कई बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम कराने में मदद की थी। उनका कहना है कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने मध्यस्थता कर दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखी। हालांकि, भारत ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि भारत की सैन्य कार्रवाइयों और रणनीतियों में किसी विदेशी शक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा।

विशेषज्ञों के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन की पाकिस्तान के प्रति बढ़ती रुचि का एक कारण अफगानिस्तान में अमेरिकी रणनीतिक हित भी हैं। ट्रंप ने हाल ही में बगराम एयरबेस को दोबारा हासिल करने की अहमियत पर जोर दिया। उनका कहना है कि यह ठिकाना चीन के परमाणु ठिकानों के बेहद नजदीक है, इसलिए पाकिस्तान की भूमिका अमेरिका की अफगान और एशियाई रणनीति में अहम है।

