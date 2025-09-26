ट्रंप से मिलने गए शहबाज और मुनीर की फजीहत, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कराया इंतजार; ये थी वजह

शहबाज संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क में हैं। जुलाई 2019 के बाद से यह US राष्ट्रपति और पाक PM के बीच व्हाइट हाउस में पहली मुलाकात थी। तब इमरान ने वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की थी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को वाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनिर के साथ बैठक की। हालांकि, यह बैठक निर्धारित समय से लगभग आधा घंटा लेट हो गई, क्योंकि ट्रंप एक अलग काम में बिजी थे। दरअसल वे चीन के साथ टिकटॉक डील पर एक्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। वाइट हाउस प्रेस पूल की तस्वीरों में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को ओवल ऑफिस के सोने-नीले फर्नीचर पर इंतजार करते हुए दिखाया गया है, जबकि ट्रंप कमरे के दूसरी ओर अपने पिछले कार्यक्रम को समाप्त कर रहे थे।

बैठक मूल रूप से वाशिंगटन समयानुसार दोपहर 4:30 बजे (पाकिस्तान समयानुसार सुबह 1:30 बजे) शुरू होने वाली थी, लेकिन ट्रंप की प्रेस इंटरैक्शन के कारण यह देरी हुई। ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी की, "वे आ रहे हैं, और शायद अभी इस कमरे में ही हों। मुझे नहीं पता, क्योंकि हम थोड़े लेट हैं।" यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।

बैठक लगभग एक घंटे 20 मिनट चली और इसके बाद कोई प्रेस कॉनफ्रेंस नहीं हुई। इसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी मौजूद थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी बयान के अनुसार, चर्चा में क्षेत्रीय आतंकवाद, व्यापार समझौते, दुर्लभ खनिजों पर सहयोग और आर्थिक विकास जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। ट्रंप ने बैठक से पहले पाकिस्तानी नेताओं की प्रशंसा की, उन्हें "महान नेता" बताते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ संबंध मजबूत हो रहे हैं।