एक साल में ही फीका पड़ा ट्रंप मैजिक, विपक्ष ने किया स्लीन स्वीप; 2026 में छिन जाएगी असली ताकत?

संक्षेप: ये चुनाव 2026 मध्यावधि चुनावों की झलक हैं। वर्तमान में हाउस और सीनेट पर रिपब्लिकन्स का मामूली नियंत्रण है। सरकारी शटडाउन छठे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यह विकास को प्रभावित करेगा।

डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू हुए अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ था कि अमेरिकी मतदाताओं ने उनका 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' का जादू तोड़ दिया। मंगलवार को हुए राज्य स्तरीय चुनावों में विपक्षी दल डेमोक्रेट्स ने न्यू जर्सी, वर्जीनिया और कैलिफोर्निया में क्लीन स्वीप कर दिया, जो 2026 के मध्यावधि चुनावों के लिए एक बड़ा संकेत है। आर्थिक मुद्दों, जीवन-यापन की लागत और आम जनता की परेशानियों पर केंद्रित इस अभियान ने ट्रंप प्रशासन की नीतियों को सिरे से खारिज कर दिया। ताजा नतीजे न सिर्फ ट्रंप की लोकप्रियता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि रिपब्लिकन पार्टी की हाउस और सीनेट में मामूली बहुमत वाली सत्ता को भी खतरे में डाल रहे हैं। क्या ये 'ब्लू वेव' का आगाज है? आइए, ताजा चुनावों के आधार पर इसकी गहराई से पड़ताल करते हैं।

डेमोक्रेट्स का ऐतिहासिक क्लीन स्वीप अमेरिका में दो मुख्य राजनीतिक दल हैं- डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में रिपब्लिकन पार्टी अभी केंद्र की सत्ता में है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन की डेमोक्रेटिक पार्टी विपक्ष में है। ट्रंप की 2024 में जीत के बाद मंगलवार का चुनाव अमेरिकी राजनीति का पहला बड़ा टेस्ट था। वर्जीनिया और न्यू जर्सी में डेमोक्रेट उम्मीदवार एबिगेल स्पैनबर्गर और मिक्की शेरिल ने गवर्नर पद जीत लिया, जबकि न्यूयॉर्क सिटी में प्रगतिशील डेमोक्रेट जोहरान ममदानी ने मेयर चुनाव में शानदार जीत हासिल की। ये 60 सालों में पहली बार है जब एक ही पार्टी ने न्यू जर्सी के गवर्नर पद पर लगातार तीन टर्म हासिल की। वहीं, कैलिफोर्निया में एक अहम जनमत संग्रह प्रोपोजिशन 50 भी पारित हो गया, जिससे डेमोक्रेट्स को कांग्रेस में अतिरिक्त सीटें मिलने की संभावना बढ़ गई है।

आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित थी डेमोक्रेट्स की मुहिम स्पैनबर्गर और शेरिल दोनों ने चुनाव अभियान में जेब से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया- जैसे कि जीवनयापन की लागत कम करना, बाल देखभाल सुविधाएं बढ़ाना और सरकारी स्थिरता बहाल करना। ट्रंप प्रशासन के तहत चल रहे पांच सप्ताह से अधिक लंबे सरकारी शटडाउन ने अर्थव्यवस्था पर असर डाला, जिसे दोनों उम्मीदवारों ने प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया।

न्यूयॉर्क सिटी में जोहरान ममदानी ने आवास संकट और आय असमानता को केंद्र में रखते हुए कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी जीवन-यापन की लागत पर आक्रामक अभियान चलाया। उनकी जीत ने न केवल न्यूयॉर्क बल्कि पूरे अमेरिका में प्रगतिशील राजनीति की नई लहर पैदा की है।

कैलिफोर्निया में डेमोक्रेट्स को मिला नक्शा बदलने का मौका कैलिफोर्निया के मतदाताओं ने प्रोपोजिशन 50 को मंजूरी दी, जिससे राज्य के संसदीय नक्शे को फिर से तैयार किया जाएगा। इससे डेमोक्रेट्स को पांच नई सीटों पर बढ़त मिलने की उम्मीद है। गवर्नर गैविन न्यूसम ने इस प्रस्ताव पर अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी थी और इसे ट्रंप की गैर-लोकतांत्रिक जेरिमैंडरिंग नीतियों के खिलाफ जनादेश बताया है।

जेरिमैंडरिंग एक राजनीतिक तकनीक है जिसमें सत्ताधारी पार्टी चुनावी जिलों (कांस्टीट्यूएंसी) की सीमाओं को इस तरह फिर से खींचती है कि वह खुद को अधिक सीटें जीतने का फायदा दे सके, भले ही कुल वोटों का प्रतिशत कम हो; उदाहरण के लिए, विपक्षी वोटरों को एक ही जिले में समेटकर या अपने समर्थकों को कई जिलों में बिखेरकर, जिससे लोकतंत्र की निष्पक्षता प्रभावित होती है और इसे अक्सर 'चुनावी धांधली' का वैध रूप माना जाता है।

वर्जीनिया में स्पैनबर्गर ने दी स्पष्ट संदेश वर्जीनिया, जो पारंपरिक रूप से सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ वोट करता है, वहां स्पैनबर्गर की जीत को डेमोक्रेट्स की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है।

अपने विजय भाषण में उन्होंने कहा कि आज हमने एक संदेश भेजा है कि वर्जीनिया ने 2025 में पक्षपात से ऊपर उठकर व्यवहारिकता चुनी है। हमने अव्यवस्था के ऊपर अपने कॉमनवेल्थ को प्राथमिकता दी है।

न्यू जर्सी में शेरिल की जीत ने डेमोक्रेट्स को दी मजबूती न्यू जर्सी में कांग्रेस सदस्य और नौसेना की पूर्व अधिकारी मिक्की शेरिल ने रिपब्लिकन उम्मीदवार जैक सियाटरेली को हराकर गवर्नर पद अपने नाम किया। शेरिल ने अपने अभियान में सार्वजनिक परिवहन, बच्चों की देखभाल और टैक्स सुधार जैसे स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दी, जबकि सियाटरेली ने ट्रंप समर्थित टैक्स कटौती और इमिग्रेशन नीतियों पर जोर दिया।

न्यूयॉर्क सिटी में नया इतिहास: जोहरान ममदानी बने पहले मुस्लिम और दक्षिण एशियाई मेयर भारतीय-यूगांडाई मूल के 34 वर्षीय जोहरान ममदानी ने न केवल पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को हराया, बल्कि शहर के पहले मुस्लिम और दक्षिण एशियाई मूल के मेयर बनने का इतिहास रचा। ममदानी ने किराए पर रोक लगाने, मुफ्त बस सेवा और आर्थिक समानता जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी। उनकी जीत ने वॉल स्ट्रीट और पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व दोनों को चौंका दिया।

ट्रंप पर हार का साया, पर दोष से पल्ला झाड़ा ट्रंप ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हार की जिम्मेदारी उनकी नहीं है, बल्कि मतदाता सरकारी शटडाउन और आर्थिक ठहराव से नाराज थे। उन्होंने लिखा कि कुछ पोलस्टर्स का कहना है कि मैं बैलेट पर नहीं था, इसलिए मतदाता मेरे खिलाफ नहीं बल्कि परिस्थितियों के खिलाफ वोट कर रहे थे।

राजनीतिक संकेत: 2026 मिडटर्म चुनावों की झलक राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह चुनाव परिणाम 2026 के अमेरिकी मिडटर्म चुनावों के लिए एक संकेत हैं। डेमोक्रेट्स का एकजुट होना और ट्रंप नीतियों के खिलाफ बढ़ती नाराजगी रिपब्लिकन पार्टी के लिए चेतावनी साबित हो सकती है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि यह याद दिलाता है कि जब हम मुद्दों पर केंद्रित, आगे की सोच रखने वाले नेतृत्व के साथ एकजुट होते हैं, तो हम जीत सकते हैं।

पार्टी में वैचारिक दरारें भी उजागर जहां स्पैनबर्गर और शेरिल जैसे केंद्रपंथी नेता व्यावहारिक डेमोक्रेसी पर जोर दे रहे हैं, वहीं ममदानी जैसे प्रगतिशील नेता सामाजिक और आर्थिक क्रांति की मांग कर रहे हैं। इसने पार्टी के भीतर वैचारिक बहस को भी तेज कर दिया है।

ट्रंप का जादू क्यों फीका? एक साल की नाकामी ट्रंप ने 2024 की जीत को 'मैंडेट' कहा था- लेकिन एक साल बाद, वोटरों का मूड उलट है। एपी और सीएनएन के सर्वे के अनुसार, लगभग 60% मतदाता देश की दिशा से असंतुष्ट या गुस्से में हैं, जबकि केवल 30% ही संतुष्ट या उत्साहित महसूस कर रहे हैं। यह मतदाता मूड संकेत देता है कि अमेरिकी जनता आर्थिक स्थिरता और रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े ठोस सुधार चाहती है। ट्रंप का अप्रूवल रेटिंग 40% के आसपास अटका है, जो उनके पहले टर्म के मिडटर्म से भी कम है।