कोई रिश्ता नहीं रखना, सब बंद कर दो; NATO के साथी देश पर इतना क्यों भड़क गए ट्रंप

ट्रंप इटली के बाद अब स्पेन पर हमलवार हो गए हैं। उन्होंने NATO समिट में कहा है कि उन्हें स्पेन के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। ट्रंप ने ये भी कहा कि स्पेन भागता हुआ उनके पास आएगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान अपने ही सहयोगी देश स्पेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप ने बुधवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अमेरिका को स्पेन के साथ अपने सभी व्यापारिक संबंधों को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। उन्हें कहा कि स्पेन से अमेरिका को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है और इसीलिए वे इससे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि स्पेन खुद ब खुद भागता हुआ अमेरिका के पास आएगा।

ट्रंप ने नाटो के महासचिव मार्क रुट्टे की मौजूदगी में स्पेन को यह सब सुनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्पेन को एक खराब साझेदार और 'बेकार की वजह' करार दिया। दरअसल ट्रंप शुरुआत से ही चाहते हैं कि नाटो के सदस्य अपने देशों के डिफेंस बजट को बढ़ाएं। उन्होंने कई बार कहा है कि अमेरिका समूह के सदस्यों की सुरक्षा पर जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहा है और वे देश अपना रक्षा बजट जानबूझकर नहीं बढ़ाते। इस बात को लेकर ट्रंप कई बार अमेरिका के नाटो से अलग होने की धमकी भी दे चुके हैं।

क्या-क्या बोले ट्रंप? अब शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने स्पेन पर रक्षा बजट में अपना पूरा योगदान न देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि स्पेन के साथ तुरंत व्यापार रोक दिया जाए। ट्रंप ने कहा, “मैंने स्पेन से बात नहीं की। स्पेन एक बेकार की वजह है। वैसे भी हम अब स्पेन के साथ कोई व्यापारिक बिजनेस नहीं करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसे तुरंत बंद कर दें। स्पेन नाटो में एक घटिया साझेदार है। वे न तो भाग लेते हैं, न ही पैसे भरते हैं। मुझे स्पेन से कोई लेना-देना नहीं चाहिए। स्पेन के साथ सब व्यापार बंद कर दिया जाए।”

ट्रंप यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे अपने अधिकारियों से कहा, "इसको तुरंत लागू करें। उनसे बात तक मत करो। वे हमारी वजह से बहुत पैसा कमाते हैं, और अब देखते हैं कि वे बहुत कम कमाएं।" ट्रंप ने दावा किया कि ऐसा करने से स्पेन खुद अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाएगा। उन्होंने कहा, "देखते रहो वो भागते हुए वापस आएंगे। प्लीज सर प्लीज सर हमें आपके साथ व्यापार करना है। प्लीज सर।”

इतना क्यों भड़के? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्पेन पर यूं ही हमलावर नहीं हुए। दरअसल स्पेन नाटो का एकमात्र ऐसा देश है जिसने 2035 तक अपने रक्षा बजट को जीडीपी के 5 प्रतिशत तक ले जाने के नए लक्ष्य को मानने से साफ इनकार कर दिया है। स्पेन ने इसके लिए एक विशेष छूट ली है, जिसके तहत वह अपना सैन्य खर्च जीडीपी के 2.1 प्रतिशत पर ही सीमित रखेगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार, स्पेन ने अपना सैन्य खर्च 2021 में 1.4 फीसदी से बढ़ाकर 2025 में 2.1 फीसदी किया है, फिर भी वह नाटो में रक्षा पर सबसे कम खर्च करने वाले देशों में है। ट्रंप इसी बात से नाराज हैं।

ईरान युद्ध में अमेरिका को नहीं दिया भाव स्पेन से ट्रंप की तल्खी की एक और वजह है। बीते दिनों जब अमेरिका ईरान से युद्ध लड़ रहा था तब स्पेन ने अमेरिका को अपने सैन्य अड्डों का उपयोग करने से रोक दिया था। स्पेन ने ईरान के खिलाफ हमलों के लिए अमेरिकी सेना को अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की इजाजत भी नहीं दी थी। इतना ही नहीं स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों की सार्वजनिक रूप से आलोचना करते हुए इन्हें एकतरफा सैन्य कार्रवाई बताया था। ट्रंप इस बात से भी खुन्नस खाए हुए हैं।