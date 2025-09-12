Trump invited Indian minister to US as trade deal very soon Ambassador designate Sergio Gor reveals ट्रंप ने भारत के मंत्री को अमेरिका बुलाया, ट्रेड डील बहुत जल्द; मनोनीत दूत सर्जियो गोर का खुलासा, International Hindi News - Hindustan
Hindi Newsविदेश न्यूज़Trump invited Indian minister to US as trade deal very soon Ambassador designate Sergio Gor reveals

भारत के लिए अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत एक रणनीतिक साझेदार है, जिसकी भूमिका उस क्षेत्र के साथ-साथ उससे आगे के क्षेत्र को भी आकार देगी।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटनFri, 12 Sep 2025 06:23 AM
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत में अमेरिकी राजदूत पद के लिए नामित सर्जियो गोर ने कहा है कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली एक बड़े व्यापार समझौते के करीब हैं। उन्होंने भारत-अमेरिका साझेदारी को “दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक” बताया। यह बयान उस समय आया है जब हाल के हफ्तों में दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण बयानबाजी देखने को मिली थी।

सीनेट की विदेश मामलों की समिति के समक्ष लंबी सुनवाई के दौरान गोर ने भारत को बार-बार “रणनीतिक साझेदार” और “क्षेत्रीय स्थिरता का आधार” बताया। उन्होंने खुलासा किया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के वाणिज्य और व्यापार मंत्री को अगले सप्ताह वॉशिंगटन आमंत्रित किया है और संभव है कि कुछ ही हफ्तों में व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा सके।

गोर ने कहा, “हम अभी भारतीयों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं। असल में, राष्ट्रपति ने उनके मंत्री को अगले सप्ताह बुलाया है। अब हम सौदे के बेहद अहम बिंदुओं पर बातचीत कर रहे हैं और बहुत दूर नहीं हैं।”

हालिया तनाव और बदलाव

पिछले महीने 25 अगस्त को नई दिल्ली में प्रस्तावित व्यापार वार्ता अचानक विफल हो गई थी। इसके बाद अमेरिकी अधिकारियों ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए “क्रेमलिन का ऑयल मनी लॉन्ड्रोमैट” बनने का आरोप लगाया था और नई दिल्ली से अमेरिका बनाम रूस-चीन के बीच “चुनाव” करने की मांग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजिंग में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के साथ मंच साझा किया था, जिसके बाद तनाव और बढ़ गया। लेकिन इस सप्ताह माहौल बदला। ट्रंप और मोदी ने सकारात्मक बयान दिए, ट्रंप ने मोदी को “महान प्रधानमंत्री” कहा और दोनों नेताओं ने व्यापार वार्ता को जल्द निपटाने का भरोसा जताया।

मोदी-ट्रंप रिश्ते पर जोर

गोर ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंध इस पूरे समीकरण की कुंजी हैं। उन्होंने कहा, “हमारे राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री मोदी के साथ गहरा दोस्ताना है, और यह कुछ अनोखा है। जब राष्ट्रपति भारत पर आलोचनात्मक रहे हैं, उन्होंने मोदी की खुलकर तारीफ भी की है।”

रूसी तेल पर दबाव

सुनवाई के दौरान कई सीनेटरों ने भारत के रूस से तेल आयात पर चिंता जताई। समिति अध्यक्ष जिम रिश ने इन खरीदों को “खतरनाक” बताया। गोर ने कहा कि भारत को रूसी तेल से दूरी बनाने के लिए राजी करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में होगा। उन्होंने सीनेटर लिंडसे ग्राहम के उस प्रस्ताव का भी हवाला दिया जिसमें रूसी तेल खरीदने वालों पर 500% टैरिफ लगाने की बात है।

रक्षा और रणनीतिक सहयोग

गोर ने भारत-अमेरिका साझेदारी को और गहरा करने का खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि उनका ध्यान रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर होगा जिसमें- संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा उपकरणों का सह-विकास और बिक्री, तथा क्वाड ढांचे में मजबूत सहभागिता शामिल है। उन्होंने बताया कि हाल ही में अलास्का में 500 भारतीय सैनिकों ने अमेरिकी बलों के साथ अभ्यास किया है।

व्यापारिक दृष्टि

गोर ने ट्रंप के “मिशन 500” लक्ष्य का उल्लेख किया, जिसके तहत 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक दोगुना करना है। उन्होंने कहा कि वे अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार में ज्यादा पहुंच सुनिश्चित करने और दवा व विनिर्माण क्षेत्रों में भारतीय निवेश को बढ़ावा देने को प्राथमिकता देंगे। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीयर भी इस दिशा में सक्रिय हैं और उन वस्तुओं पर काम कर रहे हैं जिन पर अब तक ऊंचे टैरिफ और अवरोध लगे रहे हैं।

ब्रिक्स और डॉलर की राजनीति

भारत की ब्रिक्स सदस्यता पर गोर ने कहा कि भारत ने कई बार अमेरिका के हितों की रक्षा में “स्टॉपगैप” का काम किया है। उन्होंने दावा किया कि भारत ब्राजील और चीन की डॉलर से दूरी की कोशिशों के बीच अमेरिका से जुड़ा रहा है। 39 वर्षीय गोर राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी और प्रभावशाली सहयोगी माने जाते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के सीनेट में बहुमत होने के कारण उनके राजदूत पद पर पुष्टि लगभग तय मानी जा रही है। अंत में गोर ने कहा, “यदि मेरी पुष्टि होती है, तो मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता यही होगी कि भारत को हमारी ओर खींचा जाए, दूर नहीं धकेला जाए। मैं इस साझेदारी को हर हाल में मजबूत करूंगा।”

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पिछले महीने राष्ट्रपति के कार्मिक निदेशक गोर को भारत में अगले अमेरिकी राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत के रूप में मनोनीत किया था। गोर ने सीनेट की विदेश संबंध समिति में अपने नाम की पुष्टि संबंधी बहस के दौरान कहा, ‘‘भारत एक रणनीतिक साझेदार है जिसका मार्ग उस क्षेत्र के अलावा उससे आगे के क्षेत्र को आकार देगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के सशक्त नेतृत्व में, मैं इस महत्वपूर्ण साझेदारी में अमेरिका के हितों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हूं।’’ अड़तीस-वर्षीय गोर की नियुक्ति की जब पुष्टि हो जाएगी तो वह भारत में सबसे कम उम्र के अमेरिकी राजदूत होंगे।

