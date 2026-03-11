ट्रंप ने दिए ईरान युद्ध जल्द खत्म होने के संकेत, तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट

ट्रंप ने वर्तमान संघर्ष को एक शॉर्ट-टर्म एक्सकर्शन करार दिया और कहा कि अमेरिकी सेना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के करीब है। हालांकि, उन्होंने युद्ध समाप्त करने की कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई।

Iran War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक हालिया बयान ने वैश्विक बाजारों में हलचल मचा दी है। मंगलवार को फ्लोरिडा में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने भविष्यवाणी की कि वेस्ट एशिया में जारी युद्ध जल्द ही समाप्त हो सकता है। उनके इस बयान के बाद वैश्विक तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे उन निवेशकों को राहत मिली है जो लंबे समय तक ऊर्जा आपूर्ति ठप होने की आशंका जता रहे थे।

ट्रंप की टिप्पणी के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट देखी गई। सोमवार को जहां युद्ध के कारण तेल तीन साल के उच्चतम स्तर पर था, वहीं मंगलवार को तस्वीर बदल गई। ब्रेंट क्रूड की दरों में 7.2 प्रतिशत के करीब यानी कि 7.15 डॉलर की कमी दर्ज की गई। नई कीमीत 91.81 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। वहीं, WTI क्रूड की दरों में 6.26 डॉलर की कमी दर्ज की गई। नई कीमत 88.51 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ।

पुतिन और ट्रंप की सीधी बात बाजार में यह नरमी ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच टेलीफोन पर हुई एक घंटे की बातचीत के बाद आई है। इस साल दोनों नेताओं के बीच यह पहली चर्चा थी, जिसे क्रेमलिन ने स्पष्ट और रचनात्मक बताया। पुतिन ने आगाह किया कि यदि युद्ध और बढ़ा तो 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' से होने वाला तेल परिवहन पूरी तरह रुक सकता है, जिससे वैश्विक ऊर्जा संकट और गहरा जाएगा। वहीं, ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका वैश्विक बाजार को स्थिर करने के लिए तेल संबंधी कुछ प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार कर रहा है।

ट्रंप ने वर्तमान संघर्ष को एक शॉर्ट-टर्म एक्सकर्शन करार दिया और कहा कि अमेरिकी सेना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के करीब है। हालांकि, उन्होंने युद्ध समाप्त करने की कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई। उन्होंने ईरान को चेतावनी दी कि यदि उसने 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' में जहाजों का रास्ता रोकने की कोशिश की, तो अमेरिका अत्यधिक सैन्य बलों के साथ जवाब देगा।

ईरान का पलटवार ट्रंप के शांति के संकेतों के विपरीत, युद्ध के मोर्चे पर तनाव कम होता नहीं दिख रहा है। 'इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स' (IRGC) ने अमेरिका के उन दावों को खारिज कर दिया कि उनका मिसाइल कार्यक्रम नष्ट हो चुका है। ईरान ने अब एक टन से अधिक वजन वाले वारहेड और भारी पेलोड वाली मिसाइलों की तैनाती शुरू कर दी है। वहीं, अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने चेतावनी दी है कि ईरान अब तक के सबसे भीषण और तीव्र हमलों का सामना करने वाला है। यह बयान अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य अभियान में और अधिक आक्रामकता का संकेत देता है।