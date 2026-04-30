Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हम तानाशाहों का साथ नहीं देते, ट्रंप और पुतिन की करीबी से बौखलाए अमेरिकी अधिकारी

Apr 30, 2026 09:12 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share

मई 2025 में यूक्रेन में डेविस ने अपनी जिम्मेदारी संभाली थी। उनसे पहले ब्रिजिट ब्रिंक इस पद पर थीं, जो खुद एक करियर राजनयिक थीं, लेकिन उन्होंने ट्रंप की यूक्रेन नीति पर अपनी आपत्तियों के कारण इस्तीफा दे दिया था।

हम तानाशाहों का साथ नहीं देते, ट्रंप और पुतिन की करीबी से बौखलाए अमेरिकी अधिकारी

यूक्रेन में अमेरिका की राजदूत रहीं ब्रिजेट ब्रिंक ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तानाशाह करार दिया है। साथ ही कहा है कि उन्होंने इस बात से खफा होकर पद से इस्तीफा दिया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन का साथ दे रहे हैं। वहीं, अब खबरें हैं कि यूक्रेन में अमेरिका की कार्यकारी राजदूत जूली डेविस भी इन कारणों के चलते ही पद छोड़ने की तैयारी कर रहीं हैं।

ब्रिंक ने लिखा, 'जब ट्रंप ने हमारे डेमोक्रेटिक साथी के बजाए पुतिन का साथ देना शुरू किया, तो मैंने यूक्रेन में अमेरिका के राजदूत के पद से इस्तीफा दे दिया था।' उन्होंने कहा, 'मुझे पता था कि मुझे बोलना ही होगा और चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम तानाशाहों का पक्ष लेने वाले लोग नहीं हैं।' ब्रिंक साल 2022 से 2025 तक कीव में नियुक्त थीं।

ये भी पढ़ें:इस देश में आतंकियों ने रक्षा मंत्री को मार डाला, भड़का भारत; रूस का खुला समर्थन

एक और अधिकारी पद छोड़ सकती हैं

मंगलवार को अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया कि डेविस अपना पद छोड़ सकती हैं और रिटायर होसकती हैं। रॉयटर्स के अनुसार, फाइनेंशियल टाइम्स ने सबसे पहले डेविस के जाने की खबर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के साथ उनके मतभेदों के कारण हुआ। साथ ही, यूक्रेन के लिए ट्रंप के कम होते समर्थन की वजह से डेविस अपने पद से निराश हो गई थीं।

मई 2025 में यूक्रेन में डेविस ने अपनी जिम्मेदारी संभाली थी। उनसे पहले ब्रिजिट ब्रिंक इस पद पर थीं, जो खुद एक करियर राजनयिक थीं, लेकिन उन्होंने ट्रंप की यूक्रेन नीति पर अपनी आपत्तियों के कारण इस्तीफा दे दिया था। डेविस 2023 से साइप्रस में अमेरिकी राजदूत के रूप में भी सेवा दे रही थीं और कीव में भी दोहरी भूमिका में रहीं।

ये भी पढ़ें:रूस ने बांग्लादेश को बना दिया 'परमाणु ताकत'! भारत-पाक की बराबरी, लेकिन कई झोल

ट्रंप की कोशिशें बेकार

खास बात है कि ट्रंप लंबे समय से यूक्रेन और रूस के युद्ध को खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली है। जनवरी 2025 में पद संभालने के बाद से ही उन्होंने रूसी हमले का जिम्मेदार यूक्रेन को बताया है। साथ ही कहा जा रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के साथ भी उनके रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं।

ये भी पढ़ें:पुतिन ने ट्रंप को किया फोन, डेढ़ घंटे तक बातचीत; यूक्रेन-ईरान को लेकर क्या चर्चा

क्या बोला अमेरिका

इधर, अमेरिका के विदेश विभाग ने इस बात से इनकार किया है कि ट्रंप के साथ मतभेदों के चलते डेविस पद छोड़ रहीं हैं। प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने कहा, 'राजदूत डेविस रूस और यूक्रेन के बीच एक स्थायी शांति लाने के लिए ट्रंप प्रशासन के प्रयासों की एक दृढ़ समर्थक रही हैं।' उन्होंने कहा, 'वह जून 2026 में आधिकारिक तौर पर कीव छोड़ने और विभाग से रिटायर होने तक गर्व के साथ राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों को आगे बढ़ाना जारी रखेंगी।'

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

और पढ़ें
Russia Ukraine Russia War

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।