Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Trump Gold Card visa unveils know Cost eligibility application timeline and how to apply here
ट्रंप ‘गोल्ड कार्ड’ वीजा लॉन्च: कितने करोड़ में बन सकते हैं US निवासी, कैसे करें अप्लाई? सब जानिए

ट्रंप ‘गोल्ड कार्ड’ वीजा लॉन्च: कितने करोड़ में बन सकते हैं US निवासी, कैसे करें अप्लाई? सब जानिए

संक्षेप:

ट्रंप प्रशासन का गोल्ड कार्ड अमेरिकी इमिग्रेशन सिस्टम में एक हाई-कॉस्ट, हाई-रिवार्ड मॉडल पेश करता है। हालांकि इसकी भारी लागत इसे केवल अल्ट्रा-हाई नेटवर्थ व्यक्तियों और बड़े कॉरपोरेट्स तक सीमित कर सकती है।

Dec 11, 2025 07:10 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटन
share

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई इमिग्रेशन योजना की शुरुआत की है, जिसे 'ट्रंप गोल्ड कार्ड वीजा' नाम दिया गया है। यह योजना धनी विदेशी व्यक्तियों और कंपनियों को अमेरिका में तेजी से स्थायी निवास प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। इस वीजा को 1 मिलियन डॉलर की लागत पर 'गोल्ड कार्ड' कहा जा रहा है, जबकि प्लेटिनम वर्जन भी जल्द ही उपलब्ध होगा। ट्रंप ने इसे अमेरिका के हितों को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों के लिए एक विशेष मार्ग बताया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ट्रंप ने इसे ग्रीन कार्ड जैसा, लेकिन उससे भी बड़े फायदे वाला बताते हुए कहा कि यह अमेरिकी कंपनियों को विदेशी प्रतिभाओं को बनाए रखने और वैश्विक निवेश आकर्षित करने में मदद करेगा। ट्रंप के मुताबिक गोल्ड कार्ड एक मिलियन-डॉलर फास्ट ट्रैक टू सिटिजनशिप है, जिसके तहत योग्य विदेशी नागरिकों को EB-1 या EB-2 श्रेणी में लॉ-फुल परमानेंट रेजिडेंसी (ग्रीन कार्ड) मिल सकेगी। वाइट हाउस ने बुधवार दोपहर से ही इस प्रोग्राम के लिए आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया।

इस वीजा की क्या है लागत?

गोल्ड कार्ड के लिए आवेदकों को भारी शुल्क देना होगा:

  • 15000 डॉलर (13 लाख रुपये) DHS प्रोसेसिंग फीस (नॉन-रिफंडेबल)
  • 1 मिलियन डॉलर (8.9 करोड़ रुपये) का ‘गिफ्ट’ (व्यक्तिगत आवेदकों के लिए), जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बाद जमा करना होगा

परिवार को शामिल किया जा सकता है?

हां, लेकिन अतिरिक्त शुल्क के साथ:

  • पति/पत्नी और 21 वर्ष से कम आयु के अविवाहित बच्चों को शामिल किया जा सकता है।
  • प्रत्येक के लिए अलग से 15,000 डॉलर प्रोसेसिंग फीस और 1 मिलियन डॉलर गिफ्ट देना होगा।

अतिरिक्त शुल्क जैसे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट फीस परिस्थितियों के आधार पर लागू हो सकते हैं।

कंपनियां यदि किसी विदेशी कर्मचारी को स्पॉन्सर करेंगी तो उन्हें देना होगा:

  • 15,000 डॉलर प्रोसेसिंग शुल्क प्रति कर्मचारी
  • 2 मिलियन डॉलर का कॉरपोरेट गिफ्ट (करीब 16.6 करोड़ रुपये)
  • 1% वार्षिक मेंटेनेंस शुल्क
  • कर्मचारी बदलने पर 5% ट्रांसफर शुल्क
  • कॉरपोरेट योगदान को एक कर्मचारी के स्थान पर दूसरे के लिए दोबारा प्रयोग किया जा सकता है।

कौन कर सकता है आवेदन?

प्रोग्राम के अनुसार: आवेदक कानूनी स्थायी निवासी (LPR) स्टेटस पाने के योग्य होना चाहिए। व्यक्ति अमेरिका में प्रवेश के लिए एडमिसिबल होना चाहिए। संबंधित श्रेणी में वीजा उपलब्ध होना चाहिए।

क्या गोल्ड कार्ड रद्द हो सकता है?

हां। यदि आवेदक से राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम जुड़ते हैं या गंभीर आपराधिक गतिविधि सामने आती है तो गोल्ड कार्ड स्टेटस वापस लिया जा सकता है।

कितना समय लगता है?

ट्रंप प्रशासन के अनुसार:

  • प्रोसेसिंग फीस भरने के बाद वेरिफिकेशन और अप्रूवल प्रक्रिया में आमतौर पर कुछ हफ्ते लगते हैं
  • कुछ देशों के आवेदकों को वीजा उपलब्धता के आधार पर देरी का सामना करना पड़ सकता है
  • इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स की समय पर सबमिशन अनिवार्य है
  • गोल्ड कार्ड धारकों पर अमेरिकी रेजिडेंट्स की तरह ही टैक्स नियम लागू होंगे।

प्लैटिनम कार्ड: 5 मिलियन डॉलर में टैक्स-फ्री उपस्थिति

गोल्ड कार्ड की घोषणा के साथ ही वाइट हाउस ने ‘ट्रंप प्लैटिनम कार्ड’ का वेटलिस्ट रजिस्ट्रेशन भी खोल दिया है।

इसकी शर्तें:

  • 15,000 डॉलर DHS प्रोसेसिंग शुल्क
  • 5 मिलियन डॉलर का योगदान
  • धारक हर साल अमेरिका में 270 दिनों तक रह सकेंगे, लेकिन विदेशी आय पर टैक्स नहीं लगेगा

कैसे करें आवेदन?

आवेदन सरकारी वेबसाइट के माध्यम से किए जा रहे हैं: https://trumpcard.gov

स्टेप्स:

  • कार्ड का प्रकार चुनें –
  • व्यक्तिगत गोल्ड कार्ड
  • कॉरपोरेट गोल्ड कार्ड
  • प्लैटिनम कार्ड वेटलिस्ट
  • व्यक्तिगत जानकारी भरें
  • निर्देश मिलने पर myUSCIS.gov अकाउंट बनाएं
  • 15,000 डॉलर प्रोसेसिंग शुल्क ऑनलाइन भुगतान करें

वेरिफिकेशन पूरा होने पर बैंक के माध्यम से

  • 1 मिलियन डॉलर (व्यक्ति) या
  • 2 मिलियन डॉलर (कॉरपोरेट)

वायर ट्रांसफर करें

पेमेंट कैसे होगा?

  • प्रोसेसिंग शुल्क क्रेडिट कार्ड या U.S. ACH डेबिट से लिया जाएगा
  • वेटिंग प्रक्रिया खत्म होने के बाद, आवेदक को बैंक वायर/ACH के लिए निर्देश ईमेल किए जाएंगे
  • वीजा संबंधित फीस (इंटरव्यू, मेडिकल आदि) राज्य विभाग अलग से बताएगा।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।