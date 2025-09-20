रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म न करवा पाने से हताश हैं, डोनाल्ड ट्रंप को चिढ़ाने पर उतर आया रूस
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि वह रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवा देंगे। लेकिन उनके दावे के विपरीत यह युद्ध अभी तक चलता ही जा रहा है। इन सबके बीच रूस डोनाल्ड ट्रंप को चिढ़ाने पर उतर आया है। रूस सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव का बयान आया है। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म न करवा पाने के चलते ट्रंप हताश हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन संकट को सुलझाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति प्रक्रिया की कमी को लेकर उनका गुस्सा थोड़ा ज्यादा है तथा इस मुद्दे पर उनका भावनात्मक रवैया पूरी तरह से समझने लायक है।
तास की रिपोर्ट के मुताबिक पेसकोव ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से यूक्रेनी समझौते को सुगम बनाने के लिए प्रयास जारी रखने की अपनी राजनीतिक इच्छाशक्ति और इरादे पर कायम हैं। इसलिए निश्चित रूप से वह इस मुद्दे पर काफी भावुक हैं। ये बात समझने लायक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पुतिन राजनयिक समझौते के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन उन्होंने यूरोपीय सरकारों द्वारा उत्पन्न बाधाओं की ओर भी इशारा किया, जिन पर उन्होंने टकराव का रास्ता अपनाने का आरोप लगाया।
रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने चैनल वन को दिए साक्षात्कार में ट्रंप की निराशा का कारण उनकी राजनीतिक सोच के बजाय उनके व्यावसायिक दृष्टिकोण और मानसिकता को बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति कार्रवाई, सौदेबाजी और व्यापार के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं, जैसा कि वह स्वयं इस बात पर लगातार जोर देते हैं। जब राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि वह निराश हैं, तो इसका एक कारण यह भी है कि वह शीघ्र समाधान चाहते हैं। कुछ क्षेत्रों में यह कारगर हो सकता है जबकि अन्य क्षेत्रों में इसकी संभावना कम है।
