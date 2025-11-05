ट्रंप की PM मोदी से अक्सर होती है बात, अंतिम चरण में भारत-US ट्रेड डील; वाइट हाउस का दावा

संक्षेप: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के बीच व्यापार संबंधों को लेकर गंभीर चर्चा जारी है। वाइट हाउस का दावा है कि दोनों पक्ष एक नए व्यापार समझौते की दिशा में काम कर रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच लगातार बातचीत हो रही है और दोनों देशों की टीमें व्यापार और आर्थिक सहयोग को लेकर गंभीर चर्चा कर रही हैं। यह जानकारी वाइट हाउस ने मंगलवार को दी है। वाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लीविट ने संवाददाताओं से कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी का बहुत सम्मान करते हैं और दोनों के बीच अक्सर बातचीत होती रहती है।”

उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार से जुड़ी बातचीत गंभीर और रचनात्मक चरण में है। लीविट ने कहा, “राष्ट्रपति और उनकी व्यापार टीम भारत के साथ लगातार संवाद में हैं और दोनों पक्ष इस विषय पर गंभीर रूप से काम कर रहे हैं।”

लीविट ने बताया कि हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने दीवाली के अवसर पर ओवल ऑफिस में प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी। उस मौके पर कई वरिष्ठ भारतीय-अमेरिकी अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, “राष्ट्रपति भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर बहुत सकारात्मक हैं और इसे बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं।” उन्होंने यह भी सराहा कि अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोर बेहतरीन काम कर रहे हैं।

पिछले हफ्ते दक्षिण कोरिया की यात्रा के दौरान ट्रंप ने कहा था कि वे भारत के साथ एक नया व्यापार समझौता करने की उम्मीद रखते हैं। यह बयान दोनों देशों के संबंधों में आई करवाहट के दूर होने का संकेत माना जा रहा है। आपको बता दें कि बीते महीनों में संबंध तब बिगड़े थे जब अमेरिका ने भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद पर नाराजगी जताते हुए भारतीय आयात पर 50% तक शुल्क बढ़ा दिया था। अमेरिका ने पहले 30 जुलाई को 25% शुल्क और एक हफ्ते बाद अतिरिक्त 25% शुल्क लगाया था।