इज्जत या अमेरिकी सपोर्ट, जेलेंस्की ने क्या चुना? ट्रंप ने दे दिया आखिरी अल्टीमेटम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को अपनी विवादित शांति योजना स्वीकार करने के लिए एक हफ्ते से भी कम समय दिया है। ट्रंप ने कहा कि यह उनकी आखिरी चेतावनी है। ट्रंप की यह योजना व्यापक रूप से रूस के हितों के अनुरूप मानी जा रही है। दूसरी ओर, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि देश- अपने इतिहास के सबसे कठिन क्षणों में से एक का सामना कर रहा है।

ट्रंप की चेतावनी: गुरुवार आखिरी तारीख फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि मैंने कई डेडलाइंस दी हैं, लेकिन अगर चीजें अच्छी चल रही हों, तो आप उन्हें बढ़ाते हैं। मगर इस बार गुरुवार आखिरी तारीख है। वाइट हाउस के अनुसार, 28-बिंदुओं वाली यह योजना लड़ाई रोकने, यूक्रेन की सैन्य क्षमता सीमित करने और यूक्रेन को नाटो में शामिल न होने की शर्तों के बदले शांति सुनिश्चित करने का प्रस्ताव रखती है। ये रूस की लंबे समय से चली आ रही मुख्य मांगें रही हैं।

जेलेंस्की: दबाव अपने चरम पर शुक्रवार रात दिए वीडियो संबोधन में जेलेंस्की ने कहा कि यह योजना यूक्रेन को 'इज्जत खोने या एक अहम साझेदार खोने' के बीच चुनने को मजबूर कर रही है। उन्होंने कहा- हम यूक्रेन के इतिहास के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। अपनी इज्जत और आजादी खोने या अमेरिका का सपोर्ट खोने के बीच एक चुनाव करना है। हम इज्जत चुनते हैं। मेरा जवाब मेरे पद की शपथ है। मैंने फरवरी 2022 में यूक्रेन को धोखा नहीं दिया, अब भी नहीं दूंगा। जेलेंस्की ने यह भी बताया कि वे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से इस प्रस्ताव पर चर्चा कर चुके हैं और अमेरिका तथा उसके सहयोगियों के साथ तेजी से समाधान तलाशने की कोशिश करेंगे।

ट्रंप: जेलेंस्की को इसे पसंद करना ही होगा ओवल ऑफिस से मीडिया को संबोधित करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि उनकी यह योजना शांति का रास्ता है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि जेलेंस्की के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा- जेलेंस्की को इसे पसंद करना ही होगा। अगर उन्हें पसंद नहीं है, तो फिर वे लड़ाई जारी रखें।

पुतिन की प्रतिक्रिया: समझौते का आधार बन सकता है प्रस्ताव रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सुरक्षा परिषद बैठक में पुष्टि की कि उन्हें अमेरिकी प्रस्ताव मिल चुका है और इसकी शर्तें अंतिम समझौते का आधार बन सकती हैं। पुतिन ने कहा कि वे अलास्का में ट्रंप के साथ हुई बैठक के अनुरूप लचीलापन दिखाने को तैयार हैं। हालांकि उन्होंने साथ ही यह भी जोड़ दिया कि अमेरिका के साथ इस प्रस्ताव पर गंभीर चर्चा नहीं हुई है।

यूरोप में बेचैनी, समर्थन में बयान जारी योजना के सार्वजनिक होने के बाद कई यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन के समर्थन में बयान जारी किए। उनका कहना है कि यूक्रेन से बिना परामर्श किए उसके भविष्य को प्रभावित करने वाला कोई निर्णय स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर भी यूरोपीय संघ इस प्रक्रिया में काफी हद तक उपेक्षित महसूस कर रहा है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि उन्होंने ट्रंप से फोन पर बातचीत की और ‘अगले कदम सलाहकार स्तर पर तय’ करने पर सहमति बनी।

शुक्रवार को मर्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने जेलेंस्की से संयुक्त बात की, और यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया कि यूरोपीय और यूक्रेनी हितों की दीर्घकालिक सुरक्षा प्राथमिकता बनी रहे। यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने बताया कि जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान शनिवार को यूरोपीय नेता इस योजना पर विचार-विमर्श करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर ने कहा कि चर्चा का उद्देश्य होगा कि आने वाले दौर की वार्ताओं के लिए इस योजना को कैसे मजबूत किया जाए।

