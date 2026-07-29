Explainer: ईरान में उलझे ट्रंप, असली बाजी मार रहा चीन, कौन सा गेम खेल रहा ड्रैगन?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव में दिन-ब-दिन और उलझते जा रहे हैं। दूसरी ओर इस पूरे संकट का असली फायदा चुपचाप चीन उठा रहा है। जब अमेरिका का पूरा ध्यान ईरान पर केंद्रित है, तब बीजिंग ताइवान, दक्षिणी चीन सागर जैसी अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं को धीरे-धीरे मजबूत कर रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को जॉर्डन में अमेरिकी सेना पर हुए हमले के बाद ईरान के खिलाफ बेहद कड़े और निर्णायक जवाब देने की बात कही है। उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ-साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका तेहरान को बुरी तरह पिटाई करेगा और हराएगा। किसी भी कीमत पर अमेरिकी हितों की रक्षा करेगा। दूसरी ओर जैसे-जैसे अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तेजी से बढ़ता जा रहा है, वैश्विक कूटनीतिक और सैन्य समीकरण भी बदलते नजर आ रहे हैं। इस पूरे संकट में चुपचाप लेकिन सबसे प्रभावी तरीके से फायदा उठाने वाला देश चीन बनकर उभर रहा है। वाशिंगटन का पूरा सैन्य, राजनयिक और राजनीतिक ध्यान मिडिल ईस्ट पर केंद्रित होने के कारण बीजिंग को रणनीतिक पैंतरेबाजी का सुनहरा मौका मिल गया है। चीन कोई बड़ी और नाटकीय भू-राजनीतिक जीत हासिल करने की बजाय धीरे-धीरे अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। जानकारों का मानना है कि यह खेल छोटा नहीं, बल्कि लंबा है।
ट्रंप का दावा और हकीकत
दरअसल, इस महीने की शुरुआत में ट्रंप ने दावा किया था कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें आश्वासन दिया है कि बीजिंग ईरान को किसी भी तरह के हथियार नहीं देगा और न ही बेचेगा। ट्रंप के अनुसार शी ने बीजिंग में हुई मुलाकात के दौरान साफ कहा था कि किसी भी हालत में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को हथियार नहीं दिए जाएंगे या बेचे जाएंगे और इस बयान में चीनी कंपनियां भी शामिल थीं। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि उन्हें शी के आश्वासन पर पूरा भरोसा है क्योंकि ऐसा करना चीन के लिए 'बहुत बुरा' साबित होगा।
इस दौरान उन्होंने यह भी दावा किया था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी मॉस्को की ओर से ईरान को हथियार सप्लाई न करने का भरोसा दिलाया है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स और खुफिया सूत्रों से मिल रही जानकारी कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीनी एयर डिफेंस सिस्टम तीसरे देशों के जरिए ईरान तक पहुंचाए जा रहे हैं। इसके अलावा चीन सेंसर, सेमीकंडक्टर, नेविगेशन सिस्टम और ड्रोन-मिसाइल तकनीक में इस्तेमाल होने वाले ड्यूल-यूज (दोहरे उपयोग वाले) कंपोनेंट्स की सप्लाई लगातार जारी रखे हुए है। ये सप्लाई प्रत्यक्ष सैन्य सहायता नहीं दिखती, लेकिन युद्ध की क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
बीजिंग के लिए ईरान इतना महत्वपूर्ण क्यों?
ईरान चीन के लिए सिर्फ एक सहयोगी देश नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक हितों का महत्वपूर्ण स्तंभ है। ईरान अपने कुल तेल निर्यात का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा चीन को रियायती कीमतों पर भेजता है। इससे बीजिंग को सस्ती और स्थिर ऊर्जा आपूर्ति मिलती है, जबकि तेहरान को अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद जरूरी विदेशी मुद्रा का प्रमुख स्रोत मिल जाता है। ईरान में किसी भी तरह का सत्ता परिवर्तन या शासन व्यवस्था में बड़ा बदलाव इस लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था को बिगाड़ सकता है, जिससे चीन की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित होगी।
इसके अलावा मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष से अमेरिकी सैन्य संसाधनों पर भारी अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। अमेरिका को अपनी सेना, नौसेना और हवाई ताकत का बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र में लगाना पड़ रहा है, जिससे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में उसकी उपस्थिति और शक्ति प्रदर्शन की क्षमता कमजोर हो रही है। इससे एशियाई सहयोगियों ( खासकर जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया) में चिंता बढ़ गई है। चीन इस मौके का इस्तेमाल अमेरिकी सैन्य रणनीति, हथियारों की कार्यप्रणाली, ऑपरेशनल कमजोरियों और प्रतिक्रिया समय का बारीकी से अध्ययन करने में भी कर सकता है। बताया जा रहा है कि ये सबक भविष्य में ताइवान से जुड़े किसी संभावित संकट में बीजिंग के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं।
चीन की बदलती रणनीति
दरअसल, चीन ने अपना मूल रुख पूरी तरह नहीं बदला है, लेकिन उसने अपनी रणनीति में जरूर बदलाव किया है। बीजिंग अभी भी ईरान को पार्ट्स, चिप्स, नेविगेशन उपकरण और राजनयिक समर्थन मुहैया करा रहा है, लेकिन ईरान की मौजूदा आक्रामक सैन्य रणनीति ने चीन के लिए भी नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। अमेरिका ऊर्जा निर्यातक देश है, जबकि चीन होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले खाड़ी तेल पर भारी निर्भर है। इसी तरह यूरोप के साथ चीन का बड़ा व्यापार बाब अल-मंडेब जलमार्ग से होकर गुजरता है, जो हूती विद्रोहियों के हमलों से प्रभावित एक और संवेदनशील मार्ग है।
इन वजहों से अब चीन इन महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को फिर से सुरक्षित और खुला रखने में वाशिंगटन की दिलचस्पी रखता है। रिपोर्ट्स के अनुसार बीजिंग ने राजनयिक प्रयासों का समर्थन किया है, पाकिस्तान के माध्यम से संचार चैनल को सक्रिय रखा है और इसमें सऊदी अरब तथा अन्य खाड़ी देशों पर हमले बंद करने की शर्त भी शामिल की है। साथ ही उसने खुली और प्रत्यक्ष सैन्य मदद फिलहाल रोक रखी है। विशेषज्ञों का कहना है कि असली परीक्षण तब होगा जब जलमार्ग लंबे समय तक बंद रहेंगे। उस स्थिति में चीन ईरान को ड्यूल-यूज सामग्री की सप्लाई धीमी करेगा या नहीं, यही तय करेगा कि बीजिंग कितना सतर्क और व्यावहारिक रुख अपना रहा है।
ताइवान पर बढ़ता दबाव
ताइवान इस पूरे समीकरण का सबसे संवेदनशील और स्पष्ट उदाहरण है। ताइवान के रणनीतिकारों को डर है कि बीजिंग मिडिल ईस्ट पर अमेरिका के व्यस्त होने का लाभ उठाकर ताइवान के आसपास सैन्य दबाव बढ़ा सकता है, अभ्यासों की संख्या बढ़ा सकता है या कोई और रणनीति अपना सकता है। अमेरिका ने बार-बार चीन पर आरोप लगाया है कि वह विभिन्न देशों और कंपनियों को ताइवान के साथ आर्थिक और राजनयिक संबंध बढ़ाने से रोकने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अमेरिका ताइवान का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा साझेदार बना हुआ है, लेकिन बड़ी हथियार सौदों को लेकर अनिश्चितता और देरी ने ताइपे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। जितना लंबा अमेरिका ईरान से उलझा रहेगा, ताइवान के लिए सुरक्षा गारंटी उतनी ही कमजोर महसूस होने लगेगी।
दक्षिणी चीन सागर में दबाव
दक्षिणी चीन सागर में चीन के विस्तारवादी समुद्री दावों का अंतरराष्ट्रीय विरोध जारी है। जापान, फिलीपींस, अमेरिका और कई अन्य देशों ने संयुक्त बयान जारी करके दोहराया है कि बीजिंग के इन दावों का कोई कानूनी आधार नहीं है और ये अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन हैं। इसके बावजूद चीन बिना किसी बड़े सैन्य संघर्ष को अंजाम दिए धीरे-धीरे अपना दबाव बढ़ाता जा रहा है। वह कृत्रिम द्वीपों पर निर्माण, तटरक्षक जहाजों की तैनाती और मछली पकड़ने वाले जहाजों के बेड़े का इस्तेमाल करके तथ्यों को जमीन पर अपने पक्ष में बदल रहा है। अमेरिका के ध्यान के बंटे होने से बीजिंग को इस क्षेत्र में और अधिक आजादी मिल रही है।
इसके अलावे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन की दीर्घकालिक वैश्विक रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण औजार बना हुआ है। हालांकि इस कार्यक्रम को पिछले कुछ वर्षों में नया रूप दिया गया है और कुछ परियोजनाओं को संशोधित किया गया है, फिर भी यह एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व और यूरोप के कई हिस्सों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को फंडिंग कर रहा है। इससे चीन का आर्थिक प्रभाव, कर्ज कूटनीति और रणनीतिक पहुंच लगातार मजबूत हो रही है। जानकार कहते हैं कि जब अमेरिका मिडिल ईस्ट के संकट में उलझा हुआ है, तब बीजिंग इन परियोजनाओं के जरिए चुपचाप अपना प्रभाव बढ़ा रहा है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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