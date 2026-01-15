Hindustan Hindi News
ईरान में रजा पहलवी की काबिलियत पर डोनाल्ड ट्रंप को संदेह, बोले- अच्छे हैं, लेकिन...

ईरान में रजा पहलवी की काबिलियत पर डोनाल्ड ट्रंप को संदेह, बोले- अच्छे हैं, लेकिन...

संक्षेप:

ईरान में चल रहे प्रदर्शन में निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। हालांकि, ट्रंप ने उनकी सक्रियता पर सवाल उठाया है। उन्हें खुला समर्थन देने से परहेज करते हुए ट्रंप ने कहा कि अभी नहीं पता कि पहलवी को ईरान में समर्थन मिलेगा या नहीं।

Jan 15, 2026 04:21 pm IST
ईरान में इस समय खामेनेई सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अमेरिका में बैठे क्राउन प्रिंस रजा पहलवी लगातार प्रदर्शनकारियों से सड़कों पर डटे रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इतना ही नहीं वह लगातार खामनेई की सरकार गिरने के बाद का ईरान कैसा होगा, इसके बारे में भी अपनी राय रख रहे हैं। इस बारे में जब ट्रंप से सवाल पूछा गया कि क्या वह ईरान में शाह की वापसी को समर्थन देंगे। इस पर ट्रंप ने कहा कि पहलवी उन्हें अच्छे लगते हैं, लेकिन उन्हें इस पर बात संदेह है कि ईरान के लोग पुराने शाह को अपना समर्थन देंगे या नहीं। पहलवी भविष्य में ईरान की सत्ता संभाल पाएंगे या नहीं।

मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "वह मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह अपने ही देश में कैसे लोगों का समर्थन हासिल करेंगे। और सच कहूं तो हम अभी उस मोड़ पर पहुंचें भी नहीं है।" अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "मुझे नहीं पता कि उनका देश उनका (पहलवी) का नेतृत्व स्वीकार करेगा या नहीं, लेकिन अगर वह करता है, तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है।"

इस मामले पर चैथम हाउस मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीका प्रोग्राम के उप निदेशक सनम वकील ने भी ट्रंप के रुख से अपनी सहमति जताई। उन्होंने कहा, "खामनेई के खिलाफ जारी प्रदर्शन में शाह भले ही एक केंद्र के रूप में देखे जा रहे हैं, उन्होंने लोगों को एक साथ करने में भूमिका निभाई है, कुछ प्रदर्शनकारियों में उनकी लोकप्रियता भी है। लेकिन इसको बढ़ाचढ़ाकर दिखाने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में यह देखना बहुत मुश्किल है कि ईरान में आखिर किस नेता को अभी कितना समर्थन हासिल है।

गौरतलब है कि ईरान में खामेनेई प्रशासन के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों में हजारों लोगों के मारे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिका में निर्वासित जीवन बिता रहे 65 वर्षीय क्राउन प्रिंस रजा पहलवी लगातार लोगों को इस्लामिक सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, वह लगातार वीडियो बनाते हुए प्रदर्शनकारियों के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त कर रहे हैं।

