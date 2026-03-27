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ट्रंप ने एयरपोर्ट्स पर घोषित की नेशनल इमरजेंसी, किस आदेश पर करने जा रहे हस्ताक्षर

Mar 27, 2026 10:27 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटन
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अमेरिका में आंतरिक सुरक्षा विभाग (डीएचएस) की 40 दिनों से अधिक से चल रही तालाबंदी के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि वह परिवहन सुरक्षा प्रशासन (टीएसए) के अधिकारियों को तत्काल भुगतान करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे।

ट्रंप ने एयरपोर्ट्स पर घोषित की नेशनल इमरजेंसी, किस आदेश पर करने जा रहे हस्ताक्षर

अमेरिका में आंतरिक सुरक्षा विभाग (डीएचएस) की 40 दिनों से अधिक से चल रही तालाबंदी के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि वह परिवहन सुरक्षा प्रशासन (टीएसए) के अधिकारियों को तत्काल भुगतान करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मैं होमलैंड सुरक्षा सचिव मार्कवेन मुलिन को हमारे टीएसए एजेंटों को इस आपातकालीन स्थिति से निपटने और हवाई अड्डों पर डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों की अराजकता को जल्दी से रोकने के लिए तुरंत भुगतान करने का निर्देश देने वाले एक आदेश पर हस्ताक्षर करने जा रहा हूं।

यह आसान नहीं, लेकिन
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहाकि यह करना आसान काम नहीं है, लेकिन मैं इसे करने जा रहा हूं। मैं अपने मेहनती टीएसए एजेंटों और आईसीई को हवाई अड्डों पर दी गई अविश्वसनीय मदद के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। वाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने 'द हिल' को बताया कि आदेश तैयार होते ही ट्रंप उस पर हस्ताक्षर करेंगे। प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि टीएसए कर्मियों को भुगतान करने के लिए ट्रंप के ‘वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट’ के फंड का उपयोग किया जाएगा। अधिकारी ने कहाकि पहले डेमोक्रेट शटडाउन के दौरान की गई कार्रवाइयों की तरह ही, जहां सैनिकों को भुगतान किया गया था। ट्रंप ने यह निर्धारित किया है कि कांग्रेस के डेमोक्रेट सांसदों ने एक आपातकालीन स्थिति पैदा कर दी है जो जारी नहीं रह सकती।

सुरक्षा चौकियों पर लंबी कतारें
तालाबंदी के कारण देश भर के हवाई अड्डों के सुरक्षा जांच चौकियों पर लंबी कतारें लग गई हैं। डीएचएस की आंशिक तालाबंदी के कारण टीएसए एजेंट एक महीने से अधिक समय से बिना वेतन के काम कर रहे हैं, जिससे देश भर में कर्मचारियों की कमी हो गई है और अमेरिका भर के हवाई अड्डों पर लंबी कतारें लग गई हैं, जिससे यात्री गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। यात्रियों ने घंटों कतारों में इंतजार करने के कारण अपनी उड़ानें छूटने की सूचना दी है। इस बीच, ट्रंप प्रशासन ने हवाई अड्डों पर अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) एजेंटों को तैनात किया है, जिसके बारे में श्री ट्रंप ने कहा कि यह टीएसए की सहायता करने का एक प्रयास था।

फंडिंग बिल पर खुला मतदान
सीनेट एक व्यापक डीएचएस फंडिंग बिल पर खुला मतदान कर रही है, लेकिन इसका पारित होना अनिश्चित बना हुआ है। यह मुद्दा नवंबर के मध्यावधि चुनावों से पहले एक राजनीतिक जिम्मेदारी बनने की संभावना है। डेमोक्रेट सदस्यों ने बुधवार को सातवीं बार सदन द्वारा पारित उस विधेयक को रोकने के लिए मतदान किया जो सितंबर तक डीएचएस को वित्तपोषित करेगा।

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लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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