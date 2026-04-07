जापान, ऑस्ट्रेलिया... किसी ने मदद नहीं की; ईरान युद्ध में अकेले पड़े ट्रंप का नाटो से भी मोहभंग!
ईरान युद्ध में अमेरिका का साथ न देने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो, जापान और दक्षिण कोरिया की कड़ी आलोचना की है। ट्रंप ने नाटो को 'कागज़ का शेर' बताते हुए खाड़ी देशों की तारीफ की है। जानें इटली ने क्यों रोका अमेरिकी विमानों का रास्ता।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (6 अप्रैल) को वाइट हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान, ईरान के साथ चल रहे युद्ध में अमेरिका का समर्थन न करने के लिए अपने पारंपरिक सहयोगियों पर तीखा हमला बोला है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया पर ट्रंप ने जिस तरह से अपनी खीझ निकाली, उससे प्रतीत होता है कि ट्रंप ईरान युद्ध में बुरी तरह से फंस गए हैं और पुरना मित्र देश उनकी मदद को आगे नहीं आ रहे।
पारंपरिक सहयोगियों पर निशाना
ट्रंप ने खुले तौर पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में अहम साझेदार अमेरिका के साथ खड़े नहीं हुए। उन्होंने कहा: जापान ने हमारी मदद नहीं की, ऑस्ट्रेलिया ने हमारी मदद नहीं की, दक्षिण कोरिया ने हमारी मदद नहीं की और जब बात नाटो की आती है, तो नाटो ने भी हमारी कोई मदद नहीं की।
विदेशों में तैनात अमेरिकी सैनिकों का जिक्र करते हुए उन्होंने याद दिलाया कि अमेरिका अपने सहयोगियों की सुरक्षा के लिए भारी संसाधन लगा रहा है। ट्रंप के अनुसार, "उत्तर कोरिया से बचाने के लिए हमारे 50,000 सैनिक जापान में तैनात हैं; और किम जोंग उन से सुरक्षा के लिए 45,000 सैनिक दक्षिण कोरिया में तैनात हैं।"
खाड़ी देशों की तारीफ
जहां एक तरफ पश्चिमी और एशियाई सहयोगियों की आलोचना हुई, वहीं ट्रंप ने संघर्ष क्षेत्र के करीब स्थित खाड़ी देशों की उनके सहयोग के लिए जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा: "सऊदी अरब का प्रदर्शन शानदार रहा है। कतर ने बेहतरीन काम किया है। संयुक्त अरब अमीरात (UAE), बहरीन और कुवैत का रुख भी बहुत अच्छा रहा है।"
नाटो को बताया कागज का शेर
नाटो के साथ चल रहे तनाव पर बात करते हुए ट्रंप ने इसके पीछे ग्रीनलैंड विवाद को मुख्य वजह बताया। उन्होंने कहा, "अगर आप सच जानना चाहते हैं, तो यह सब ग्रीनलैंड से शुरू हुआ। हमें ग्रीनलैंड चाहिए था, लेकिन वे हमें देना नहीं चाहते। इस पर मैंने कहा, 'बाय-बाय'।" ट्रंप ने नाटो को कागज का शेर करार देते हुए इस गठबंधन की प्रासंगिकता को ही खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया, "हमें स्पष्ट रूप से उनकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं की है।"
इटली द्वारा अमेरिकी विमानों को उतरने से रोकना
सहयोगियों के साथ तनाव का एक और उदाहरण पिछले महीने इटली में देखने को मिला। इतालवी सरकार ने कथित तौर पर मध्य पूर्व जा रहे अमेरिकी सैन्य विमानों को सिसिली स्थित सिगोनेला एयर बेस पर उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इटली के प्रमुख समाचार पत्र 'कूरियर डेला सेरा' की रिपोर्ट के अनुसार, इस फैसले के पीछे दो मुख्य कारण थे। पहला- इटली इस संघर्ष में सीधे तौर पर उलझने से बचना चाहता था। दूसरा- इतालवी धरती पर अमेरिकी अभियानों के लिए मौजूद समझौतों के तहत वाशिंगटन ने इस उड़ान के लिए न तो कोई पूर्व अनुमति ली थी और न ही इटली के सैन्य नेतृत्व से कोई परामर्श किया था।
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