ईरान के नए सुप्रीम लीडर गे हैं, खुफिया एजेंसी ने मुझे बताया; ट्रंप का सनसनीखेज दावा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है कि CIA के अनुसार ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई समलैंगिक हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान की नौसेना और वायुसेना को तबाह कर सैन्य रूप से युद्ध जीतने की भी घोषणा की है। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (CIA) ने उन्हें जानकारी दी है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई समलैंगिक (गे) हैं। एक इंटरव्यू के दौरान जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या CIA ने उन्हें नए अयातुल्ला के समलैंगिक होने के बारे में बताया है, तो ट्रंप ने जवाब दिया, 'हां, उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या यह बात सिर्फ उन्होंने ही कही है।'
फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने आगे कहा कि कई लोग ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने ईरान में समलैंगिकता से जुड़े सख्त कानूनों का परोक्ष रूप से हवाला देते हुए कहा कि इससे नए सुप्रीम लीडर की एक 'खराब शुरुआत' हुई है। ट्रंप ने कहा, 'मुझे लगता है कि बहुत से लोग यह कह रहे हैं। उस देश में यह बात उन्हें एक खराब शुरुआत की ओर ले जाती है।' हालांकि, ट्रंप ने अपने इस दावे के समर्थन में कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं किया।
ईरान में समलैंगिकता और अमेरिकी खुफिया ब्रीफिंग
ईरान में समलैंगिकता पूरी तरह से गैरकानूनी है और इसे इस्लामी मूल्यों का घोर उल्लंघन माना जाता है। वहां शरिया-आधारित कानूनों के तहत इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, पिछले हफ्ते जब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ट्रंप को ब्रीफिंग के दौरान यह बताया कि मोजतबा खामेनेई समलैंगिक हो सकते हैं, तो ट्रंप काफी हैरान रह गए थे। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि खुफिया ब्रीफिंग के दौरान यह सुनकर ट्रंप ने भारी आश्चर्य व्यक्त किया और वे हंस पड़े।
'अमेरिका ने सैन्य रूप से युद्ध जीत लिया है'
इसी इंटरव्यू में ट्रंप ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर बात करते हुए दृढ़ता से दावा किया कि अमेरिका ने सैन्य रूप से ईरान के खिलाफ 'युद्ध पहले ही जीत लिया है।' उनका कहना है कि अमेरिकी और इजरायली हमलों ने तेहरान की सैन्य क्षमताओं को लगभग खत्म कर दिया है। ट्रंप ने कहा, 'हम सैन्य रूप से युद्ध जीत चुके हैं। हमने पूरी तरह से युद्ध जीत लिया है।' उन्होंने बताया कि अमेरिकी अभियानों ने ईरान के सैन्य बुनियादी ढांचे के प्रमुख तत्वों को बेअसर कर दिया है।
वायु सेना और नौसेना तबाह, 154 जहाज डुबोए
ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने ईरान की नौसेना और वायु सेना को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान के 154 अच्छे जहाजों को नष्ट कर दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 'मैंने तो यह भी कहा कि 'हमने उन्हें डुबाने के बजाय अपने कब्जे में क्यों नहीं ले लिया? हम खुद उनका इस्तेमाल कर सकते थे, है ना?' लेकिन उन्हें (सेना को) यह दिखाना पसंद है कि वे कितने सख्त हैं।'
अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया है और अब उनके पास केवल 9% क्षमता बची है। उन्होंने मिसाइल लॉन्चरों के नष्ट होने को एक बड़ी कामयाबी बताया और कहा कि 'लॉन्चरों के बिना मिसाइलें ज्यादा कुछ नहीं कर सकतीं।' इसे उन्होंने ईरानी सैन्य ताकत के लगभग पतन के रूप में पेश किया।
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