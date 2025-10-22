Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Trump celebrated Diwali by lighting lamps at White House spoke with PM Modi and also mentioned Pakistan
वाइट हाउस में दीप जलाकर ट्रंप ने मनाई दीपावली, PM मोदी से की बात; पाक का भी जिक्र

वाइट हाउस में दीप जलाकर ट्रंप ने मनाई दीपावली, PM मोदी से की बात; पाक का भी जिक्र

संक्षेप: इस दौरान ट्रंप ने यह भी बताया कि उन्होंने भारत पर 25% नया टैरिफ (शुल्क) लगाया है, जो रूसी तेल की खरीदारी को लेकर लगाया गया है। इस वर्ष अब तक भारत पर कुल अमेरिकी आयात शुल्क 50% तक पहुंच चुका है।

Wed, 22 Oct 2025 05:37 AMHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटन।
share Share
Follow Us on

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की और दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों और पाकिस्तान की स्थिति पर चर्चा की। यह बातचीत दीपावली के अवसर पर हुई, जब ट्रंप ने वाइट हाउस में दीप जलाकर भारतीय समुदाय को शुभकामनाएं दीं। ट्रंप ने कहा, “मैं भारत के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज ही मैंने आपके प्रधानमंत्री से बात की है। बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने व्यापार पर चर्चा की। वो इस पर बहुत रुचि रखते हैं। हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध न होने की बात भी की। यह बहुत अच्छी बात रही। वो एक शानदार व्यक्ति हैं और सालों से मेरे अच्छे मित्र रहे हैं।”

इस दौरान ट्रंप ने यह भी बताया कि उन्होंने भारत पर 25% नया टैरिफ (शुल्क) लगाया है, जो रूसी तेल की खरीदारी को लेकर लगाया गया है। इस वर्ष अब तक भारत पर कुल अमेरिकी आयात शुल्क 50% तक पहुंच चुका है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक वार्ताएं फिलहाल जारी हैं।

चीन के साथ व्यापारिक विवाद पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा, “एक नवंबर से चीन पर करीब 155% शुल्क लगाया जाएगा। यह उनके लिए टिकाऊ नहीं है। मैं चीन के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने हमें कई सालों तक नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि हमारे पूर्व राष्ट्रपति व्यावसायिक दृष्टि से इतने समझदार नहीं थे।” ट्रंप ने मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया पर भी बात की और दावा किया कि उनके कार्यकाल में दुनिया के कई हिस्सों में शांति स्थापित हुई।

उन्होंने कहा, “हम पूरी दुनिया में शांति स्थापित कर रहे हैं। कई देश अब एक-दूसरे के साथ आ गए हैं। हाल ही में मुझे मध्य पूर्व से कॉल आई। हम वहां बहुत अच्छा कर रहे हैं। कई देशों ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो पहले असंभव माना जाता था।”

हमास पर टिप्पणी करते हुए ट्रंप ने कहा कि यह समूह काफी हिंसक है, लेकिन अमेरिका स्थिति को नियंत्रित कर सकता है। उन्होंने कहा, “अगर उन्होंने शांति समझौते का पालन नहीं किया, तो उन्हें बहुत जल्दी संभाल लिया जाएगा। अब मध्य पूर्व में पूरी तरह शांति है। जो देश पहले एक-दूसरे के दुश्मन थे अब मित्र बन चुके हैं।”

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।