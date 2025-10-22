वाइट हाउस में दीप जलाकर ट्रंप ने मनाई दीपावली, PM मोदी से की बात; पाक का भी जिक्र

संक्षेप: इस दौरान ट्रंप ने यह भी बताया कि उन्होंने भारत पर 25% नया टैरिफ (शुल्क) लगाया है, जो रूसी तेल की खरीदारी को लेकर लगाया गया है। इस वर्ष अब तक भारत पर कुल अमेरिकी आयात शुल्क 50% तक पहुंच चुका है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की और दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों और पाकिस्तान की स्थिति पर चर्चा की। यह बातचीत दीपावली के अवसर पर हुई, जब ट्रंप ने वाइट हाउस में दीप जलाकर भारतीय समुदाय को शुभकामनाएं दीं। ट्रंप ने कहा, “मैं भारत के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज ही मैंने आपके प्रधानमंत्री से बात की है। बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने व्यापार पर चर्चा की। वो इस पर बहुत रुचि रखते हैं। हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध न होने की बात भी की। यह बहुत अच्छी बात रही। वो एक शानदार व्यक्ति हैं और सालों से मेरे अच्छे मित्र रहे हैं।”

इस दौरान ट्रंप ने यह भी बताया कि उन्होंने भारत पर 25% नया टैरिफ (शुल्क) लगाया है, जो रूसी तेल की खरीदारी को लेकर लगाया गया है। इस वर्ष अब तक भारत पर कुल अमेरिकी आयात शुल्क 50% तक पहुंच चुका है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक वार्ताएं फिलहाल जारी हैं।

चीन के साथ व्यापारिक विवाद पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा, “एक नवंबर से चीन पर करीब 155% शुल्क लगाया जाएगा। यह उनके लिए टिकाऊ नहीं है। मैं चीन के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने हमें कई सालों तक नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि हमारे पूर्व राष्ट्रपति व्यावसायिक दृष्टि से इतने समझदार नहीं थे।” ट्रंप ने मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया पर भी बात की और दावा किया कि उनके कार्यकाल में दुनिया के कई हिस्सों में शांति स्थापित हुई।

उन्होंने कहा, “हम पूरी दुनिया में शांति स्थापित कर रहे हैं। कई देश अब एक-दूसरे के साथ आ गए हैं। हाल ही में मुझे मध्य पूर्व से कॉल आई। हम वहां बहुत अच्छा कर रहे हैं। कई देशों ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो पहले असंभव माना जाता था।”