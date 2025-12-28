जेलेंस्की के साथ बैठक से पहले ट्रंप ने पुतिन को लगाया फोन, जानें क्या हुई बात

संक्षेप: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि उन्होंने अभी-अभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक बहुत अच्छी और सार्थक टेलीफोन बातचीत की है। यह बातचीत ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित मार-ए-लागो आवास पर होने वाली उनकी यूक्रेनी राष्ट्रपति के साथ बैठक से पहले हुई।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ट्रंप ने रविवार को बताया कि फ्लोरिडा में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ अपनी बैठक से पहले उनकी पुतिन के साथ अच्छी और बहुत ही उत्पादक (Good and Very Productive) बातचीत हुई। क्रेमलिन ने भी कॉल की पुष्टि की है

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि उन्होंने अभी-अभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक बहुत अच्छी और सार्थक टेलीफोन बातचीत की है। यह बातचीत ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित मार-ए-लागो आवास पर स्थानीय समयानुसार दोपहर 1:00 बजे (1800 जीएमटी) होने वाली उनकी यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ आयोजित बैठक से पहले हुई।

गौरतलब है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा में अपने मार-ए-लागो आवास पर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ यूक्रेन-रूस शांति समझौते पर चर्चा करने के लिए बैठक कर रहे हैं। यह द्विपक्षीय बैठक फ्लोरिडा के पाम बीच में स्थानीय समयानुसार अपराह्न 3 बजे (स्थानीय समयानुसार 1:00 बजे के आसपास शुरू हो सकती है) होगी। आधिकारिक बयान के अनुसार, पत्रकारों को इस कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति होगी। बैठक से पहले ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बैठक अच्छी होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक वह इसे मंजूरी नहीं देते, तब तक जेलेंस्की के पास कुछ भी नहीं है।

इस बीच, जेलेंस्की ने पत्रकारों से कहा कि यूक्रेनी और अमेरिकी अधिकारियों द्वारा तैयार की गई 20-सूत्रीय शांति योजना लगभग 90% तैयार है। उन्होंने ट्रंप के साथ इस बात पर चर्चा करने की योजना बनाई है कि यूक्रेन के सहयोगी भविष्य में उसकी सुरक्षा की गारंटी कैसे दे सकते हैं। एक्सियोस की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ने कथित तौर पर 15 साल की अवधि वाले समझौते का प्रस्ताव दिया है, जिसे नवीनीकृत किया जा सकता है। जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें लगता है कि 15 साल से अधिक समय की जरूरत है।