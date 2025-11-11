Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Trump calls India strategic security partner in Indo-Pacific region wonderful relationship with PM Modi
शानदार संबंध... रणनीतिक साझेदार; भारत को लेकर बदलने लगा डोनाल्ड ट्रंप का मन-मिजाज

शानदार संबंध... रणनीतिक साझेदार; भारत को लेकर बदलने लगा डोनाल्ड ट्रंप का मन-मिजाज

संक्षेप: सोमवार को भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में सर्जियो गोर के शपथ ग्रहण समारोह में ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारे रिश्ते बेहतरीन हैं, और सर्जियो ने इसे और मजबूत किया है, क्योंकि वे पहले से ही पीएम के साथ दोस्ताना संबंध बना चुके हैं।

Tue, 11 Nov 2025 06:25 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत संबंधी बयान सकारात्मक दिशा में बदलाव दिखा रहे हैं। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत को 'महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक सुरक्षा साझेदार' करार देते हुए ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिका के 'अच्छ संबंधों' पर जोर दिया। सोमवार को भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में सर्जियो गोर के शपथ ग्रहण समारोह में ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारे रिश्ते बेहतरीन हैं, और सर्जियो ने इसे और मजबूत किया है, क्योंकि वे पहले से ही पीएम के साथ दोस्ताना संबंध बना चुके हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भारत की तेज आर्थिक प्रगति और क्षेत्रीय सुरक्षा में इसकी प्रमुख भूमिका पर प्रकाश डालते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत में सबसे तेजी से बढ़ रहा मध्यम वर्ग है, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र का एक 'केंद्रीय' आर्थिक और रणनीतिक सुरक्षा भागीदार है। उन्होंने कहा कि यह वाकई एक शानदार देश है, जहां 1.5 अरब की आबादी है। चीन की आबादी 1.4 अरब है। ये दोनों विशाल राष्ट्र हैं। राजदूत के तौर पर सर्जियो हमारे देशों के बीच संबंधों को सशक्त बनाने, प्रमुख अमेरिकी उद्योगों व प्रौद्योगिकियों में निवेश को प्रोत्साहित करने, अमेरिकी ऊर्जा निर्यात बढ़ाने तथा सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने पर काम करेंगे।

सर्जियो गोर की नियुक्ति पर भरोसा जताते हुए ट्रंप ने कहा कि जब उन्हें पता चला कि सर्जियो राजदूत बनने वाले हैं, तो वे बार-बार फोन करके कहते रहे, 'चलो इस व्यक्ति को जानते हैं', और अब जो दिख रहा है, वह उन्हें पसंद आ रहा है। समारोह में ट्रंप ने यह भी बताया कि अमेरिका और भारत एक 'निष्पक्ष व्यापार समझौते' के 'बहुत करीब' पहुंच चुके हैं, तथा उन्होंने नई दिल्ली पर लगे शुल्कों को घटाने की इच्छा व्यक्त की।

ट्रंप ने आगे कहा कि हम भारत के साथ ऐसा समझौता कर रहे हैं जो पिछले सौदों से बिल्कुल अलग है। इसलिए अभी वे मुझसे उतना प्यार नहीं करते, लेकिन जल्द ही वे फिर से हमसे प्यार करने लगेंगे। उन्होंने जोर दिया कि हमें एक न्यायपूर्ण सौदा मिल रहा है, एकदम उचित व्यापार समझौता। हमारे पुराने व्यापार सौदे बेहद असमान थे। वे बेहतरीन वार्ताकार हैं, सर्जियो, इसलिए अगर इच्छा हो तो इसकी एक झलक लीजिए।

टैरिफ के मुद्दे पर ट्रंप ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में रूसी तेल के कारण भारत पर टैरिफ अधिक हैं, लेकिन भारत ने रूसी तेल आयात बंद कर दिया है, जिससे इसमें भारी कमी आई है। हां, हम टैरिफ घटाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही, हां, जल्द ही हम इन्हें और नीचे लाएंगे।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
International News Trump tariffs

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।