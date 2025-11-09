टैरिफ विरोधी मूर्ख हैं... बोले ट्रंप- अमेरिकियों को देंगे 2000 डॉलर का डिविडेंड

संक्षेप: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट साझा कर अपनी सख्त टैरिफ नीतियों का बचाव किया है। इस दौरान उन्होंने इन नीतियों की आलोचना करने वालों को मूर्ख करार दिया और दावा किया कि टैरिफों ने अमेरिका को वैश्विक पटल पर सबसे धनी और सबसे प्रतिष्ठित देश बना दिया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट साझा कर अपनी सख्त टैरिफ नीतियों का बचाव किया है। इस दौरान उन्होंने इन नीतियों की आलोचना करने वालों को 'मूर्ख' करार दिया और दावा किया कि टैरिफों ने अमेरिका को वैश्विक पटल पर 'सबसे धनी और सबसे प्रतिष्ठित' देश बना दिया है। अपनी पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि टैरिफ विरोधियों को मूर्ख ही समझा जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके शासनकाल में अमेरिका 'दुनिया का सबसे अमीर और सम्मानित राष्ट्र' बन चुका है, जहां मुद्रास्फीति लगभग न के बराबर है तथा शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है।

ट्रंप ने बताया कि उनके प्रशासन की टैरिफ रणनीति ( जिसमें व्यापारिक साझेदारों पर पारस्परिक और सजायी शुल्क लगाए जाते हैं ) ने अमेरिका को 'खरबों डॉलर' का राजस्व दिलाया है और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया है। उन्होंने आगे कहा कि '401k अब तक के सर्वोच्च स्तर पर है' और टैरिफ से मिलने वाली आय जल्द ही देश को 'अपने 37 ट्रिलियन डॉलर के विशाल कर्ज चुकाने' की शुरुआत करने में सक्षम कर देगी। बता दें कि 401(k) अमेरिका में प्रचलित एक रिटायरमेंट बचत योजना है, जो मोटे तौर पर भारत की भविष्य निधि (पीएफ) के समकक्ष है।

इस दौरान ट्रंप ने यह भी उल्लेख किया कि देश में ऐतिहासिक स्तर पर निवेश हो रहा है और हर तरफ प्लांट तथा फैक्टरियां खुल रही हैं। उन्होंने दावा किया कि हर व्यक्ति को कम से कम 2000 डॉलर का लाभांश (उच्च आय वालों को छोड़कर) मिलेगा। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह वितरण कैसे, कब होगा या इसके लिए कोई अन्य योग्यता शर्तें क्या होंगी।