Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Trump called those opposing tariffs fools saying he would give Americans 2000 dollar dividend
टैरिफ विरोधी मूर्ख हैं... बोले ट्रंप- अमेरिकियों को देंगे 2000 डॉलर का डिविडेंड

टैरिफ विरोधी मूर्ख हैं... बोले ट्रंप- अमेरिकियों को देंगे 2000 डॉलर का डिविडेंड

संक्षेप: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट साझा कर अपनी सख्त टैरिफ नीतियों का बचाव किया है। इस दौरान उन्होंने इन नीतियों की आलोचना करने वालों को मूर्ख करार दिया और दावा किया कि टैरिफों ने अमेरिका को वैश्विक पटल पर सबसे धनी और सबसे प्रतिष्ठित देश बना दिया है।

Sun, 9 Nov 2025 09:02 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट साझा कर अपनी सख्त टैरिफ नीतियों का बचाव किया है। इस दौरान उन्होंने इन नीतियों की आलोचना करने वालों को 'मूर्ख' करार दिया और दावा किया कि टैरिफों ने अमेरिका को वैश्विक पटल पर 'सबसे धनी और सबसे प्रतिष्ठित' देश बना दिया है। अपनी पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि टैरिफ विरोधियों को मूर्ख ही समझा जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके शासनकाल में अमेरिका 'दुनिया का सबसे अमीर और सम्मानित राष्ट्र' बन चुका है, जहां मुद्रास्फीति लगभग न के बराबर है तथा शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ट्रंप ने बताया कि उनके प्रशासन की टैरिफ रणनीति ( जिसमें व्यापारिक साझेदारों पर पारस्परिक और सजायी शुल्क लगाए जाते हैं ) ने अमेरिका को 'खरबों डॉलर' का राजस्व दिलाया है और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया है। उन्होंने आगे कहा कि '401k अब तक के सर्वोच्च स्तर पर है' और टैरिफ से मिलने वाली आय जल्द ही देश को 'अपने 37 ट्रिलियन डॉलर के विशाल कर्ज चुकाने' की शुरुआत करने में सक्षम कर देगी। बता दें कि 401(k) अमेरिका में प्रचलित एक रिटायरमेंट बचत योजना है, जो मोटे तौर पर भारत की भविष्य निधि (पीएफ) के समकक्ष है।

इस दौरान ट्रंप ने यह भी उल्लेख किया कि देश में ऐतिहासिक स्तर पर निवेश हो रहा है और हर तरफ प्लांट तथा फैक्टरियां खुल रही हैं। उन्होंने दावा किया कि हर व्यक्ति को कम से कम 2000 डॉलर का लाभांश (उच्च आय वालों को छोड़कर) मिलेगा। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह वितरण कैसे, कब होगा या इसके लिए कोई अन्य योग्यता शर्तें क्या होंगी।

दरअसल, यह पोस्ट उन खबरों के बाद आई है जिनमें ट्रंप की चुनावी टीम पर जीवन-यापन की बढ़ती लागत से चिंतित वोटरों को लुभाने के लिए अपने प्रचार संदेश में बदलाव करने का दबाव बताया गया है। एसोसिएटेड प्रेस को ट्रंप प्रशासन के दो अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति टैक्स में कटौती और मूल्यों में कमी जैसी योजनाओं पर फोकस करते हुए, किफायतीपन और आर्थिक राहत पर अधिक जोर देने की तैयारी कर रहे हैं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
International News Trump tariffs

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।