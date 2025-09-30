ट्रंप वाला बोर्ड, अस्थायी सरकार, हमास का आत्मसमर्पण; गाजा पीस प्लान में क्या-क्या?

israel hamas peace plan: गाजा में जारी संघर्ष के लिए ट्रंप द्वारा लाया गया प्रस्ताव नेतन्याहू ने स्वीकार कर लिया है। ट्रंप ने इसके साथ ही हमास को धमकी भरे अंदाज में संबोधित करते हुए कहा कि अगर हमास इस पर राजी नहीं होता है, तो फिर इजरायल गाजा में जो करना चाहे, वह करेगा और उसे अमेरिका का सपोर्ट होगा।

गाजा में पिछले दो साल से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव सामने रखा है। इस प्रस्ताव को इजरायली पीएम नेतन्याहू की मंजूरी मिल गई है। सोमवार को वाइट हाउस में दोनों नेताओं की बैठक हुई, इसके बाद वहां से एक पीस प्लान जारी किया गया।

अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यलय से जारी किए गए इस प्रस्ताव में गाजा में तत्काल युद्ध विराम, फिलिस्तीनी क्षेत्रों से इजरायली सेना की वापसी, बंधकों की रिहाई और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में एक नई अस्थायी सरकार की स्थापना की रूप रेखा शामिल हैं।

ट्रंप प्रशासन द्वारा बनाई गई इस 20 सूत्रीय शांति योजना के मुताबिक अगर दोनों पक्षों में इस पर सहमति बन जाती है, तो गाजा में तुरंत ही सीजफायर लागू हो जाएगा। इसके अलावा गाजा से इजरायली सेना की वापसी के साथ-साथ इजरायली बंधकों की रिहाई भी 72 घंटे के भीतर हो जाएगी।

गाजा में शांति की उम्मीद दिखाने वाले इस पीस प्लान के कुछ खास बिंदु इस प्रकार हैं। 1. गाजा पर एक अस्थायी गैर-राजनीतिक सरकार का शासन होगा। इस अस्थायी सरकार में फिलिस्तीनी के अलावा दुनिया के अन्य विशेषज्ञ भी शामिल होंगे।

2. आतंकी समूह हमास को गाजा पट्टी का नियंत्रण इसी अस्थायी सरकार को सौंपना होगा, जो कि इस क्षेत्र में सार्वजनिक सेवाओं के दैनिक संचालन के लिए जिम्मेदार होगी। इस अस्थायी सरकार या समिति की देखरेख के लिए 'शांति बोर्ड' की स्थापना की जाएगी। इस बोर्ड की अध्यक्षता अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। इसके अलावा इसमें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर सहित कई वैश्विक नेता शामिल होंगे।

3.इजरायल गाजा पट्टी पर कब्जा नहीं करेगा। दोनों पक्षों द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के बाद फिलिस्तीनियों को गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। प्रस्ताव मंजूर होने के 72 घंटों के अंदर इजरायली सेना फिलिस्तीनी क्षेत्रों से वापसी शुरू कर देगी।

4. हमास 7 अक्तूबर 2023 को पकड़े गए सभी बंधक, चाहें फिर वह जिंदा हों या मृत... उन्हें तुरंत ही रिहा कर देगा। इसके बदले में इजरायली जेलों में बंद आजीवन कारावास की सजा पाने वाले 250 कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसके अलावा 1,700 से अधिक फिलिस्तीनियों को भी रिहा किया जाएगा।

5. शांति प्रस्ताव के स्वीकार होने के तुरंत बाद ही युद्ध विराम लागू हो जाएगा। इसके अलावा अमेरिका, फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच सह-अस्तित्व से रहने के लिए बातचीत की शुरुआत करेगा।

6.इस प्रस्ताव के मुताबिक गाजा पट्टी के भविष्य में आतंकी समूह हमास की कोई भी भूमिका नहीं होगी। हमास को अपने हथियार त्यागने होंगे।

7. हमास के जो सदस्य शांति पूर्ण तरीके से गाजा में रहने और हथियार छोड़ने के लिए तैयार हैं, उन्हें माफी दी जाएगी और गाजा में रहने दिया जाएगा। अगर कोई हमास का सदस्य गाजा छोड़ना चाहता है, तो उसे उनके पड़ोसी देश तक जाने का सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा।