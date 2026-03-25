Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ईरान मान गया, अब वे परमाणु हथियार नहीं रखेंगे; ट्रंप का बड़ा दावा; होर्मुज पर कब्जे का प्लान?

Mar 25, 2026 06:56 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटन
share

अमेरिका-ईरान युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप ने गुप्त समझौते और ईरान के 'तोहफे' का बड़ा दावा किया है। इजरायली हमलों, अमेरिकी सैन्य तैनाती और वैश्विक ऊर्जा संकट से जुड़ी मध्य-पूर्व की पूरी खबर पढ़ें।

ईरान मान गया, अब वे परमाणु हथियार नहीं रखेंगे; ट्रंप का बड़ा दावा; होर्मुज पर कब्जे का प्लान?

पिछले 25 दिनों से चल रहे अमेरिका-ईरान संघर्ष के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इस युद्ध को समाप्त करने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। ट्रंप के अनुसार, ईरान ने सद्भावना के प्रतीक के रूप में अमेरिका को एक 'तोहफा' देने की पेशकश की है। हालांकि ट्रंप ने इस तोहफे का पूरा विवरण नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह बहुत अधिक मूल्य का है और इसका संबंध होर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाले तेल व्यापार से है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान अब कभी परमाणु हथियार नहीं रखने पर भी राजी हुआ है।

परमाणु हथियार मुख्य मुद्दा

ट्रंप ने वाइट हाउस में पत्रकारों को बताया कि हम इस समय बातचीत कर रहे हैं। इस वार्ता में विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ-साथ विदेश मंत्री मार्को रुबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शामिल हैं। ट्रंप ने कहा कि किसी भी संभावित समझौते की शुरुआत इस शर्त से होगी कि ईरान परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सकता। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ईरान के यूरेनियम भंडार को अपने कब्ज़े में ले लेगा और दोनों पक्ष इस शर्त पर सहमत दिख रहे हैं। ट्रंप ने यह भी सुझाव दिया कि यदि कोई समझौता होता है, तो अमेरिका और ईरान संयुक्त रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य को नियंत्रित कर सकते हैं।

ईरान का इनकार और विरोधाभासी बयान

जहां एक तरफ ट्रंप समझौते को लेकर आशान्वित हैं, वहीं ईरानी अधिकारियों ने इन दावों को खारिज किया है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद-बागेर गालिबाफ और डिप्टी स्पीकर अली निकजाद ने ट्रंप के साथ किसी भी बातचीत से साफ इनकार किया है। निकजाद ने ट्रंप को झूठा करार दिया। ईरान ने अली लारीजानी (जो हाल ही में इजरायली हवाई हमले में मारे गए) की जगह इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के एक कट्टरपंथी अनुभवी नेता मोहम्मद-बागेर जोलघद्र को अपना नया शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा नेता नियुक्त किया है।

एक तरफ वार्ता, दूसरी तरफ सैन्य तैनाती

ट्रंप की कूटनीतिक उम्मीदों के विपरीत, जमीन पर सैन्य गतिविधियां तेज हो रही हैं। पेंटागन ने मध्य पूर्व में और अधिक जमीनी सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया है। अमेरिकी मरीन क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं और सेना की एलीट 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन से एक ब्रिगेड कॉम्बैट टीम को भी तैनात करने की योजना है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने स्पष्ट किया है कि ईरान पर उनके हमले पूरी तीव्रता के साथ जारी रहेंगे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने करीबी रॉन डर्मर को अमेरिका-ईरान वार्ता पर नजर रखने को कहा है ताकि इजरायली हितों की रक्षा हो सके। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने भी अपना रुख कड़ा कर लिया है। सऊदी अरब ने अमेरिका से कहा है कि यदि ईरान उनके ऊर्जा और जल संयंत्रों पर हमला करता है, तो वे भी ईरान पर हमला करने के लिए तैयार हैं।

ये भी पढ़ें:ईरान के दुश्मन बढ़े! युद्ध में उतर सकते हैं खाड़ी के ताकतवर देश; इस बात का डर
ये भी पढ़ें:ईरान ने US को भेजा बड़ा तोहफा, होर्मुज से कनेक्शन; बातचीत का दावा कर बोले ट्रंप
ये भी पढ़ें:ईरान युद्ध से भारत में बीयर की किल्लत जैसे हालात, कई ब्रांड हो सकते हैं महंगे

अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की कोशिशें

कई देश इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर ने मध्यस्थता की पेशकश की है। ट्रंप ने इस संबंध में मुनीर से बात भी की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत में शांति की अपील की है, क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य भारत के ऊर्जा आयात के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। तुर्की, सऊदी अरब और ओमान भी युद्धविराम की कोशिशों के लिए पिछले दरवाजे से ईरान से बातचीत कर रहे हैं।

मानवीय त्रासदी

इस 25-दिवसीय संघर्ष में अब तक 4,350 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से लगभग तीन-चौथाई मौतें ईरान में हुई हैं, जबकि लेबनान में 1,000 से अधिक लोग मारे गए हैं, जहां इज़राइल ईरान समर्थित हिजबुल्लाह से लड़ रहा है।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar

डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

और पढ़ें
Iran israel iran war iran america war अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।