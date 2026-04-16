ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा, कहा- इनरिच्ड यूरेनियम सौंपने के लिए तैयार हुआ तेहरान
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान इनरिच्ड यूरेनियम सौंपने के लिए तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि अब दोनों पक्ष शांति समझौते के बेहद करीब है और अच्छी बातचीत हो रही है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है ईरान अपना इनरिच्ड यूरेनियम भंडार सौंपने के लिए तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि छह हफ्तों तक चला संघर्ष अब शांति समझौते के करीब है।
एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक, वाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "वह हमें परमाणु धूल वापस देने पर सहमत हो गए हैं। शांति समझौते पर पहुंचने की अच्छी संभावना है। " बता दें, यहां ट्रंप का इशारा इनरिच्ड यूरेनियम को लेकर है, जिसके बारे में अमेरिका कई वर्षों से कहता आ रहा है कि इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में किया जा सकता है।
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लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें
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