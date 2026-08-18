Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

होर्मुज पर ट्रंप का बड़ा दावा: नक्शा पोस्ट कर बोले- यह अमेरिका का नया इलाका

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटन
Follow us on Google News
share

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ईरान के साथ तनाव और बढ़ा दिया है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक नक्शा पोस्ट कर इस रणनीतिक जलमार्ग को अमेरिका का नया इलाका घोषित किया है…

Strait of Hormuz
होर्मुज पर ट्रंप का बड़ा दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज को लेकर ईरान के साथ तनाव बढ़ा दिया है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक नक्शा पोस्ट कर इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग को 'अमेरिका का नया इलाका' बताया है। वहीं, तेहरान ने साफ कहा है कि जब तक वाशिंगटन अंतरिम शांति समझौते के तहत दिए गए वादों को पूरा नहीं करता, तब तक यह समुद्री मार्ग बंद रहेगा। बता दें कि यह भड़काऊ नक्शा उस समय सामने आया जब ट्रंप ने दावा किया कि ऊर्जा शिपमेंट के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक होर्मुज पर अमेरिका का 'पूरा नियंत्रण' है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाले इस संकरे रास्ते पर नेविगेशन के नियंत्रण को लेकर पहले से चल रहे विवाद में इससे एक नया आयाम जुड़ गया है।

यहां आपको बता दें कि ट्रंप ने कई बार इस जलमार्ग को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करने का विचार व्यक्त किया है। सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने दोहराया कि मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा आइडिया है। हम नाकाबंदी के जरिए इसे नियंत्रित करते हैं। मुझे इसे एक इलाका घोषित करने का आइडिया पसंद है। होर्मुज पर हमारा पूरा नियंत्रण है। इसससे पहले शुक्रवार को लॉन्ग आइलैंड में एक रिपब्लिकन रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा था कि ईरान को हराने के बाद, जो बहुत बुरी तरह से हार रहा है। बहुत जल्द मैं होर्मुज को यूएसए का इलाका घोषित कर दूंगा।

ईरान का रुख साफ

दूसरी ओर ईरान के वरिष्ठ वार्ताकार मोहम्मद बागेर गालिबफ ने स्पष्ट किया कि जब तक अमेरिका उन प्रतिबद्धताओं को लागू नहीं करता, जिन्हें तेहरान दोनों देशों के बीच हुए समझौता ज्ञापन का हिस्सा मानता है, तब तक होर्मुज नहीं खोला जाएगा। ईरानी सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में गालिबफ ने कहा कि मैं साफ-साफ कहना चाहता हूं कि होर्मुज तब तक नहीं खोला जाएगा, जब तक समझौता ज्ञापन में बताए गए अमेरिकी वादों को लागू नहीं किया जाता।

इस दौरान उन्होंने वाशिंगटन से अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी हटाने, तेल पर लगे प्रतिबंध हटाने और विदेशों में जमा ईरानी संपत्तियों पर रोक हटाने की मांग की। ईरान का कहना है कि ये वादे जून में हुए अमेरिकी-ईरानी समझौते का हिस्सा थे। बाद में समझौता टूटने से दोनों पक्ष ऐसे टकराव में फंस गए, जो युद्ध के मैदान से निकलकर दुनिया के सबसे संवेदनशील शिपिंग कॉरिडोर तक फैल गया है।

तो नक्शे ने बढ़ाया विवाद?

बता दें कि युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने जलमार्ग पर नेविगेशन नियंत्रण बनाए रखा है। जहाजों को अनुमति लेनी पड़ती है और ट्रांजिट शुल्क देना पड़ता है। वाशिंगटन और क्षेत्र के कई देशों ने इस व्यवस्था का विरोध किया है। तेहरान और ओमान, जिनकी दोनों तरफ तटीय रेखा है, नेविगेशन व्यवस्था पर बातचीत कर रहे हैं। ईरान ने सोमवार को कहा कि यह वार्ता गंभीर रूप से जारी है। हालांकि ट्रंप का नक्शा पोस्ट करने का फैसला जलमार्ग पर संप्रभुता, नेविगेशन और सैन्य नियंत्रण को लेकर बढ़ते विवाद के बीच ईरान को और नाराज कर सकता है। संभव है कि आने वाले समय में और तनाव बढ़ सकता है।

जहाज पर हमले से बढ़ा तनाव

यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी के अनुसार, मंगलवार को तनाव और बढ़ा जब एक 'अननोन प्रोजेक्टाइल' ने होर्मुज से गुजर रहे एक जहाज को टक्कर मारी। एजेंसी ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि टक्कर से इंजन रूम क्षतिग्रस्त हुआ और एक चालक दल सदस्य घायल हो गया। बाकी सदस्यों की मदद ओमानी तटरक्षक बल कर रहा है। ईरान पर आरोप है कि उसने वाणिज्यिक जहाजों पर हमले किए और मार्ग का इस्तेमाल करने वाले जहाजों से शुल्क वसूला। वाशिंगटन ने इन कदमों का कड़ा विरोध किया है और नेविगेशन की आजादी बहाल करने का दबाव बनाए रखा है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

और पढ़ें

iran america war Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।