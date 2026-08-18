होर्मुज पर ट्रंप का बड़ा दावा: नक्शा पोस्ट कर बोले- यह अमेरिका का नया इलाका

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ईरान के साथ तनाव और बढ़ा दिया है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक नक्शा पोस्ट कर इस रणनीतिक जलमार्ग को अमेरिका का नया इलाका घोषित किया है…

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज को लेकर ईरान के साथ तनाव बढ़ा दिया है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक नक्शा पोस्ट कर इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग को 'अमेरिका का नया इलाका' बताया है। वहीं, तेहरान ने साफ कहा है कि जब तक वाशिंगटन अंतरिम शांति समझौते के तहत दिए गए वादों को पूरा नहीं करता, तब तक यह समुद्री मार्ग बंद रहेगा। बता दें कि यह भड़काऊ नक्शा उस समय सामने आया जब ट्रंप ने दावा किया कि ऊर्जा शिपमेंट के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक होर्मुज पर अमेरिका का 'पूरा नियंत्रण' है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाले इस संकरे रास्ते पर नेविगेशन के नियंत्रण को लेकर पहले से चल रहे विवाद में इससे एक नया आयाम जुड़ गया है।

यहां आपको बता दें कि ट्रंप ने कई बार इस जलमार्ग को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करने का विचार व्यक्त किया है। सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने दोहराया कि मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा आइडिया है। हम नाकाबंदी के जरिए इसे नियंत्रित करते हैं। मुझे इसे एक इलाका घोषित करने का आइडिया पसंद है। होर्मुज पर हमारा पूरा नियंत्रण है। इसससे पहले शुक्रवार को लॉन्ग आइलैंड में एक रिपब्लिकन रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा था कि ईरान को हराने के बाद, जो बहुत बुरी तरह से हार रहा है। बहुत जल्द मैं होर्मुज को यूएसए का इलाका घोषित कर दूंगा।

ईरान का रुख साफ दूसरी ओर ईरान के वरिष्ठ वार्ताकार मोहम्मद बागेर गालिबफ ने स्पष्ट किया कि जब तक अमेरिका उन प्रतिबद्धताओं को लागू नहीं करता, जिन्हें तेहरान दोनों देशों के बीच हुए समझौता ज्ञापन का हिस्सा मानता है, तब तक होर्मुज नहीं खोला जाएगा। ईरानी सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में गालिबफ ने कहा कि मैं साफ-साफ कहना चाहता हूं कि होर्मुज तब तक नहीं खोला जाएगा, जब तक समझौता ज्ञापन में बताए गए अमेरिकी वादों को लागू नहीं किया जाता।

इस दौरान उन्होंने वाशिंगटन से अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी हटाने, तेल पर लगे प्रतिबंध हटाने और विदेशों में जमा ईरानी संपत्तियों पर रोक हटाने की मांग की। ईरान का कहना है कि ये वादे जून में हुए अमेरिकी-ईरानी समझौते का हिस्सा थे। बाद में समझौता टूटने से दोनों पक्ष ऐसे टकराव में फंस गए, जो युद्ध के मैदान से निकलकर दुनिया के सबसे संवेदनशील शिपिंग कॉरिडोर तक फैल गया है।

तो नक्शे ने बढ़ाया विवाद? बता दें कि युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने जलमार्ग पर नेविगेशन नियंत्रण बनाए रखा है। जहाजों को अनुमति लेनी पड़ती है और ट्रांजिट शुल्क देना पड़ता है। वाशिंगटन और क्षेत्र के कई देशों ने इस व्यवस्था का विरोध किया है। तेहरान और ओमान, जिनकी दोनों तरफ तटीय रेखा है, नेविगेशन व्यवस्था पर बातचीत कर रहे हैं। ईरान ने सोमवार को कहा कि यह वार्ता गंभीर रूप से जारी है। हालांकि ट्रंप का नक्शा पोस्ट करने का फैसला जलमार्ग पर संप्रभुता, नेविगेशन और सैन्य नियंत्रण को लेकर बढ़ते विवाद के बीच ईरान को और नाराज कर सकता है। संभव है कि आने वाले समय में और तनाव बढ़ सकता है।