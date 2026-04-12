होर्मुज से किसी भी जहाज को निकलने नहीं देंगे, ट्रंप ने किया नाकेबंदी का ऐलान; ईरान को धमकाया
ईरान के साथ बातचीत विफल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क उठे हैं। उन्होंने धमकी दी है कि अमेरिका तत्काल प्रभाव से होर्मुज में प्रवेश करने या बाहर निकलने की कोशिश करने वाले जहाजों की नाकेबंदी शुरू कर देगा।
ईरान के साथ बातचीत विफल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क उठे हैं। उन्होंने धमकी दी है कि अमेरिका तत्काल प्रभाव से होर्मुज में प्रवेश करने या बाहर निकलने की कोशिश करने वाले जहाजों की नाकेबंदी शुरू कर देगा । साथ ही उन्होंने यह भी कहाकि अगर इसके रास्ते में कोई आता है तो उसे उड़ा दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अमेरिकी नेवी को उन जहाजों को रोकने का निर्देश दिया है, जिन्होंने होर्मुज से गुजरने के लिए ईरान को शुल्क चुकाया है। गौरतलब है कि पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत विफल रही। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर जरूरत से ज्यादा मांग रखने की बात कह रहे हैं। इस वार्ता के विफल होने के बाद ट्रंप ने ट्रुप सोशल पर अपनी बात लिखी है।
अगर फायरिंग हुई तो
ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अमेरिकी नेवी की नाकेबंदी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। साथ ही यह भी कहाकि अगर किसी भी ईरानी ने अमेरिका या किसी अन्य शांतिपूर्ण जहाज पर गोलियां चलाईं तो उसे उड़ा दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहाकि इस नाकेबंदी में अन्य देश भी शामिल होंगे। उन्होंने कहाकि ईरान को गैरकानूनी ढंग से वसूली से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान जहाजों को सुरक्षित निकासी देने के बदले गलत ढंग से वसूली कर रहा है।
‘यह ईरान की अवैध वसूली’
ट्रंप ने लिखा है कि अमेरिकी नेवी दुनिया की सबसे बेहतरीन नेवी है। यह तत्काल प्रभाव से होर्मुज से आने-जाने वाले जहाजों की नाकेबंदी शुरू कर देगी। उन्होंने लिखा कि ईरान को इस अवैध आपराधिक दुरुपयोग से लाभ नहीं लेने दिया जाएगा। वे पैसा चाहते हैं और उससे भी महत्वपूर्ण, वे परमाणु चाहते हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी जबरन वसूली है। विभिन्न देशों के नेता, खासकर अमेरिका, कभी भी जबरन वसूली का शिकार नहीं होगा। उन्होंने लिखा कि मैंने हमारी नेवी को यह भी निर्देश दिया है कि वे अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों में ईरान को टोल का भुगतान करने वाले हर जहाज को खोजें और रोकें। जिस किसी ने भी अवैध टोल का भुगतान किया है, उसे सुरक्षित रास्ता नहीं मिलेगा।
विफल रही वार्ता
गौरतलब है कि पाकिस्तान में हुई 21 घंटे की ऐतिहासिक वार्ता में अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता नहीं हो सका। इसके बाद दो सप्ताह के लिए लागू नाजुक युद्धविराम का भविष्य अब अधर में है। दोनों पक्ष वार्ता विफल होने के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद में हुई वार्ता में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका द्वारा अपना अंतिम और सर्वोत्तम प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के बावजूद ईरानी पक्ष ने युद्ध समाप्ति के लिए वाशिंगटन की शर्तों को स्वीकार नहीं किया। वेंस ने कहा कि शांति समझौता नहीं होने का मुख्य कारण तेहरान द्वारा अपने परमाणु कार्यक्रम को नहीं छोड़ना था।
वहीं, ईरानी दल के प्रमुख और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ ने कहा कि यह अमेरिका को तय करना है कि वह हमारा विश्वास जीत सकता है या नहीं। ईरानी विदेश मंत्रालय ने विस्तार से बताए बिना कहा कि अमेरिकी पक्ष ने अत्यधिक और अवैध मांगें रखीं। समझौता नहीं होने से वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर करने के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोले जाने की संभावना धूमिल हो गई है। यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान फिर से शुरू करेगा या नहीं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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