‘मेरे पास कोई चारा नहीं था’, ट्रंप की हत्या क्यों करना चाहता था पाकिस्तानी आसिफ? सनसनीखेज दावा
क्या ईरान डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन की हत्या की साजिश रच रहा था? पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट ने अमेरिकी कोर्ट में बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि कैसे उसे इस खौफनाक साजिश का हिस्सा बनाया गया।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य शीर्ष अमेरिकी नेताओं की हत्या की साजिश रचने के आरोपी एक पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट ने बुधवार को अदालत में जूरी के सामने गवाही दी। उसने दावा किया कि उसने ईरान के कुलीन 'इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स' (IRGC) के साथ अपनी मर्जी से काम नहीं किया था।
आरोप और साजिश
अमेरिकी न्याय विभाग ने आसिफ मर्चेंट पर आरोप लगाया है कि उसने ट्रंप और अन्य राजनेताओं की हत्या की योजना के तहत अमेरिका के भीतर लोगों की भर्ती करने की कोशिश की। यह साजिश अमेरिका द्वारा ईरान के शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए रची गई थी। ईरान में सैन्य और आर्थिक शक्ति के साथ-साथ एक मजबूत खुफिया नेटवर्क होने के कारण 'रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स' (IRGC) की वहां केंद्रीय भूमिका है।
आरोपी मर्चेंट का अदालत में बचाव
'द न्यूयॉर्क टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, आतंकवाद और हत्या की सुपारी के आरोपों का सामना कर रहे मर्चेंट ने अदालत में कहा- मैं यह काम इतनी स्वेच्छा से नहीं करना चाहता था। उसने दावा किया कि उसने तेहरान में रह रहे अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए मजबूरी में इस साजिश में हिस्सा लिया।
मर्चेंट ने यह भी कहा कि उसे कभी किसी विशिष्ट व्यक्ति को मारने का सीधा आदेश नहीं मिला था। हालांकि, तेहरान में बातचीत के दौरान उसके ईरानी हैंडलर ने तीन प्रमुख नेताओं के नाम लिए थे-
- डोनाल्ड ट्रंप
- जो बाइडेन (तत्कालीन राष्ट्रपति)
- निक्की हेली (2024 के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवारी की पूर्व दावेदार)
सरकारी वकीलों का पक्ष
सरकारी वकीलों ने मर्चेंट के 'मजबूरी' वाले दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। 2024 से चल रहे इस मामले में, मंगलवार को जज को भेजे गए एक पत्र में अभियोजकों ने कहा कि सच्चे दबाव या जबरदस्ती को साबित करने के लिए कोई भी उचित साक्ष्य मौजूद नहीं है। इस बीच, मर्चेंट के वकीलों और वाइट हाउस की तरफ से इस मामले पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं आई है।
इस मामले का ट्रायल पिछले हफ्ते ही शुरू हुआ है। गौरतलब है कि ट्रायल शुरू होने से कुछ दिन पहले ही ट्रंप के आदेश पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े हमले किए हैं। इन संयुक्त हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और मध्य पूर्व के देश के कई शीर्ष अधिकारी मारे गए।
रविवार को एबीसी न्यूज से बात करते हुए ट्रंप ने खामेनेई को मारने वाले इस ऑपरेशन का बचाव किया। ईरान की कथित साजिश का हवाला देते हुए ट्रंप ने कहा- इससे पहले कि वह मुझे मारता, मैंने उसे मार गिराया। दूसरी ओर, तेहरान ने लगातार इन आरोपों का खंडन किया है कि उसने ट्रंप या किसी भी अन्य अमेरिकी अधिकारी को निशाना बनाने की कोई साजिश रची थी।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें
