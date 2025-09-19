Trump and Xi Jinping spoke on phone after three months discussing TikTok and trade चीन-अमेरिका में बन गई बात? तीन महीने बाद डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की बातचीत, International Hindi News - Hindustan
Hindi Newsविदेश न्यूज़Trump and Xi Jinping spoke on phone after three months discussing TikTok and trade

चीन-अमेरिका में बन गई बात? तीन महीने बाद डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की बातचीत

यह फोन कॉल व्यापार और प्रौद्योगिकी मुद्दों पर चल रही बातचीत के बीच हुई, जिसमें वाशिंगटन बीजिंग पर टैरिफ और बाजार पहुंच को लेकर दबाव बना रहा है, साथ ही टिकटॉक की डेटा सुरक्षा की गारंटी भी मांग रहा है।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 06:34 PM
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बात की। जून के बाद पहली बार दोनों नेताओं ने शुक्रवार को बातचीत की। यह बातचीत बढ़ते व्यापारिक तनाव के बीच हुई। यह कॉल टिकटॉक को अमेरिका में संचालन जारी रखने के लिए एक समझौते को अंतिम रूप देने की चल रही चर्चाओं के दौरान हुई। चाइना सेंट्रल टीवी ने सबसे पहले इस कॉल की खबर दी, हालांकि बातचीत का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया। वाइट हाउस ने भी अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है।

यह फोन कॉल व्यापार और प्रौद्योगिकी मुद्दों पर चल रही बातचीत के बीच हुई, जिसमें वाशिंगटन, बीजिंग पर टैरिफ और बाजार पहुंच को लेकर दबाव बना रहा है, साथ ही टिकटॉक की डेटा सुरक्षा की गारंटी भी मांग रहा है। अमेरिका ने इस ऐप पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है, जब तक कि इसकी चीनी मूल कंपनी बाइटडांस अपने अमेरिकी संचालन को नहीं बेचती।

वाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार, दोनों नेताओं के बीच बातचीत वाशिंगटन समयानुसार सुबह 8 बजे शुरू हुई। जनवरी में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद यह उनकी दूसरी कॉल थी। 5 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि शी ने उन्हें चीन आने का निमंत्रण दिया, और उन्होंने भी चीनी नेता को अमेरिका आने का निमंत्रण दिया है।

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, इस कॉल को 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक दक्षिण कोरिया में होने वाले एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन के दौरान संभावित आमने-सामने की बैठक की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है।

