जिनपिंग से एक मुलाकात और बन गई बात, चीन ने थमा दिया वो 'गिफ्ट' जो चाहते थे ट्रंप

संक्षेप: ट्रंप ने बताया कि शी जिनपिंग के साथ उनकी बैठक कभी न भूलने वाली रही, जहां दोनों ने व्यापारिक तनाव कम करने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई अहम समझौते किए। अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मेरी मुलाकात शानदार रही।

बॉलीवूड का सदाबहार गीत 'एक मुलाकात जरूरी है ...', आजकल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई बातचीत के बाद ट्रंप बेहद प्रसन्न नजर आए। यही वजह रही कि उन्होंने कहाकि आज हमारे किसान बहुत खुश होंगे। गुरुवार को ट्रंप ने बताया कि शी जिनपिंग के साथ उनकी बैठक 'कभी न भूलने वाली' रही, जहां दोनों ने व्यापारिक तनाव कम करने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई अहम समझौते किए। अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मेरी मुलाकात शानदार रही। हमारे दोनों देशों के बीच पहले से ही बहुत सम्मान है, और अब जो कुछ हुआ है, उससे यह और मजबूत होगा। हम कई मुद्दों पर सहमत हुए हैं, कुछ तो बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी, जो अब हल होने की कगार पर हैं।

ट्रंप ने बताया कि शी जिनपिंग ने चीन को अमेरिकी सोयाबीन, ज्वार समेत कृषि उत्पादों की 'भारी खरीद' शुरू करने का आदेश दिया है। इसे उन्होंने अमेरिकी किसानों के लिए 'शानदार' करार दिया। पोस्ट में शी को धन्यवाद देते हुए ट्रंप ने लिखा कि हमारे किसान आज बहुत खुश होंगे! जैसा मैंने अपने पहले कार्यकाल में कहा था, किसानों को अभी से ज्यादा जमीन और बड़े ट्रैक्टर खरीदने की तैयारी कर लेनी चाहिए। वाशिंगटन लौटते वक्त एयर फोर्स वन में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान ट्रंप ने पुष्टि की कि सोयाबीन और अन्य कृषि उत्पादों की बड़ी मात्रा में खरीद हो रही है, जो तत्काल शुरू हो जाएगी। राष्ट्रपति शी ने इसे मंजूरी दी, और मैं इसका स्वागत करता हूं। यह एक बेहतरीन कदम है।

दरअसल, इस साल की शुरुआत में ट्रंप द्वारा चीनी सामानों पर ऊंचे शुल्क लगाने के ऐलान के बाद चीन ने अमेरिकी सोयाबीन की खरीद ठप कर दी थी, जिससे अमेरिकी किसानों के गोदामों में माल का भंडार जमा हो गया। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ने किसानों की मदद के लिए वित्तीय सहायता योजना पर विचार किया था, लेकिन हालिया सरकारी बंदी के चलते इसमें देरी हुई। अब प्रशासन एक राहत पैकेज पर काम कर रहा है, मगर बंदी की वजह से अनिश्चितता बनी हुई है कि आखिरकार यह मदद मिलेगी या नहीं।

ट्रंप ने एक और बड़ी घोषणा की कि वाशिंगटन और बीजिंग के बीच एक साल का व्यापारिक समझौता हो गया है, जिसमें चीनी आयात पर शुल्क 57 प्रतिशत से घटाकर 47 प्रतिशत कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारे बीच डील फाइनल हो गई है। हर साल हम इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि यह इससे कहीं ज्यादा लंबा चलेगा, इस साल से भी ज्यादा। यह 10 प्रतिशत टैरिफ में कटौती चीन के फेंटेनाइल तस्करी के खिलाफ 'कठोर कदम' उठाने पर सहमति के बाद आई है।