Hindi Newsविदेश न्यूज़Trump and Xi Jinping in South Korea US President Said Our Farmers Will Be Happy
जिनपिंग से एक मुलाकात और बन गई बात, चीन ने थमा दिया वो 'गिफ्ट' जो चाहते थे ट्रंप

संक्षेप: ट्रंप ने बताया कि शी जिनपिंग के साथ उनकी बैठक कभी न भूलने वाली रही, जहां दोनों ने व्यापारिक तनाव कम करने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई अहम समझौते किए। अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मेरी मुलाकात शानदार रही।

Thu, 30 Oct 2025 06:33 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवूड का सदाबहार गीत 'एक मुलाकात जरूरी है ...', आजकल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई बातचीत के बाद ट्रंप बेहद प्रसन्न नजर आए। यही वजह रही कि उन्होंने कहाकि आज हमारे किसान बहुत खुश होंगे। गुरुवार को ट्रंप ने बताया कि शी जिनपिंग के साथ उनकी बैठक 'कभी न भूलने वाली' रही, जहां दोनों ने व्यापारिक तनाव कम करने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई अहम समझौते किए। अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मेरी मुलाकात शानदार रही। हमारे दोनों देशों के बीच पहले से ही बहुत सम्मान है, और अब जो कुछ हुआ है, उससे यह और मजबूत होगा। हम कई मुद्दों पर सहमत हुए हैं, कुछ तो बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी, जो अब हल होने की कगार पर हैं।

ट्रंप ने बताया कि शी जिनपिंग ने चीन को अमेरिकी सोयाबीन, ज्वार समेत कृषि उत्पादों की 'भारी खरीद' शुरू करने का आदेश दिया है। इसे उन्होंने अमेरिकी किसानों के लिए 'शानदार' करार दिया। पोस्ट में शी को धन्यवाद देते हुए ट्रंप ने लिखा कि हमारे किसान आज बहुत खुश होंगे! जैसा मैंने अपने पहले कार्यकाल में कहा था, किसानों को अभी से ज्यादा जमीन और बड़े ट्रैक्टर खरीदने की तैयारी कर लेनी चाहिए। वाशिंगटन लौटते वक्त एयर फोर्स वन में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान ट्रंप ने पुष्टि की कि सोयाबीन और अन्य कृषि उत्पादों की बड़ी मात्रा में खरीद हो रही है, जो तत्काल शुरू हो जाएगी। राष्ट्रपति शी ने इसे मंजूरी दी, और मैं इसका स्वागत करता हूं। यह एक बेहतरीन कदम है।

दरअसल, इस साल की शुरुआत में ट्रंप द्वारा चीनी सामानों पर ऊंचे शुल्क लगाने के ऐलान के बाद चीन ने अमेरिकी सोयाबीन की खरीद ठप कर दी थी, जिससे अमेरिकी किसानों के गोदामों में माल का भंडार जमा हो गया। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ने किसानों की मदद के लिए वित्तीय सहायता योजना पर विचार किया था, लेकिन हालिया सरकारी बंदी के चलते इसमें देरी हुई। अब प्रशासन एक राहत पैकेज पर काम कर रहा है, मगर बंदी की वजह से अनिश्चितता बनी हुई है कि आखिरकार यह मदद मिलेगी या नहीं।

ट्रंप ने एक और बड़ी घोषणा की कि वाशिंगटन और बीजिंग के बीच एक साल का व्यापारिक समझौता हो गया है, जिसमें चीनी आयात पर शुल्क 57 प्रतिशत से घटाकर 47 प्रतिशत कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारे बीच डील फाइनल हो गई है। हर साल हम इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि यह इससे कहीं ज्यादा लंबा चलेगा, इस साल से भी ज्यादा। यह 10 प्रतिशत टैरिफ में कटौती चीन के फेंटेनाइल तस्करी के खिलाफ 'कठोर कदम' उठाने पर सहमति के बाद आई है।

ट्रंप ने यह भी बताया कि चीन अलास्का से तेल-गैस समेत अमेरिकी ऊर्जा संसाधनों की खरीद पर राजी हो गया है, साथ ही दुर्लभ खनिज, चुंबक और अन्य जरूरी सामग्रियों का प्रवाह 'बिना रुकावट और स्वतंत्र रूप से' जारी रखने को तैयार है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीनी कंपनियों के बीच जल्द ही एक ऊर्जा सौदा हो सकता है, और दोनों देशों के ऊर्जा मंत्रियों के बीच अंतिम मंजूरी के लिए बैठक तय है। वाइट हाउस के बयान के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स व रक्षा क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण रेयर अर्थ के खनिजों का विवाद अब सुलझ चुका है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
International News

