मादुरो से भी बुरा हाल होगा, ट्रंप ने वेनेजुएला की नई नेता डेल्सी रॉड्रिगेज को भी दे दी चेतावनी

संक्षेप: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने रविवार को संकेत दिया कि अमेरिका वेनेजुएला के दैनिक शासन में कोई भूमिका नहीं निभाएगा। ट्रंप ने एक दिन पहले ही घोषणा की थी कि वेनेजुएल के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने के बाद अमेरिका लातिन अमेरिकी देश का शासन संभालेगा।

अमेरिका के ऑपरेशन के बाद फिलहाल वेनेजुएला की सत्ता डेल्सी रॉड्रिगेज के पास है। उपराष्ट्रपति रॉड्रिगेज को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। इधर, उनके पद संभालते ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी जारी कर दी है। ‘द अटलांटिक’ पत्रिका को रविवार को टेलीफोन पर दिए साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा कि रोड्रिग्ज अगर लातिन अमेरिकी देश के लिए सही काम नहीं करतीं तो उन्हें ‘बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है’।’

ट्रंप का ताजा बयान शनिवार को रोड्रिग्ज के बारे की गई टिप्पणियों के विपरीत है। उन्होंने कहा था कि विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने रोड्रिग्ज से बात की थी और वह वेनेजुएला में जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अमेरिका द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले कदम उठाने को तैयार हैं।

हालांकि, रोड्रिग्ज ने वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को देश से ले जाने की आलोचना की है और मांग की है कि अमेरिका उन्हें वापस लौटाए। ट्रंप ने पत्रिका से कहा कि 'अगर वह सही काम नहीं करती है, तो उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, शायद मादुरो से भी बड़ी।'

रुबियो के इस बयान को चिंता को कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल, चिंताएं थीं कि क्या सत्ता परिवर्तन हासिल करने के लिए की गई आक्रामक अमेरिकी कार्रवाई से वेनेजुएला में लंबे समय तक चलने वाला विदेशी हस्तक्षेप या राष्ट्र निर्माण की असफल कोशिश हो सकती है।

रुबियो का बयान ट्रंप के उन व्यापक, लेकिन अस्पष्ट, दावों के विपरीत है कि अमेरिका कम से कम अस्थायी रूप से तेल-समृद्ध राष्ट्र का ‘शासन’ करेगा। ट्रंप के बयान से एक प्रकार की शासन संरचना का संकेत मिला, जिसके तहत काराकस को वाशिंगटन द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।